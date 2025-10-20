เเม่ทัพน้อยที่ 1 จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึก แห่งความรักชาติ เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ร่วมกับ ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 ต.ค.68 ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ท.สราวุธ ไชยสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 1 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก/ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรักชาติ รักสถาบัน และความมั่นคง ของประเทศ”

โดยมีคณะอาจารย์ ,บุคลากรทางการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย มัธยม รวมถึงคณะกรรมการ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมรับฟัง อย่างพร้อมเพรียง กว่า 1,500 คน

ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วย ความภาคภูมิใจ ความศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธา และได้สร้างแรงบันดาลใจ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ “ หัวใจไทย” ฟหัวใจที่รู้คุณแผ่นดิน เคารพในสถาบันหลักของชาติ และพร้อมแรง ร่วมใจกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศ ต่อไป

เพราะ “ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ” ไม่ใช่ เพียงถ้อยคำ ที่อยู่ในพิธีการ แต่คือ สายใยแห่งศรัทธา
ที่ผสานใจคนไทยให้ยืนหยัด ร่วมกันอย่างมั่นคง และภาคภูมิ ตลอดไป

