นายวรา จันทร์มณี นักวิชาการอิสระและเลขาธิการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม โพสต์ข้อความระบุว่า ทางเดินริมน้ำวัดเกาะ สิ่งปฏิกูลริมน้ำเพชร ในบรรดาคนรักศิลปะวัฒนธรรม ใครก็ทราบว่าวัดเกาะ เมืองเพชรบุรี มีความสำคัญชั้นเอกอุ จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยายังสง่าตราตรึงเปี่ยมด้วยมนตร์ขลัง ลมหายใจสมัยอยุธยายังไม่จางหายไป วัดเกาะคือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และจะตระหง่านสืบไป หากร่วมใจกันรักษา
จากการที่เป็นโบราณสถานสำคัญ จึงต้องถนอม บำรุงรักษาองค์ประกอบทุกอย่างด้วยความระแวดระวัง ทั้งอุโบสถ เจดีย์ ศาลา วิหาร และทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม
แต่สิ่งหนึ่งที่อุบาทว์อุจาดตา พูดได้ว่าเป็นปฏิกูลของความงาม คือทางเดินริมแม่น้ำเพชรซึ่งสร้างบดบังวัด โดยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานใดเป็นคนทำ เมื่อมองแล้วเกะกะ รกหูรกตา บดบังทัศนียภาพเป็นอย่างยิ่ง บดบังทั้งความงามของศาลา และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในวัด
รวมถึงบดบังศาลากรมหมื่นมเหศวร ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ถวายแด่พระอธิการดิษ เจ้าอาวาสในสมัยนั้น จุดนี้รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเยี่ยมวัดโดยทางชลมารค และทรงขึ้นที่ศาลาแห่งนี้ หากมองจากวัดอัมพวันปิยาราม ฝั่งตรงข้าม จะสวยมาก ถ้าไม่มีอะไรมาบังให้รกหูรกตา หน่วยงานที่ทำรู้จักแต่การละเลงงบประมาณสร้างคอนกรีตที่แข็งกระด้าง ไม่มีความเข้าใจเรื่องสุนทรียะความงาม (ดูคลิป)
คำถามต่อการดำเนินการทางเดินคอนกรีตนี้คือ
1. ก่อนออกแบบก่อสร้างมีการศึกษาถึงความเหมาะสม/สอดคล้องกับทัศนียภาพหรือไม่
2. ในการดำเนินการได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ได้สอบถามความยินยอมพร้อมใจของผู้ดูแลวัดหรือชาวเพชรบุรีหรือไม่ (ทั้งในเรื่องความเหมาะสม ความสวยงาม ความจำเป็น ความคุ้มค่างบประมาณ หรืออื่นๆ) เพราะเมื่อผมสุ่มถามชาวเพชรบุรี ไม่มีใครทราบเรื่องนี้
3. มีการประเมินถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ เพราะเท่าที่ถามคนเพชรบุรีแทบไม่ได้มาใช้ประโยชน์
4. นอกจากปัญหาเรื่องความงาม เรื่องการสิ้นเปลืองงบประมาณ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ ยังมีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษา และความปลอดภัย (การมั่วสุม) ในอนาคต มีการศึกษาหรือวางแผนเรื่องเหล่านี้หรือไม่
ไฮไลค์ของเมืองเพชรคือความงามของบ้านเรือนชุมชน วัดวาอาราม แม่น้ำ และธรรมชาติ การคิดดัดแปลงเอาคอนกรีตเข้ามาแทรกแซงอย่างไม่สอดคล้องคือการพัฒนาที่ไม่เข้าใจ หน่วยงานที่ดำเนินการ นอกจากจะต้องรับผิดชอบกับงบประมาณที่สูญเสียไปอย่างไม่คุ้มค่า เขาจะรับผิดชอบอย่างไรกับการสร้างทัศนอุจาดให้เมืองเพชรบุรี ช่วยแชร์ให้ถึงผู้รับผิดชอบหน่อยครับ
ขณะที่ อาจารย์สัมฤทธิ์ ชิณวงษ์ กลุ่มมนุษยธรรมเมืองเพชร กล่าวเสริมว่า มองแม่น้ำเพชรบุรีด้วยความหวงแหนและห่วงใย สายน้ำในเมืองเพชรบุรี ต้นกำเนิดและตลอดสายไหลลงในจังหวัดตนเองเสมือนแม่น้ำส่วนตัว มุมมองที่ให้ชาวเมืองต้องขบคิดถึงการถูกกระทำ ย่ำยี ก่อนที่สายน้ำศักดิ์สิทธิ์เสมือนเส้นเลือดของคนเพชรบุรีจะแห้งขอดและคนเพชรบุรีก็จะหมดความภาคภูมิใจถึงสายน้ำส่วนตัวอีกต่อไป
ด้าน อาจารย์จำลอง บัวสุวรรณ ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เสียดายความสุนทรีย์ ของแม่น้ำเพชรบุรี