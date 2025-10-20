นบ.ยส.24 โดย ร้อย.ฉก.ตชด.237 สกัดจับ ยาบ้า-ไอซ์ จำนวนมาก สารภาพนำยาเสพติด ไปส่งยังพื้นที่ตอนในจังหวัด
วันที่ 20 ต.ค.68 พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผบ.นบ.ยส.24) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล และรมว.กลาโหม รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ ในทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ ในการปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้หมดไปจากประเทศไทย
โดยเมื่อเวลา 08.00 น. กองทัพภาคที่ 2 /นบ.ยส.24 อำนวยการให้ กกล.สุรศักดิ์มนตรี/ส่วนสกัดกั้นฯ ตอนบน/บก.ควบคุมที่ 1 (ร.3) กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 237 (ร้อย.ฉก.ตชด.237) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดมารับยาเสพติดที่ชายแดน พื้นที่รอยต่อ อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
โดยจะใช้รถยนต์กระบะ Toyota Vigo สีเทา หมายเลขทะเบียน ยต 8068 นครราชสีมา มารับยาเสพติด โดยใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 212 อ.ท่าอุเทน – อ.บ้านแพง จ. นครพนม จึงจัดประชุมวางแผนจัดกำลังเฝ้าตรวจ
กระทั่งเวลา 07.50 น. ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าว จึงไล่ติดตาม และเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวขอตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าว จากการตรวจสอบ พบ นายอนันต์ ชนะแสบง อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 163 ม.1 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และนายวีรยุทธ ทองคำสาร อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ม.8 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 157,000 เม็ด, ไอซ์ จำนวน 528 กรัม, คอลลาเจน 31 ซอง, โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
ผู้ต้องหา ที่รับสารภาพว่าจะนำยาเสพติดมาส่งยังพื้นที่ตอนใน จังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว พร้อมของกลางทั้งหมด ไปยัง ร้อย.ฉก.ตชด.237 เพื่อทำการสอบสวนขยายผล และจะนำส่ง สภ.บ้านแพง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป