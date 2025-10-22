ทบ.จับมือองค์กรด้านการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ เตรียมผุด Unseen Armyland – แรลลี่ เทรล ผจญภัยในค่ายทหาร

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ที่ห้องประชุมศรีสิทธิสงคราม ภายในกองทัพบก พล.อ.อานุภาพ ศิริมณฑล หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานการประชุม ว่าด้วยเรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงการจัดทำ MOU เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่าง กองทัพบก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพละศึกษา

โดย พล.อ.อานุภาพ กล่าวถึงการตระหนักถึงความรักชาติและหวงแหนแผ่นดินตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมีแนวคิดให้หน่วยทหารขึ้นตรงทั่วประเทศเน้นการเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้แบรนด์Armyland รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจาก กองทัพบกมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีศักยภาพ ความเป็นอัตลักษณ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์

รวมถึงการบูรณาการด้านความร่วมมือต่อการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ มีการหารือร่วมกันเพื่อวางกรอบแผนดำเนินการความร่วมหรือ Joint Action Plan ภายใต้การประชุมหารือร่วมกันระหว่างกองทัพบกและองค์กรการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา มีขึ้นก่อนที่จะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

ทั้งนี้กองทัพบกเสนอแนวทางการบูรณาการความร่วมมือใน 4 ด้านหลักประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ทหาร การสนับสนุนด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภาพลักษณ์ การร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร อาทิ กิจกรรมกีฬาได้แก่ แรลลี่ เทรล ผจญภัย กิจกรรม Amazing MuayThai Festival ที่อุทยานราชภักดิ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ ในรูปแบบของ Unseen Armyland รวมถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติ

 

