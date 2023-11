รวมพลคนน่ารัก วิ่งพิทักษ์ทะเล Run For The Ocean By KUFA # 3 วิ่งล่าตุ๊กตาแมนต้าเรย์ ปลากระเบนราหู 14 มกราคม 2567 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

20 พ.ย. 66 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลต่อระบบนิเวศทะเลไทย สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง ร่วมกับคณะประมงและสโมสรนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเชิญชวนคนรักทะเลมาร่วมกันแสดงพลังวิ่งเพื่อระดมทุนในการดำเนินงานโครงการ KU SOS : Kasetsart Save Our Sea กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 สถานที่ปล่อยตัวคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมงกล่าวว่า แนวความคิดของคณะประมงในการลดปัญหาขยะในทะเลคือต้องช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อลดขยะจากบนบกที่ลงสู่ทะเล ขยะบางส่วนสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ขยะพลาสติกมีผลต่อสัตว์ทะเลเพราะสลายตัวช้าแตกเป็นไมโครพลาสติกมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร กิจกรรม Run For The Ocean By KUFA # 3 เป็นการวิ่งเพื่อสร้างการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะในทะเล และเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมเก็บขยะและแก้ปัญหามลพิษในทะเล

ดร.พยุง ภัทรกุลชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง กล่าวว่า โครงการ KU SOS ได้นำรายได้จากการจัดงานวิ่ง Run For The Ocean ครั้งที่ 2 ไปดำเนินการเก็บขยะมาแล้ว 2 ครั้ง ที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต เกาะช้าง จังหวัดตราด

สำหรับ Run For The Ocean # 3 กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ด้าน ทุก 100 บาทของการสมัครจากนักวิ่งทุกคนมอบให้คณะประมง โครงการ KU SOS สโมสรนิสิต และใช้ในการดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง และขอเชิญชวนคนน่ารักทุกท่านมาร่วมวิ่งพิทักษ์ทะเล วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ บางเขน มีให้เลือก 3 ระยะ

คือ Family run 2.8 กม.ค่าสมัคร 500 บาท Fun Run 5 กม.ค่าสมัคร 500 บาท และ Mini Marathon 10 กม. ค่าสมัคร 600 บาท สำหรับ VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร 2,000 บาท และปีนี้มีการวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ให้เลือกสมัครได้ด้วยความโดดเด่นของงานวิ่ง RFO#3 ในครั้งนี้คือตุ๊กตาแมนต้าเรย์สุดน่ารัก

ทุกครั้งของงานวิ่ง RFO จะมีตุ๊กตาสัตว์ทะเลเป็นรางวัลมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรกชายและหญิงของระยะ 10 กม.และ 5 กม. สำหรับปีนี้ผู้จัดเลือกปลากระเบนราหูหรือ Manta Ray ที่ชาวมีนกรขนานนามว่าผืนผ้าห่มแห่งท้องทะเล รูปทรงข้าวหลามตัด มีทั้งฟ้าสดใส ชมพูแสนหวาน และดำคมเข้ม เตรียมพร้อม 400 ตัว สำหรับระยะ Minimarathon 10 กม. มีการแข่งขันแบ่งตามรุ่นอายุ 6 รุ่น ชาย/หญิง อันดับ 1-3 ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี รุ่นอายุ 20-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับถ้วยรางวัลจำนวน 36 รางวัล

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

FB : Run for the Ocean By KUFA #3

Line id : @inspirerunner

โทร 098-945-6568