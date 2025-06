นศ.วปอ.รุ่น 67 จัดโครงการ “ไก่ฟ้ารวมใจคืนผืนป่าไทยให้ชุมชน นำผลผลิตสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืน “หนุนชุมชนหวงแหนร่วมรักษาป่า พร้อมเสริมอาชีพสร้างรายได้ยั่งยืน

ทางนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67 กลุ่มไก่ฟ้า ได้รับมอบนโยบาย จัดทำโครงการ The Ten One End Ten Ways “ไก่ฟ้ารวมใจคืนผืนป่าไทยให้ชุมชน นำผลผลิตสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืน”ในพื้นที่เขาอีโต้ ปราจีนบุรี ให้ความสำคัญ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ น้ำตกเขาอีโต้ ปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์หวงแหน ดูแลรักษาป่า รวมถึงพัฒนาการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และได้เลือกชุมชนบ้านหนองปื๊ด หมู่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตก เขาอีโต้ และเป็นที่ตั้งของป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ เป็นชุมชนเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลการเกษตร (กล้วยเล็บมือนาง) ด้วยการนำประชาชนฝึกอบรมที่ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขต ปราจีนบุรี (มจพ.)และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร (กล้วยเล็บมือนาง) ให้กับชุมชนบ้านหนองปื๊ด หมู่ที่ 11 จำนวน 50 ครัวเรือน และวปอ.67หมู่ไก่ฟ้า ได้สนับสนุนการสร้างอาคารโรงเรือนไซรัปกล้วยและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลการเกษตรของชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร (Value Added) ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อย่างครบวงจร และสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล ให้การสร้างผลิตภัณฑ์ OFOS(One Family One Product One Solf Power)ให้เห็นผลเชิงประจักษ์

นายฐิติพัทธ์ อัครวงษ์วริศ ประธานหมู่ไก่ฟ้า วปอ.67 ในนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67 กลุ่มไก่ฟ้า กล่าวว่า หมู่ไก่ฟ้า วปอ.67 ได้รับมอบนโยบายจากพลเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด วปอ.ยุคใหม่ต้องสร้างประโยชน์ต่อชุมชน จึงดำเนินการโครงการฯดังกล่าวจนสำเร็จราบรื่นด้วยดี

โดยทำพิธีมอบโรงเรือนไซรัปและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนบ้านหนองปื๊ด หมู่ที่ 11 และจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจากพลโททักษิณ สิริสิงห ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายชนาธิป โคกมณี ให้เกียรติ เป็นประธาน ในพิธีอีกด้วย