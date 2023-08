เริ่มแล้ว! มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี – หอศิลปกรุงเทพฯ ตื่นตาตื่นใจ 5 โซน พร้อมกิจกรรมเด็ด

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใจกลางเมือง (National Science and Technology Fair 2023 Downtown) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาล “บางกอกวิทยา” ในปีนี้นำวิทยาศาสตร์มาผสมผสานให้เข้ากับศิลปะที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน รวมรวบงานนิทรรศการ การแสดงนวัตกรรมและผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมงานเสวนา Sci-Talk จากบุคคลหลากหลายวงการ จัดขึ้นในย่านใจกลางเมืองเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งวัยรุ่นและคนในชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” ตื่นตาตื่นใจกับ 5 โซนกิจกรรมเด็ดในงาน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 2566 นี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาใช้บูรณาการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวง อว. มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ทั้งงานวิจัยพื้นฐานไปจนถึงระดับชาติ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนและนักวิจัยรุ่นใหม่ พร้อมมุ่งเน้นขับเคลื่อนสังคมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์มาเพิ่มมูลค่าผลผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเวทีสำหรับเยาวชน นักศึกษา ให้มีพื้นที่และส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิด สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ผลักดันการเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคต และให้ประชาชนทั่วไปนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผศ.ดร.รวิน กล่าวต่อว่า งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “For Bright and Creative Generations” จัดขึ้น 2 แห่ง ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในช่วงเดือน ส.ค. สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใจกลางเมือง ปีนี้เราเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และเมืองเข้ามาไว้ด้วยกัน ถือเป็นเทศกาลกิจกรรมความสนุกทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลอมรวมศิลปะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนเมืองให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและใกล้ตัว งานนี้จะทำให้ทุกช่วงวัยค้นหาคำตอบพร้อมหาความรู้ที่สนุกและดึงไอเดียใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป กิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใจกลางเมือง แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เวทีเสวนา พบกูรูด้านเทคโนโลยีชื่อดังของเมืองไทยมาให้ความรู้ในหัวข้อท็อปฮิต อาทิ เรียนรู้ AI Generated ปัญญาประดิษฐ์ ความสร้างสรรค์ หัวใจโลกแห่งอนาคต, รู้จัก ChatGPT สนทนาเปลี่ยนโลก, Midjourney AI วาดรูป สร้างสรรค์ได้ตามใจเรา

โซนที่ 2 งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรม จะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะ เช่น นวัตกรรมแชทบอท “ใส่ใจ” (Psyjai) & AI-Care ผู้ช่วยด้านสุขภาพจิตเสมือน, Ajarn Robot1 หุ่นยนต์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ, หุ่นยนต์ดินสอ มินิ หุ่นยนต์อัจฉริยะดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ โซนที่ 3 นิทรรศการภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ โซนที่ 4 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันกับเหล่าไอดอลด้านต่างๆ มากมาย

และสุดท้าย โซนที่ 5 วัยรุ่นต้องมาเช็กอินเพราะมีทั้งเวิร์กช็อปวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ร่วมช็อปชิมอาหารเก๋ๆ รสชาติอร่อยจากฟู้ดทรักชื่อดัง พร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงจากวงดนตรีแนวอินดี้มากมายบริเวณลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ใจกลางเมือง ถือเป็นงานที่จัดต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยปีนี้เลือกจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่าง 17-20 ส.ค. 2566 นี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. เข้าชมฟรี! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thailandnstfair.com และเฟซบุ๊ก มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ