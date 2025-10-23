”รมช.กลาโหม“ ตรวจเยี่ยมกองกำลังชายแดนจันทบุรี–ตราด สร้างขวัญกำลังใจกำลังพล
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ต.ค.68 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจด้านความมั่นคงของ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (กปช.จต.นย.) ซึ่งรับผิดชอบการดูแลพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ตลอดจนให้โอวาทแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวชายแดน
โดย รมช.กห. ได้ถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบของบำรุงขวัญแก่หน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
จากนั้น รมช.กลาโหมได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ร.ต.วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (นย.) พล.ร.ต.ชรัมม์ภากร พรหมภากรรองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (นว.) เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดตราด เป็นผู้บรรยายสรุป) และ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3
หลังการประชุม รมช.กลาโหม ได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงชายแดน และสำรวจภูมิประเทศจริง เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการโดยตรง
สำหรับภารกิจในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงกลาโหมในการ ธำรงไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดน ความปลอดภัยของประชาชน และการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
โดยพล.ท.อดุลย์ ได้กล่าวย้ำกับกำลังพลตอนหนึ่ง ว่า “ชาติ หมายถึง แผ่นดิน ประชาชน และอธิปไตย คือหัวใจแห่งความมั่นคงที่เราจะปกป้องด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของทหารไทย ขอให้กำลังพลทุกนายภาคภูมิใจ พวกเราจักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยชีวิต”