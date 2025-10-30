ผบช.น. และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจตำรวจดุสิต บาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัย ด้านการจราจรในขบวนเสด็จฯ
วันที่ 30 ต.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.(น.1) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นพ.(สบ 8) รพ.ตร.รรท.พตร. และคณะผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1, พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 และ พ.ต.อ.คงศักดิ์ ศรีโหร ผกก.สน.ดุสิต ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ส.ต.ต.วิชยุทธ ศรีวงษ์ราช ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต
ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในขบวนเสด็จฯ โดยเหตุเกิดจากรถยนต์คันหนึ่งตัดหน้า ทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ผบช.น.และคณะได้มอบเงินบำรุงขวัญ และกระเช้าผลไม้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกล่าวชื่นชมในความเสียสละ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีและเต็มกำลังความสามารถ
นอกจากนี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ยังได้มอบ ขนมแก่พยาบาลหอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ (มภร.11) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแทนคำขอบคุณที่ได้ดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีมาโดยตลอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น