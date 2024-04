เปิดแล้ว “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อป ห้างรักษ์โลกที่ผสานเสน่ห์ของจังหวัดและผลงานศิลปะจากผู้สร้างสรรค์ท้องถิ่นในโปรเจกต์ ‘The Makers’ พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสินค้ากว่า 500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก

• “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” (Central Nakhon Pathom) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สาขาลำดับที่ 28 และเป็นสาขาที่ 2 ในจังหวัดนครปฐม เดสติเนชันการช้อปแห่งใหม่ของประตูแห่งภาคตะวันตกที่พร้อมเปิดปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อปบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ในงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท มุ่งเติมเต็มและมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบ และรองรับการเติบโตของจังหวัด พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 30 มี.ค. 67 นี้ เป็นต้นไป

• โดดเด่นด้วยดีไซน์กับการดึงอัตลักษณ์ของจังหวัดอย่าง ‘พระปฐมเจดีย์’ มาออกแบบอาคารและการตกแต่งภายใน ร่วมด้วยการใช้โทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อหลอมรวมทั้งประวัติศาสตร์และความทันสมัยไว้อย่างลงตัวเพื่อเป็นห้างสำหรับทุกคนในจังหวัด พร้อมนำผลงานอาร์ตสุดครีเอตจากThe Makers ในโปรเจกต์ Central x The Makers มาตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ภายในห้างฯ ได้อย่างลงตัว

• ครบครันทุกความต้องการกับจักรวาลสินค้าที่พร้อมตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเพศ ทุกวัย จากทุกกลุ่มสินค้ากว่า 500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Lancome, Estee Lauder, Clarins, Kiehl’s, Anello, GQ, Levi’s, Converse, Adidas, Nike, New Balance, Rayban, Pasaya. Santas, Dyson, Nespresso, Sanrio, Smiggle, Lego, Samsonite ฯลฯ พร้อมสะดวกเหนือระดับกับการช้อปปิ้งด้วยบริการที่ดีที่สุด เสมือนบ้านหลังที่ 2 อาทิ Personal Shopper on Demand ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้าของทางห้างฯ

• ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมฉลองยิ่งใหญ่เปิด “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” พร้อมจัดเต็มดีลโปรโมชันสุดพิเศษ มากมาย ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 67 – 21 เม.ย. 67 ที่ห้างเซ็นทรัลนครปฐม และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ

คุณณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม นับเป็นสาขาใหม่ล่าสุดลำดับที่ 28 และเป็นสาขาที่ 2 ในจังหวัดนครปฐม เนื่องจากเราได้รับการตอบรับจากชาวนครปฐมเป็นอย่างดีจากสาขาแรกอย่างห้างเซ็นทรัลศาลายา โดยสาขานี้มาพร้อมความพิเศษที่แตกต่างบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ด้วยงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท เพื่อสร้างให้ห้างเซ็นทรัลนครปฐมเป็นเดสติเนชันการช้อปแห่งใหม่ของประตูแห่งภาคตะวันตกบนถนนเพชรเกษมที่ใกล้ตัวเมืองนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม ที่มาพร้อมความโดดเด่นทั้งดีไซน์การออกแบบที่สอดคล้องไปกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดอย่าง ‘พระปฐมเจดีย์’ในการออกแบบอาคารและการตกแต่งภายใน ร่วมด้วยการใช้โทนสีหลักจากแม่สีร่วมกับสีเหลืองทองอร่ามในเฉดเดียวกับพระปฐมเจดีย์และโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อหลอมรวมทั้งประวัติศาสตร์และความทันสมัยไว้อย่างลงตัว ครบครันทุกความต้องการกับจักรวาลสินค้าทั้งความงาม แฟชั่น สินค้าแม่และเด็ก

และสินค้าตกแต่งบ้าน ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กว่า 500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก และสะดวกเหนือระดับกับบริการที่ดีที่สุดในการช้อปปิ้งทั้งห้างฯ และออนไลน์ เพื่อเติมเต็มและมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบในฐานะห้างสำหรับทุกคนในจังหวัด พร้อมตั้งเป้าหมายในการช่วยยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐม และดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับจังหวัดอย่างยั่งยืน”

สำหรับไฮไลต์เพิ่มเติมในการออกแบบ “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” ที่นอกจากจะมีดีไซน์ที่หลอมรวมอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมแล้ว ยังมีกิมมิคในการออกแบบพื้นที่ภายในห้างให้ดูมีความสนุกมากขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Primary Department Store” ที่ได้ไอเดียมาจากคำว่า “ปฐม – Pathom” ซึ่งนำมาใช้ในการออกแบบแต่ละส่วน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

Primary Color การเลือกใช้โทนสีของแม่สีหลัก ๆที่เหมาะกับสินค้าในแต่ละพื้นที่ Primary School คือ การแบ่งพื้นที่จากโทนสีที่ เน้นการไล่ระดับสีตามระดับชั้นเรียนประถมศึกษาที่ต่อยอดมาจากคำว่าปฐม ตั้งแต่ ชั้น 2 โทนสีเด็ก ๆ สดใส เหลือง เขียว ชมพู เทียบชั้นน้อง ป.1-2 ไล่ลงมาที่ ชั้น 1 กับโทนสีฟ้าน้ำเงิน ของพี่ ป.3-4 และ ชั้น G โทนสีชมพู แดง ส้ม สื่อถึงพี่ที่เริ่มโต ป.5-6

Primary Material คือการใช้วัสดุตกแต่งที่เรียบง่าย เช่น ไม้ กระเบื้อง ตะแกรง มาผสมผสานในงานออกแบบ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย Primary Shape & Pattern คือ การนำรูปทรงสามเหลี่ยมมาใช้ในงานดีไซน์ โดยถอดแบบมาจากทรงสามเหลี่ยมของพระปฐมเจดีย์

นอกจากนี้ยังมีการนำผลงานอาร์ตสุดครีเอตจาก The Makers ทั่วประเทศในโปรเจกต์ Central x The Makers มาผสมผสานในการตกแต่งห้าง อาทิ ผลงาน Window “Silpakorn Ceremic Collection” โดยอาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างสรรค์ผลงานในชื่อ Message from the Universe ๓๐๓๖๗ จากแนวความคิด ‘ความสมดุลย์ในความเคลื่อนไหว ของชีวิตและสรรพสิ่ง’

โดยได้นำดินเหนียวจากในจังหวัดนครปฐม ไปเคลือบด้วยน้ำเคลือบที่ทำมาจากเถ้าของผลไม้ (Fruits Ash Glaze) ชนิดต่างๆที่พบอยู่พื้นถิ่นในประเทศไทย แล้วเผาด้วยอุณหภูมิ 1,222°c บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์, “Mosaic Vase and Totem” กระถางและรูปปั้นน้องหมาที่นำมาตกแต่งโมเสคแบบ Upcycling จากกระเบื้องเหลือใช้ และ “Bio-Sheet Sculpture” ที่ตั้งตระหง่านที่ชั้น 1 ของห้างฯ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของพระปฐมเจดีย์

โดยสร้างขึ้นจากเศษวัสดุของงานก่อสร้างมาผ่านกระบวนการบดละเอียดและอัดขึ้นแผ่นผสมสีทองอร่ามจากทรายและขมิ้น ซึ่งห้างเซ็นทรัลถือเป็นห้างไทยห้างแรกที่นำแผ่น “Bio-Sheet” จากการ Upcycling วัสดุต่างๆ มาใช้ในการตกแต่งห้าง เพื่อแสดงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งยังมีมิชชั่นดี ๆ เพื่อสังคม กับการชวนลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลนครปฐมมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ “Spread Kindness” เพื่อร่วมกันสบทบทุนในการช่วยเหลือน้อง ๆ ผู้ยากลําบากในจังหวัดนครปฐม ผ่านมูลนิธิหลวงตาน้อยอีกทั้งส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสุนัขจรจัดผ่านมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ หรือร่วมสบทบทุนผ่านทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายความช่วยเหลือไปยัง 3 มูลนิธิต่อไปได้อีกด้วย ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 ที่ชั้น G ห้างเซ็นทรัลนครปฐม

ด้านคุณรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงไฮไลต์ที่เป็นปฐมบทใหม่แห่งความสุขนักช้อปที่ “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” ว่า “เพื่อเป็นการขอบคุณชาวนครปฐมที่ให้การต้อนรับห้างเซ็นทรัลเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ห้างเซ็นทรัลนครปฐมจึงได้ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ บัตรเครดิต

และศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครปฐม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการช้อปปิ้งของลูกค้าคนสำคัญ และร่วมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อฉลองเปิดห้างอย่างยิ่งใหญ่ ที่มาพร้อมทั้งโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะห้างเซ็นทรัลนครปฐมเท่านั้น รวมทั้งกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องมากมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการช้อปปิ้งแก่ลูกค้าชาวนครปฐมตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันในการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างแท้จริง”

ดีลโปรโมชันสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 67 – 21 เม.ย.67 ประกอบด้วย o รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด o พิเศษ รับฟรีบัตรของขวัญมูลค่า 500 บาท เพียงแสดงบัตรประชาชน สำหรับ 200 ท่านแรก ในวันที่ 30 มี.ค. 67 o เล่นสนุกลุ้นรางวัลพิเศษจากห้างเซ็นทรัลมากมาย เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป *โปรโมชันทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ห้างฯ กำหนด

พร้อมสัมผัสความสะดวกเหนือระดับกับการช้อปปิ้งด้วยบริการที่ดีที่สุด เสมือนบ้านหลังที่ 2 ผ่านช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักช้อปอย่างครบครันจากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้าของทางห้างฯบริการ Central Call & Shop (การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์) Chat & Shop ที่Line @CentralOfficial หรือ ผ่านเฟซบุ๊กwww.facebook.com/CentralDepartmentStore (การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางLine Official และ Facebook) รวมถึงช่องทาง TikTok Shop: Central Department Store, Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ และ เว็บไซต์www.central.co.th และชวนชาวนครปฐมตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมสุดว้าวฉลองเปิด “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” มากมาย ไม่ว่าจะเป็น

o ไฮไลต์เปิดห้าง (วันที่ 30 มี.ค. 67) พบกับการแสดงวงดนตรีเครื่องเป่าสุดอลังการ จากน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 11.30 น. /13.30 น./ 15.30 น.

o (วันที่ 30 มี.ค. 67) Meet & Greet พร้อมฟังเพลงเพราะๆ จากนักแสดงซีรีส์หนุ่มสุดฮอต “จุง-อาเชน ไอย์ดึน”ที่จะมา Live Streaming Store Tour พาทัวร์ห้างเซ็นทรัลนครปฐม เวลา 16.00 – 17.00 น. ทาง Facebook Fanpage / Youtube: Central Department Store

o (วันที่ 30 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67) ชวนปักหมุดแลนด์มาร์กถุงช้อปปิ้งใบยักษ์สีแดง พร้อมร่วมกิจกรรมสแกนQR Code เพื่อรับความสุขสุดเซอร์ไพรส์ 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับคูปองจากห้างเซ็นทรัลและ Central App ต่อที่ 2 โพสต์รูปคู่กับถุงช้อปปิ้งพร้อมติด#CENTRALSHOPPINGBAG บน Facebook ลุ้นรับบัตรของขวัญมูลค่า 500 บาท

o (วันที่ 30 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67) กิจกรรม Shopping Bag Troupe ทรูปแจกของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

o (ตลอดเดือน เม.ย. 67) ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ มากมาย

สำหรับ “ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” ประกอบด้วย 3 ชั้น ตั้งแต่ชั้น G ไปจนถึงชั้น 2 เพื่อเปิดปฐมบทใหม่ของความสุขแห่งการช้อป ชั้น G: แผนก Beauty & Fragrance, Watch & Jewelry, Shoes & HandBag, Accessories, Women’s Apparel และ Lingerieo Beauty: เผยมนต์เสน่ห์แห่งโลกของความงาม ด้วยลูกเล่นการตกแต่งสีเบจที่เป็นสีชูโรงความโดดเด่นของบิวตี้แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชาวนครปฐม ที่เต็มไปด้วยแบรนด์บิวตี้ชั้นนำครบทุกหมวดหมู่ ทั้งเมคอัพ สกินแคร์ และทรีทเมนต์ จากทั่วโลก

ที่พร้อมมอบความสุขขั้นสุดให้เหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ได้เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับเคาน์เตอร์แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Lancome, Estee Lauder, Clarins, Kiehl’s และน้ำหอมในโซน Garden of Fragrance ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินช้อปปิ้งท่ามกลางแสงธรรมชาติและต้นไม้โดยรอบ กับเหล่าน้ำหอมแบรนด์ดัง อาทิ Burberry, Gucci, Chole, Versace, Ralph Lauren พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษให้เหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ได้เลือกช้อปอย่างจุใจ

o Watch & Jewelry: เน้นตกแต่งด้วยโทนสีเข้มแนววินเทจ ด้วยสีน้ำเงินเข้มบนฝ้าให้ดูมีลูกเล่น รวมถึงการตกแต่ง Light Box และป้าย Artwork ขนาดใหญ่ เพื่อโชว์ความงดงามของเรือนเวลาสุดหรูจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกสู่สายตาวอทช์เลิฟเวอร์ชาวนครปฐม อาทิ Seiko, Casio, Orient, Lumninox, Garmin

o Shoes & HandBag Accessories: ใช้โทนสีส้มผสมผสานหลายเฉด และเพ้นต์ลวดลายที่ผนังด้วยลายเส้นที่ดูสนุกขึ้น ชวนให้สาว ๆ ช้อปสนุกไม่มีเบื่อกับแบรนด์กระเป๋าและรองเท้าแฟชั่นสุดฮิตให้มิกซ์แอนด์แมตช์ได้ทุกลุครวมไว้ที่นี่ที่เดียว อาทิ Fitflop, Hush Puppies, Kipling, Anello, Fonney

o Women Accessories: เน้นโทนสีชมพู ม่วง เพิ่มจินตนาการใหม่ให้สเปซด้วยไฟตกแต่งฝ้าเพดานขนาดใหญ่ที่ชูความงามของเครื่องประดับชิ้นเก๋มากมาย

o Women’s Apparel: ใช้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมระแนง ที่ได้แรงบันดาลใจจากบ้านไทยสมัยก่อน ในโทนสีชมพูมาตกแต่งบนผนังให้ความรู้สึกถึงผู้หญิงที่ดูอ่อนหวาน แต่ดูชิคมีสไตล์ด้วยการใช้เชือกถักตกแต่งบนฝ้า ช่วยปลุกไฟแห่งแฟชั่นให้ลุกโชนกับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นหลากสไตล์ให้ชาวนครปฐมได้สนุกกับการครีเอตลุคได้ทุกวันไม่มีเบื่อ อาทิ G2000, Defry 01, Esp, Lolita, Estimate

o Lingerie: แผนกชุดชั้นในสตรีที่ออกแบบมาด้วยโทนสีเบจ เติมความละมุนด้วยไฟบับเบิลทรงกลม และผนังลอนที่เข้ามาเบลนด์ให้พื้นที่ดูนุ่มนวลขึ้น พร้อมอัดแน่นไปด้วยกองทัพแบรนด์ชุดชั้นในช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้หญิงยุคใหม่ รวมทั้งชุดนอน และชุดออกกำลังกาย อาทิ Wacoal, Sabina, Triumph, Cherilon, Elizabeth ชั้น 1: แผนก Men, Young Fashion, Denim และแผนก Luggage

o Men: พื้นที่แห่งแฟชั่นสำหรับชายหนุ่มยุคใหม่ด้วยการตกแต่งเน้นโทนสีฟ้า น้ำเงิน มีการใช้กระเบื้องสีน้ำเงินหลากหลายเฉดเข้ามาตกแต่งแซมกับลายไม้ ใช้รูปทรงเอียง สามเหลี่ยม เข้ามาตกแต่งให้พื้นที่ดูทันสมัย มีการใช้ตะแกรงเหล็กและสีส้มที่ตัดกันเข้ามาตกแต่งให้เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจของโลกแฟชั่นของสุภาพบุรุษที่อัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น แอคเซสเซอรี่ และ Underwear จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Beverly Hills Polo Club, GQ, G2000, Jockey, Hush Puppies

o Young Fashion: สนามแฟชั่นแห่งใหม่ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุกและหลากหลาย รวมเสื้อผ้าแฟชั่นมัลติแบรนด์ดังของเหล่าวัยรุ่นสุดชิคครบทุกสไตล์ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 30 แบรนด์ ให้ได้มาสนุกกับการมิกซ์แอนด์แม็ตช์ครีเอตลุคตามสไตล์ของตัวเอง

o Denim: เอาใจเหล่ายีนส์เลิฟเวอร์ กับการมัดรวมแฟชั่นยีนส์ทุกสไตล์ที่พร้อมจัดเต็มทุกมิติความเท่ เก๋ คูล มาไว้ที่นี่ที่เดียว อาทิ Levis, Lee, Wrangler, Niyom Jeans, Mc Jeans

o Luggage: นักเดินทางต้องถูกใจสิ่งนี้ กับการตกแต่งที่เน้นโทนสี Neutral มากขึ้นเพื่อชูให้สินค้าดูเด่น และมีพื้นที่สำหรับ shop in shop แบรนด์ ที่รวบรวมกระเป๋าเดินทางจากหลากหลายแบรนด์ดังที่มาให้เลือกช้อปอย่างคับคั่ง อาทิ AmericanTourister, Caggioni, Delsey, Samsonite, Elements

ชั้น 2: แผนก Home, Small Appliances, Baby & Kids

o Home: มอบประสบการณ์ใหม่ในการช้อปปิ้งสำหรับคนรักบ้าน กับการอัปลุคดิสเพลย์ทุกโซนให้ความรู้สึกอบอุ่นขึ้นด้วยโทนสีน้ำตาล เขียว เพิ่มลูกเล่นสีฟ้าสบายตาในโซน Baht towel ชวนตื่นตาตื่นใจด้วยสินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องครัว เครื่องนอน พรม หมอนอิง รวมถึงอุปกรณ์ในห้องน้ำแบรนด์คุณภาพชื่อดัง ที่ตบเท้ามาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักบ้าน อาทิ Pasaya, Santas, Omazz, Cuizimate, Meyer พร้อมมอบบริการเหนือระดับแบบครบจบทุกความต้องการของสายโฮมเลิฟเวอร์

o Small Appliances: อัดแน่นด้วยเครื่องครัวไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก มาพร้อมการตกแต่งพื้นที่ด้วยสีเทาแซมเหลือง

ใช้ลายเส้นเข้ามาตกแต่งให้ทันสมัยขึ้น ตื่นตากับสเตชั่นโชว์แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ อาทิ Electrolux, Tefal, Philips, Toshiba, Panasonic ที่ยกขบวนมาให้ช้อปกันแบบจุใจ

o Baby & Kids ใช้โทนสีเหลืองและสีชมพูอมน้ำตาลและแพทเทิร์นสามเหลี่มมาตกแต่งผนัง เนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งจินตนาการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวรุ่นใหม่และคุณหนู ๆ ตัวจิ๋ว ที่มาพร้อมกับสินค้าที่ครบทุกความต้องการสำหรับคุณหนู ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรัก จากแบรนด์คุณภาพอาทิ Enfant, Pigeon, Sanrio, Smiggle, Lego ที่มาพร้อมบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวชาวนครปฐมแบบครบวงจร

“ห้างเซ็นทรัลนครปฐม” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Central Department Store / Central Department Store Nakhon Pathom