นายวรา จันทร์มณี นักวิชาการอิสระและเลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม โพสต์ข้อความระบุว่า ทางเดินริมน้ำวัดเกาะ สิ่งปฏิกูลริมน้ำเพชร ในบรรดาคนรักศิลปะวัฒนธรรม ใครก็ทราบว่าวัดเกาะ เมืองเพชรบุรี มีความสำคัญชั้นเอกอุ จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยายังสง่าตราตรึงเปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง ลมหายใจสมัยอยุธยายังไม่จางหายไป วัดเกาะคือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และจะตระหง่านสืบไป หากร่วมใจกันรักษา

จากการที่เป็นโบราณสถานสำคัญ จึงต้องถนอม บำรุงรักษาองค์ประกอบทุกอย่างด้วยความระแวดระวัง ทั้งอุโบสถ เจดีย์ ศาลา วิหาร และทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

แต่สิ่งหนึ่งที่อุบาทว์อุจาดตา พูดได้ว่าเป็นปฏิกูลของความงาม คือทางเดินริมแม่น้ำเพชรซึ่งสร้างบดบังวัด โดยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานใดเป็นคนทำ เมื่อมองแล้วเกะกะ รกหูรกตา บดบังทัศนียภาพเป็นอย่างยิ่ง บดบังทั้งความงามของศาลา และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในวัด

รวมถึงบดบังศาลากรมหมื่นมเหศวร ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ถวายแด่พระอธิการดิษ เจ้าอาวาสในสมัยนั้น จุดนี้รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยี่ยมวัดโดยทางชลมารค และทรงขึ้นที่ศาลาแห่งนี้ หากมองจากวัดอัมพวันปิยาราม ฝั่งตรงข้าม จะสวยมาก ถ้าไม่มีอะไรมาบังให้รกหูรกตา หน่วยงานที่ทำรู้จักแต่การละเลงงบประมาณสร้างคอนกรีตที่แข็งกระด้าง ไม่มีความเข้าใจเรื่องสุนทรียะความงาม (ดูคลิป)

​​คำถามต่อการดำเนินการทางเดินคอนกรีตนี้คือ

1. ก่อนออกแบบก่อสร้างมีการศึกษาถึงความเหมาะสม/สอดคล้องกับทัศนียภาพหรือไม่

2. ในการดำเนินการได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้สอบถามความยินยอมพร้อมใจของผู้ดูแลวัดหรือชาวเพชรบุรีหรือไม่ (ทั้งในเรื่องความเหมาะสม ความสวยงาม ความจำเป็น ความคุ้มค่างบประมาณ หรืออื่นๆ) เพราะเมื่อผมสุ่มถามชาวเพชรบุรี ไม่มีใครทราบเรื่องนี้

3. มีการประเมินถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ เพราะเท่าที่ถามคนเพชรบุรีแทบไม่ได้มาใช้ประโยชน์

4. นอกจากปัญหาเรื่องความงาม เรื่องการสิ้นเปลืองงบประมาณ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ ยังมีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษา และความปลอดภัย (การมั่วสุม) ในอนาคต มีการศึกษาหรือวางแผนเรื่องเหล่านี้หรือไม่

ไฮไลค์ของเมืองเพชรคือความงามของบ้านเรือนชุมชน วัดวาอาราม แม่น้ำ และธรรมชาติ การคิดดัดแปลงเอาคอนกรีตเข้ามาแทรกแซงอย่างไม่สอดคล้องคือการพัฒนาที่ไม่เข้าใจ หน่วยงานที่ดำเนินการ นอกจากจะต้องรับผิดชอบกับงบประมาณที่สูญเสียไปอย่างไม่คุ้มค่า เขาจะรับผิดชอบอย่างไรกับการสร้างทัศนอุจาดให้เมืองเพชรบุรี ช่วยแชร์ให้ถึงผู้รับผิดชอบหน่อยครับ

ขณะที่ อาจารย์สัมฤทธิ์ ชิณวงษ์ กลุ่มมนุษยธรรมเมืองเพชร กล่าวเสริมว่า มองแม่น้ำเพชรบุรีด้วยความหวงแหนและห่วงใย สายน้ำในเมืองเพชรบุรี ต้นกำเนิดและตลอดสายไหลลงในจังหวัดตนเองเสมือนแม่น้ำส่วนตัว มุมมองที่ให้ชาวเมืองต้องขบคิดถึงการถูกกระทำ ย่ำยี ก่อนที่สายน้ำศักดิ์สิทธิ์เสมือนเส้นเลือดของคนเพชรบุรีจะแห้งขอดและคนเพชรบุรีก็จะหมดความภาคภูมิใจถึงสายน้ำส่วนตัวอีกต่อไป

ด้าน อาจารย์จำลอง บัวสุวรรณ ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เสียดายความสุนทรีย์ ของแม่น้ำเพชรบุรี

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
9

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่
10

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา