สลิม เวลเนส เอเชีย ฉลองก้าวสู่ปีที่ 16 ตอกย้ำความสำเร็จด้วย 2 แบรนด์แกร่ง คือ “Slim Concept” และ “Mariza Wellness Clinic” มาพร้อมคอนเซปต์ใหม่ล้ำสมัย เตรียมบุกขยายฐานตลาดด้วยนวัตกรรม สะท้อนศักยภาพผู้นำเทรนด์สุขภาพความงามแห่งยุค

บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด บริษัทด้านสุขภาพและความงามอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ในยุคที่สุขภาพและความสวยออกแบบได้ บริหารงานโดย คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 อย่างแข็งแกร่ง กับเทรนด์สุขภาพที่มาแรง พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย ในปี 2024 ปีแห่งสุขภาพและความงาม หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 มาแล้ว พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไป

รวมถึงทัศนคติด้านสุขภาพที่ผู้คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เทรนด์สุขภาพและความงามมาแรงติดชาร์จอันดับต้น ๆ ของเทรนด์โลก และสะท้อนผ่านมูลค่าตลาด Global Health and Wellness ที่มีมูลค่าสูงถึง 5.3 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 และมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงถึง 7.2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2028 หรือเติบโตขึ้นถึง 5.3% ภายในระยะเวลา 6 ปี นอกจากนั้นแล้ว Health and Wellness ซึ่งหมายรวมถึงการรักษาโรค การดูแลสุขภาพและการลดน้ำหนัก เรื่องเหล่านี้ยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในข้อที่ 3 Good Health and Well-Being อีกด้วย

คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด กล่าวว่า “สำหรับตลาด Wellness ของไทยในปัจจุบันนั้น มีมูลค่าตลาดราว 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้คนให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น เน้นความสวยจากภายในสู่ภายนอก ต้องการมีผิวพรรณที่ดูสวยสุขภาพดี เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แก้ไขปัญหาความงามเฉพาะจุด และผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างมาก บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด มุ่งเน้นให้บริการด้านสุขภาพและความงามอย่างครบวงจร ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติออร์แกนิก 99.99% จัดโปรแกรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของผู้คนในยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง”

“ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 16 ของ สลิม เวลเนส เอเชีย ซึ่งแม้บริษัทฯ จะเจออุปสรรค และวิกฤตมาอย่างหลากหลาย แต่ก็สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็น วิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถาการณ์ที่เกิดขึ้น จนทำให้เกิดสินค้าในตำนาน อย่าง Anti – Cellulite Body Cream หรือ ครีมกระชับสัดส่วนในตำนานที่ช่วยดูแลรูปร่าง เผาผลาญไขมันส่วนเกิน ใช้งานง่าย เหมาะกับพฤติกรรมของผู้คนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด สร้างยอดขายให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องแม้คลินิกจะไม่สามารถเปิดทำการได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้ นำมาสู่ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่มียอดการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบจากปีที่ผ่าน ๆ มา นอกจากนี้ยังมีแผนลุยตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัวในทุกช่องทาง โดยเฉพาะใน TikTok ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก พร้อมด้วยการทำการตลาดทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ในตำนาน และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางบริษัทฯ ได้วิจัยคิดค้นมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้เรายังมีเป้าหมายใหญ่ที่มุ่งไปสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป้าหมายหลักในปีที่ 16 ของสลิม เวลเนส เอเซีย คือการบุกตลาดต่างประเทศ ขยายผลิตภัณฑ์และบริการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัท เพื่อทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเพิ่มกำไร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในที่สุด”

“การบริการที่จริงใจ และใส่ใจลูกค้า เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราอยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัย และเห็นผลจริง จึงเป็นหนึ่งเหตุผลทำให้ สลิม เวลเนส เอเชีย ครองใจลูกค้ามากว่า 16 ปี และเรามุ่งหวังจะเติบโตควบคู่กับการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ บุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพในปีที่ 16 นี้ และปีต่อ ๆ ไป” คุณปุณณภา กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด ประกอบด้วย 2 แบรนด์สุขภาพ ได้แก่ Slim Concept ซึ่งให้บริการมาแล้วกว่า 16 ปี ให้บริการด้านความงามและการดูแลรูปร่าง สร้างหุ่นสวยเป๊ะให้กับลูกค้ามากว่า 10,000 ราย และในปีนี้ Slim Concept มาในคอนเซปต์ “New Change | New Shape | New Looks | New Life”สวยสั่งได้ ที่นี่ที่เดียว Slim Concept และ Mariza Wellness Clinic ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 9 ปี เน้นให้บริการด้าน Wellness สร้างความสวยควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกกับคอนเซปต์ของปีนี้ Be Beauty | Be Wellness | Be Strong | Believe โดย Mariza Wellness Clinic ถือเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามคุณภาพ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลอดภัย การบริการจาก บุคลาการที่มีประสิทธิภาพและมีใจรักบริการ พร้อมดูแลลูกค้าในทุกปัญหาและความกังวลด้านความงาม รูปร่างและสุขภาพ

