มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะเปิดตัว แอมบาสเดอร์ คนล่าสุด คือ น้องวินนี่และน้องฮีโร่ เด็กหญิงเคสิยาห์ และเด็กชายวจนะ ชุมพวง สองพี่น้องศิลปินชาวไทยที่มีอายุน้อยที่สุด ที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึง นิวยอร์กแฟชั่นวีค ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เคสิยาห์” (Keziah) แบรนด์เสื้อผ้าที่เกิดจากจิตนาการ และความรักในการวาดภาพงานศิลปะ จนกลายมาเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

และอีกครั้งกับการเดินทางไปร่วมแสดงผลงานใน มิลานแฟชั่นวีค ที่กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ ในปลายเดือนกันยายน ถือเป็นต้นแบบในการทำสิ่งที่ “รัก” และลงมือทำตาม “ความฝัน” ของตนเองได้สำเร็จ ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งจะมาเป็นตัวแทนสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมส่งต่อความรัก ความหวัง และแบ่งปันความช่วยเหลือให้กับเด็กคนอื่น ๆ รวมถึงสังคมไทยต่อไป

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว แอมบาสเดอร์ คนล่าสุดของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้ชื่องาน “The Child Ambassador Launching : Hope Joy and Justice for All Children” ในครั้งนี้ว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับเกียรติจากน้องทั้งสองคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวศุภนิมิตฯ ในฐานะแอมบาสเดอร์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถ ความมุ่งมั่น และความศรัทธาที่มีภาระใจในการช่วยเหลือสังคมของน้องๆ ทั้งสองคน จะสามารถช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในสังคมไทยได้อีกเป็นจำนวนมาก ผ่านการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ของศุภนิมิตฯ

ทั้งนี้ น้อง ๆ ทั้งสองคนถือได้ว่า เป็นตัวแทนของเด็กที่ต่างมีความหวัง ความสุข และได้รับสิทธิหรือโอกาสที่ได้ทำ ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองรัก และต้องการทำ ซึ่งก็ตรงกับศุภนิมิตฯ กับแนวคิดของศุภนิมิตฯ ในเรื่องของ Hope Joy and Justice for All Children ศุภนิมิตเราทำงาน เพื่อเด็กทุกคน ได้มีความหวัง ความสุข และความยุติธรรม อีกครั้ง

และมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีความเชื่อว่าเด็ก ๆ คือของขวัญอันล้ำค่าจากพระเจ้า พวกเขาจึงควรมีสิทธิ์ที่จะทำตามความฝัน ทำตามในสิ่งที่เขารัก เขาชอบ ซึ่งครอบครัวของน้องทั้งสองก็ได้สะท้อนออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เชื่อมั่นมาโดยตลอด การเลือกน้องทั้งสองคนมาเป็นแอมบาสเดอร์ของมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กคนอื่น ๆ ตลอดจนถึงการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในภาพรวมได้”

น้องวินนี่และน้องฮีโร่ สองพี่น้องศิลปินชาวไทย ที่มีอายุเพียง 11 ปี และ 12 ปี ที่สามารถสร้างชื่อแบรนด์ไทย “เคสิยาห์” แบรนด์เสื้อผ้าที่เกิดจากจินตนาการ และความสุขของศิลปินสองพี่น้อง ที่มีใจหลงใหล และรักในงานศิลปะ โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากคนรอบข้าง ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จนสามารถสร้างงานที่มีเอกลักษณ์ และทรงอิทธิพลต่อผู้คน ที่ได้รับชมงานของพวกเขาอย่างมากมาย การต่อยอดจากงานศิลปะภาพวาด ออกมาเป็นลายผ้า และดีไซน์เป็นเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจน เพราะพวกเขาเชื่อว่า งานออกแบบทุกอย่างที่มาจากศิลปะนี้ จะมีผู้คนมากมายทั่วโลกชื่นชอบ มีความสุข และได้รับแรงบันดาลใจ ไปกับจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุด

การได้รับการคัดเลือกเป็นแอมบาสเดอร์ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่น้องทั้งสองจะได้เดินทางเยี่ยมเพื่อน ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันความคิดเห็น และมุมมองต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำงานอยู่

“ในฐานะแอมบาสเดอร์ คนล่าสุดของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หนูคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ อยากสนุกกับเพื่อน ๆ แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ให้กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลให้แก่กันและกัน” น้องวินนี่ กล่าว

“สำหรับผม ยังคงมีความสุขกับจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ อยากจะฝากเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกับผมว่า ชอบอะไรก็ทำไป ถ้าสิ่งนั้นทำให้เรามีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสนุกไปกับมัน ยังไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวในอนาคตมาก แค่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดพอ” น้องฮีโร่ กล่าว

ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้สู่ความอยู่ดีมีสุข ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กเปราะบางให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน อาสาสมัคร และระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก

รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มแรงงานต่างชาติให้สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ และสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งหมดคือการแก้ไขรากของปัญหา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มเปราะบางได้รับโอกาสและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น