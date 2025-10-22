วันที่ 22 ต.ค.พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.ดูแลงานป้องกันปราบปราม สั่งการให้ชุดสายตรวจ สน.พื้นที่ออกตรวจตราบริเวณร้านทองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ธนาคาร หรือ ร้านทอง บริเวณต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน พ.ต.ท.สรรพิชญ์ สิริสุนทร รอง ผกก.ป.สน.บางเขน พ.ต.ท.อภิชนฌาณ ครามสูงเนิน รอง ผกก.ป.สน.คันนายาว และชุดปฏิบัติการ MPB Basic SWAT ของ สน.บางเขน และ สน.คันนายาว นำกำลังเข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าทองย่านตลาดสะพานใหม่ และย่านตลาดถนอมมิตร

ทั้งนี้ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าทอง ตามมาตรการป้องกันเหตุของ บช.น. โดยเน้นให้ผู้ประกอบการร้านค้าทอง ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย ให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำการปฏิบัติโดยให้ชุด MPB (S.W.A.T. ประจำ สน.ฯ) เพิ่มความเข้มในการออกตรวจ ยกระดับการแสดงกำลัง ตามมาตรการป้องกันเหตุเชิงรุก-เชิงป้องกัน ต่อไป

