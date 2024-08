มก.จัดโครงการค่ายนักคิดพิชิตนวัตกรรมซีซัน 4 บูรณาการศาสตร์ นำหัวข้อนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมเป็นกลางทางคาร์บอนที่เพชรบุรี

23 ส.ค. 67 – ที่ห้องโถงจัดเลี้ยง 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 พร้อมอีก 16 คณะ จัดการประกวดในหัวข้อ “Circular Economy for Well-Being and Carbon Neutral Society” KU Innovation Season 4 CO2 Systems @ Phetchaburi การสร้างสรรค์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสังคมเป็นกลางทางคาร์บอนที่จ.เพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและระบบนิเวศชายหาดที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแนวชายหาดที่ทอดตัวยาวเป็นรอยต่อระหว่างหาดโคลนและหาดทราย ส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งยังเป็นที่พักอาศัยและแหล่งอาหารให้แก่นกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (The East Asian – Australasian Flyway: EAAF) เป็น 1 ใน 9 เส้นทางการบินสำคัญของนกอพยพภายในโลก

โดยดร.จงรัก เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทั้ง 16 คณะ คิดร่วมกันคิดและฝันร่วมกัน ทำให้เห็นว่า เป็นการทำงานอย่างเข้มแข็ง อยากเห็นว่า พวกเราสามารถสร้างนวัตกรรมได้มากแค่ไหน แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังมาก ภายหลังจากเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมเยียนนิสิตที่มาร่วมเสวนา โดยไปเยี่ยม 3 มหาวิทยาลัย คือ University of Notthingham, Malaysia, University Putra Malaysia และ University of Malaya มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีพื้นที่ให้เกี่ยวกับความเป็นนักคิด สถานที่สำหรับคนฉลาด สถานที่สำหรับคนกล้าหาญ จึงอยากเห็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแบบนั้น กล้าที่จะคิดจะทำ กล้าจะนำเสนอออกนอกกรอบ กล้าที่จะขับเคลื่อนประเทศทำเพื่อชุมชนไปถึงระดับชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ขออนุญาตให้กำลังใจ และอยากที่จะฝันเห็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาสามารถถ่ายทอดร่วมกับชุมชนภาครัฐต่อไป

“โลกใบนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมี การบูรณาการหลากหลายสาขา กลายเป็นพลังที่เด็กทำร่วมกัน ขับเคลื่อนชุมชนได้ ใช้ปี 67 เป็นเอกลักษณะความหวาน น้ำตาล เค็มจากเกลือที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ รวมถึงนกจากขั้วโลกเหนือหรือใต้ที่เดินทางมาในพื้นที่จ.เพชรบุรี โดยใช้ความรู้บูรณาการสำหรับเด็กนิสิตทำงานร่วมกับชุมชน ส่วนที่ผ่านมานวัตกรรมอยู่กับพื้นที่ที่เด็กเดินทางไป อย่างไปดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไปทำเรื่องเกี่ยวกับไม้ ไม้เป็นสิ่งทดแทนได้ดีอย่างไม้ไผ่กิจกรรมส่งเสริมชุมชนนำไปต่อยอด เมื่อไปที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ก็ไปนำความรู้เรื่องข้าวโพดพัฒนาความหวานไปให้เกษตรกร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากเห็นคือการขับเคลื่อนของนิสิตปริญญาตรี ที่จะสร้างนวัตกรรมทำให้ผู้ประกอบการเอาไปใช้ได้ การให้ความรู้สำคัญเป็นหน้าที่มหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่ออกไปทำกิจกรรมดังกล่าว ออกจากนอกห้องเรียนมีเพื่อนและผู้คนมาร่วมกันดำเนินการดังกล่าว” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว