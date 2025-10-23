วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานครบรอบ 12 ปี ย้ำภารกิจศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาโลก ชี้การศึกษา ผนึก “ศรัทธา” และ “ปัญญา” สร้างสันติสุขให้มวลมนุษย์
พระนครศรีอยุธยา – วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (International Buddhist Studies College – IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีอันทรงเกียรติและกิจกรรมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ “12 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ” ณ อาคารสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรำลึกถึงจุดกำเนิดและย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
พิธีสำคัญ: ถวายและเชิญธงสู่ยอดเสา เป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบทอด
พิธีเริ่มต้นด้วยการถวายและเชิญธงอันเป็นมงคลขึ้นสู่ยอดเสา 3 ผืน ได้แก่ ธงชาติไทย, ธงธรรมจักร, และธงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมประกอบพิธีเจิมธง และมอบธงแก่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปเพื่อเทียบธงขึ้นสู่ยอดเสา
12 ปี แห่งการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก: ตามมติชาวพุทธ 87 ประเทศ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดเผยว่า IBSC ก่อตั้งขึ้นตามคำเรียกร้องของชาวพุทธทั่วโลก หลังจากที่สหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งในครั้งนั้น ผู้นำชาวพุทธ 87 ประเทศ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติ
การครบรอบ 12 ปี และการก้าวย่างสู่ปีที่ 13 ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมทั้งส่วนการทำบุญเฉลิมฉลอง และการประชุมวิชาการสำคัญ โดยกิจกรรมวิชาการเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ โดยแนวทางปฏิบัติ: ได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรวิมลมุนี วิ., รศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ดูแลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศ มาให้แนวความคิดและนโยบายเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานระดับนานาชาติ
มจร: สืบสานพระราชปณิธาน ร.5 – สถาบันอุดมศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง การที่ IBSC ได้รับความไว้วางใจจากผู้นำชาวพุทธ 87 ประเทศทั่วโลกให้จัดการศึกษานั้น เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือ
“ปัจจุบันมีนิสิตชาวต่างประเทศทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวนร่วม 2,000 กว่ารูป/คน แสดงให้เห็นชัดเจนในเชิงประจักษ์ว่า ได้รับการยอมรับให้มาศึกษาเล่าเรียนที่นี่”
ในก้าวย่างปีที่ 13 IBSC มีแผนจะขยายฐานความร่วมมือ (MOU) กับ สหภาพพระธรรมทูตไทยทั่วโลก และองค์กรต่างประเทศ เพื่อขยายความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก” รศ.ดร.สุรพล กล่าว
ด้านพระเทพวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เปิดเผยถึงบทบาทและพันธกิจสำคัญของวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับโลก โดยชี้ให้เห็นว่า วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของการก่อตั้ง IBSC คือการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับสากล เพื่อตอกย้ำสถานะของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะ ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก
รองอธิการบดีฯ ชี้ว่า ความมุ่งมั่นดังกล่าวสืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจาก ชาวพุทธทั่วโลก ที่มาประชุม ณ พุทธมณฑล และ มจร ให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การศึกษาพระพุทธศาสนาจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นศูนย์กลางโลก โดย มจร เป็นสถาบันหลักที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก โดยใช้ ภาษาสากล ในการจัดการเรียนการสอน
ความสำเร็จ 12 ปี: นักศึกษาจาก 30 ประเทศทั่วโลก
ปัจจุบัน IBSC ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมี ชาวพุทธจากเกือบ 30 ประเทศทั่วโลก เดินทางมาศึกษาเล่าเรียน ณ ที่แห่งนี้ สะท้อนถึง “พุทธปณิธาน” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องการให้ชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ได้เข้าถึงการปฏิบัติธรรมและนำไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งท้ายที่สุดจะนำมาซึ่ง สันติสุขของชาวโลก
“IBSC จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนำสันติสุขมาสู่ชาวโลก” พระเทพวัชรสารบัณฑิตกล่าวเน้น
หลอมรวมพุทธบริษัท 4 มุ่งสู่ปีที่ 13
พระเทพวัชรสารบัณฑิต กล่าวย้ำด้วยว่า พระพุทธองค์ได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับ พุทธบริษัท 4 อันประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา สำหรับการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 13 นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการ “หลอมรวม” พุทธบริษัททั้งหลายให้มาเล่าเรียนร่วมกัน เนื่องจากพุทธบริษัทเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการศึกษาและเผยแผ่ ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนา: ความมั่นคงทางจิตใจในโลกที่ขัดแย้ง
รองอธิการบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “จึงกล้ายืนยันว่า ความมั่นคงทางพุทธศาสนาคือความมั่นคงทางด้านจิตใจ ของผู้คนทั้งในประเทศนี้และทั่วโลก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่โลกมีการแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลง และมีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น พระพุทธศาสนาจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลก ในการนำมาซึ่งความร่มเย็น ดังวลีที่ว่า “โลกร่มเย็น ดับเข็ญได้ด้วยพระพุทธศาสนา”