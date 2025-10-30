เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 ต.ค. พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2, พ.ต.ท.นิวัติ ธรรมสอน สว.จร.สน.คันนายาว อำนวยการจราจร บริเวณ ถ.รามอินทรา กม.8 พบรถยนต์จอดเสียก่อนถึงแยกไฟแดง(รามอินทรา กม.8) ถ.นวมินทร์ (ขาออก) ขับต่อไปไม่ได้ การจราจรติดขัด จึงได้ช่วยกันเข็นรถพ้นกีดขวางการจราจร เข้าไปที่จอดไว้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สน.คันนายาว

ตรวจสอบพบ รถเครื่องยนต์ร้อน จึงให้จอดรถสักพัก จนเครื่องยนต์เย็น สตาร์ทรถติดขับต่อไปได้ เจ้าของรถขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ อำนวยการจราจร บริเวณ ถ.รามอินทรา กม.8 สภาพการจราจรรถมีปริมาณมาก เคลื่อนตัวได้ดี

ต่อมาวันที่ 30 ต.ค.68 เวลา 12.20 น. พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.บางซื่อ, พ.ต.ท.ธีรยุทธ มีเจริญ รอง ผกก.จร.สน.บางซื่อ, พ.ต.ท.พศิน ทิพย์ขำ สว.จร.สน.บางซื่อ, เจ้าหน้าที่จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางซื่อ แจกหมวกนิรภัยให้กับเด็กๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและปลูกฝังวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% บริเวณหน้า สน.บางซื่อ ถนนพหลโยธิน

พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 ร่วมแจกหมวกกันน็อกเด็กเสริมสร้างวินัยจราจร

พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 ร่วมแจกหมวกกันน็อกเด็กเสริมสร้างวินัยจราจร

