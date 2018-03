เป็นแบ็กแพ็กเกอร์น่ะไม่แปลก แต่ที่แปลกคือของฝาก คาดลองแล้วคงติดใจไม่น้อย

เพจ All I Need Is About Farang ได้โพสต์ภาพแอบถ่ายชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย ขณะกำลังแบกกระเป๋าสัมภาระย้ายไปที่ต่างๆ แน่นอนว่าเราจะเห็นชาวต่างชาติแบกเป้ใบใหญ่ท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ หรือที่เรียกว่าแบ็กแพ็กเกอร์ จนชินตามาแล้ว แต่ชาวต่างชาติในภาพกลับสร้างความแปลกตา เพราะได้พกของฝาก ของที่ระลึกนำติดตัวไปด้วย โดยภาพแรกเป็นเตาหมูกระทะ ที่ไม่รู้ว่าไปกินมาแล้วติดใจหรือดูมาจากบุพเพสันนิวาส ส่วนภาพที่สองเป็นไม้กวาดพกติดกระเป๋ากันเลยทีเดียว