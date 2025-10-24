“รองกป.จต.” ตรวจเยี่ยม หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 กองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1
พล.ร.ต.ชรัมม์ภากร พรหมภากร รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นว.) (รอง กป.ชต.) ตรวจเยี่ยมกำลังพล หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ที่กองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 บ้านอ่าวธรรมชาติตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
สำหรับการไปตรวจเยี่ยมกำลังพล หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1
อีกทั้งได้มอบโอวาทในพิธีรับฟังโอวาท และมอบนโยบาย ณ บริเวณท่าเทียบเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อให้กำลังพล หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ได้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย