รมว.ศธ. นำบอร์ดสภาการศึกษา วางรากฐานอนาคตการศึกษาไทย Learning Outcome – Climate Smart Education – พร้อมเร่งสู่สมาชิก OECD

วันที่ 6 มิถุนายน 2568 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2568 พร้อมด้วย กรรมการสภาการศึกษา และรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เรื่องสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดังนี้

1. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้กำหนดเป้าหมาย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมประเด็นยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าหมายการศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ช่องว่างของประเด็นยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ 4 การคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ที่แท้จริง สู่การกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาภาพรวมของประเทศให้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีแนวพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พร้อมกับเน้นย้ำเรื่องที่ รมว.เพิ่มพูน มอบแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 Big Rocks ได้แก่ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา การพัฒนาครูอย่างรอบด้าน การทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงินเพื่อการศึกษาและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นยุทธศาสตร์ Learning Outcome ของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างก้าวกระโดดเทียบเท่ามาตรฐานสากล

2. ข้อเสนอการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นกรอบอ้างอิงสำคัญในการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารสถานศึกษา อันจะเป็นการวางรากฐานอนาคตให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการรับมือและร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน

ดังนี้ 1) การบูรณาการเนื้อหาการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในหลักสูตร 2) การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และ 4) การส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษากับสถานประกอบการและภาคเอกชน

3. การจัดทำตราสาร (Initial Memorandum) ด้านการศึกษา การสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันกำลังดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่ 5 คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นและการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ OECD ซึ่งนับเป็นขั้นตอนสำคัญและใช้เวลานาน โดย สกศ. ยกร่างเอกสาร IM ด้านการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนี้ 1.ปฏิญญาว่าด้วยนโยบายการศึกษาในอนาคตในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ (OECD/LEGAL/0116 : Declaration on Future Educational Policies in the Changing Social and Economic Context)

2.ข้อแนะนำของสภาว่าด้วยหลักการชี้แนะด้านความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวในโรงเรียน (OECD/LEGAL/0339 : Recommendation of the Council Concerning Guidelines on Earthquake Safety in Schools)

3.ข้อเสนอแนะของสภาว่าด้วยหลักการชี้แนะสำหรับการจัดหาคุณภาพในระดับอุดมศึกษาข้ามพรมแดน (OECD/LEGAL/0340 : Recommendation of the Council Concerning Guidelines on Quality Provision in Cross-Border Higher Education)

4.ปฏิญญาว่าด้วยการสร้างสังคมที่เท่าเทียมผ่านการศึกษา (OECD/LEGAL/0485: Declaration on Building Equitable Societies Through Education) ซึ่งจะส่งเอกสารแก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ สกศ. ได้แก่ การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่การสร้างกลไกการเรียนรู้เท่าเทียมระดับพื้นที่, การพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวของประเทศไทย Fine myFuture สามารถเข้าใช้งานในเบื้องต้นได้ที่ https://finemyfuture.onec.go.th/ , ท้ายนี้ สกศ. ได้ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD (TH2OECD) โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมของ EDPC ทำให้ประเทศไทยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ จัดทำและพัฒนานโยบายการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ