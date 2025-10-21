พยาบาลตำรวจใส่ใจห่วงใยถึงบ้าน เยี่ยมตำรวจพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ให้กำลังใจครอบครัว
วันที่ 21 ต.ค 68 ณ บ้านพักแฟลตส่วนกลางวิภาวดี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) ห่วงใยใจใส่ใจสุขภาพของข้าราชการตำรวจและครอบครัว มอบหมายให้ทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่ติดตามอาการข้าราชการตำรวจ และครอบครัวที่เจ็บป่วย ภายใต้โครงการ “พยาบาลตำรวจใส่ใจห่วงใยถึงบ้าน เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว”
โดย พล.ต.ต.หญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร พยาบาล (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ณฐมณฑ์ ชงัดเวช พยาบาล (สบ 5) รรท.หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ, พ.ต.อ.หญิง ปาริชาติ ทิพอุตร์ พยาบาล (สบ 5) หัวหน้าหน่วยเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลตำรวจ, พ.ต.ท.หญิง พัชนี พุ่มภักดี พยาบาล (สบ 3) โรงพยาบาลตำรวจ, พ.ต.ท.หญิง อรอนงค์ อุทัย นักกายภาพบำบัด (สบ 3) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลตำรวจ
ร่วมกับข้าราชการตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ โดย พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.ทุ่งมหาเมฆ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ลงพื้นที่เยี่ยม ร.ต.ต.ภคิน มีเพชร รอง สว(จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ที่พักฟื้นจากอาการเจ็บป่วยระยะยาวที่อาคารบ้านพักสวัสดิการข้าราชการตำรวจลาดยาว พร้อมมอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญกำลังใจ
รวมไปถึงติดตามอาการภายหลังออกจากโรงพยาบาลตำรวจ โดยทำการประเมินระดับความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยและการจัดการความปวด ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ซึ่งสร้างความดีใจให้กับ ร.ต.ต.ภคิน มีเพชร และครอบครัวเป็นอย่างมาก พร้อมกล่าวขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในครั้งนี้