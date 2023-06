‘ส.นภา’ สานพลังพนักงานร่วม เดิน-วิ่ง ‘SN Group Virtual Steps Challenge 2023’ สะสมก้าวเปลี่ยนเป็นเงินเข้ากองทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเด็กแรกเกิด

“ส.นภา” โชว์พลังความร่วมมือพนักงาน SN Group เดิน-วิ่ง การกุศล ในโครงการ “SN Group Virtual Steps Challenge 2023 ก้าวท้าใจ ก้าวนี้เพื่อน้อง” สะสมก้าวเกินเป้าหมาย เปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุน เข้ากองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลค่า 250,000 บาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเด็กแรกเกิดในภาวะวิกฤต

นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ SN Group ผู้นำธุรกิจน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรระดับประเทศ The leader in water and Environmental Solutions เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้

ส.นภา ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “SN Group Virtual Steps Challenge 2023 ก้าวท้าใจ ก้าวนี้เพื่อน้อง” ภายใต้แนวคิด Happy Health Happy Mind เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในการเชิญชวนพนักงาน เดิน- วิ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการสะสมก้าว เปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก” จำนวน 250,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ที่ไม่สามารถหายใจได้เอง

สำหรับกิจกรรมมีพนักงานในกลุ่ม SN GROUP ต่างให้ความสนใจเข้าจำนวน 553 คน เป็นการแข่งขันแบบทีมละ 4 คน มีเป้าหมายในการสะสมก้าว ทั้งหมด 99 ล้านก้าว ในระยะเวลา 45 วัน(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2566) ซึ่งในวันปิดโครงการมียอดสะสมก้าวเกินกว่าเป้าหมาย ได้ถึง 167 ล้านก้าว

ส.นภา เป็นองค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ตระหนักดีกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การดูแลด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ในการดำเนินชีวิต เป็นที่มาการจัดกิจกรรม“SN Group Virtual Steps Challenge 2023” นอกจากเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในองค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในการส่งมอบโอกาส และสิ่งดีๆ เพื่อสังคมอีกทางหนึ่ง