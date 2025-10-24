ทรูเดินหน้าแจ้งความ เอาผิดเพจอวตารใน TikTok เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงองค์กร พร้อมร่วมมือ ตร. หาตัวคนผิด และผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
วันที่ 24 ต.ค.68 ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายอย่างจริงจัง หลังตรวจพบเพจอวตารบนแพลตฟอร์ม TikTok จำนวนหลายบัญชี ที่มีการโพสต์เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาในลักษณะบิดเบือน ไม่เป็นความจริงและมีเจตนาเพื่อสร้างความเข้าใจผิด และทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงองค์กร
โดยล่าสุดฝ่ายกฎหมายทรู ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ก่อนหน้านี้ ทรูเคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีลักษณะเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้หลายบัญชีที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จถูกปิดลง แต่ยังพบว่ามีการสร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาเผยแพร่ซ้ำอีก ทรูจึงขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า จะไม่ทนต่อการกระทำที่ละเมิดสิทธิ์และสร้างความเสียหายอีกต่อไป
ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าเพจเหล่านี้มีลักษณะที่ตั้งขึ้นมาใหม่จำนวนหลายบัญชีและมีพฤติกรรมโพสต์เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทรูในทางเสียหาย อาทิ boythapra, ควบม้าคาบพริก, อะหลุ่มเจ๊าะ, ณัฐริกา เกษมมนตรี, โอ่งอ่างหอม และยังมีบัญชีอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหลายบัญชีโพสต์เนื้อหาที่มีใจความและช่วงเวลาการเผยแพร่ใกล้เคียงกัน
เชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นกระบวนการจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเสียหายแก่บริษัท โดยทรูจะใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงของทรูอย่างเต็มที่รวมถึงการสร้างบรรทัดฐานในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ผ่านกระบวนการสอบสวนตามกฎหมายทั้งต่อผู้กระทำความผิดและตัวการผู้ดำเนินการเบื้องหลังให้ถึงที่สุด