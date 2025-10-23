“แม่ทัพเติ่ง” ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรบของกำลังป้องกันชายแดน จ.สุรินทร์ เน้นย้ำ การซักซ้อมแผนการปฏิบัติให้เกิดความพร้อม
วันที่ 23 ต.ค.68 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยและการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ด้านจังหวัดสุรินทร์ โดยรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแผนการปฏิบัติจากหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลบริเวณแนวชายแดนด้วยตนเอง เพื่อประเมินความพร้อมของกำลังรบ ทั้งเรื่องแผนการปฏิบัติทางทหาร ระบบการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในพื้นที่ สถานการณ์ด้านการข่าว ด้านการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการตรวจสภาพพื้นที่และภูมิประเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติการของหน่วย
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บังคับหน่วยลงพื้นที่ได้เดินตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยของกำลังพล ดูการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีในพื้นที่ การปรับปรุงฐานที่มั่นให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสอบถามสารทุกข์สุกดิบต่อกำลังพล ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก
ทั้งนี่แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลเน้นย้ำให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มีระเบียบวินัย และให้มีความพร้อมรบอยู่เสมอ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้า