ข่าวข้นคนเข้ม : สุเทพ ผู้ประกาศจะขุดรูอยู่ และจะเลิกเล่นการเมืองปี 2557 ขึ้นเวทีประกาศไม่สมัครเลือกตั้ง ไม่รับตำแหน่งใดๆ แต่จะช่วยรปช.หาเสียงทั่วไทย กองเชียร์ขัดนกหวีดเตรียมบริจาคด้วยนะจ๊ะ

“สันตะวา”

สถานการณ์เขื่อน ณ วันที่ 5 ส.ค. เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปริมาณน้ำ 701.36 ล้านลบ.ม. เต็ม 100% ของความจุ ปริมาณน้ำไหลเข้า 21.04 ล้านลบ.ม. ไหลออก 9.61 ล้านลบ.ม. ยังมีน้ำไหลลงอ่างอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะสูงถึงสันทางระบายน้ำล้นช่วงกลางคืน เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ปริมาณน้ำ 102% ของความจุ น้ำระบาย 3.98 ล้านลบ.ม.ต่อวัน เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ 87% น้ำระบาย 16.79 ล้านลบ.ม.ต่อวัน เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ปริมาณน้ำ 84% น้ำระบาย 36.24 ล้านลบ.ม.ต่อวัน…..

สำเริง แสงภู่วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผอ.ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต แจ้งเตือนภัย วันที่ 5-9 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น ลุ่มน้ำเพชรบุรี ยังมีน้ำไหลหลากลง เขื่อนแก่งกระจาน ต่อเนื่อง มีแนวโน้มไหลล้นทางระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี จึงแจ้งเตือนจ.เพชรบุรีเตรียมรับน้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อน อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด และ อ.เมือง “ท่วมแน่” ส่วนเขื่อนอื่นๆ แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงสามารถควบคุมการระบายได้…..

ปิ๊ดปี้ปิ๊ด พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) เลือก “หม่อมเต่าพ่อเต่านา” ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ นั่งหัวหน้าพรรค โดยมี สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้เคยประกาศจะขุดรูอยู่ถ้าแพ้เลือกตั้งปี 2554 ประกาศเลิกเล่นการเมืองเมื่อปี 2557 ขึ้นเวทีประกาศอีกแล้ว ไม่ลงสมัครเลือกตั้ง ไม่รับตำแหน่งใดๆ แต่จะไปปราศรัยหาเสียงช่วยรปช.ทั่วประเทศ กองเชียร์แฟนคลับขัดนกหวีด ตรวจกระเป๋าเตรียมไว้บริจาคด้วยนะจ๊ะ…..

ชาติไทยพัฒนา พรรคใหญ่ในยามไร้ บรรหาร ศิลปอาชา ผู้เคยเป็นทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ฮ่องเต้พรรค หลงจู๊ยันไต้ก๋ง อยู่ระหว่างผลัดใบสู่คนรุ่นใหม่ วราวุธ ศิลปอาชา ลูกท็อปของเตี่ยเติ้ง กำลังถูกท้าทายความสามารถครั้งสำคัญ เมื่อการเลือกตั้งใหญ่ใกล้เข้ามา ขณะเดียวกัน สุพรรณบุรี เอฟซี ที่นั่งเป็นประธานสโมสร จากลุ้นท็อปโฟร์ลีกสูงสุดทุกๆ ปี ตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้น เช่นเดียวกับ อ่างทอง เอฟซี ของ ภราดร ปริศนานันทกุล ทายาทการเมืองของพ่อตือ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อันดับจมบ๊วยอยู่ท้ายตารางไทยลีก 2…..

ผู้ประกอบการร้องทุกข์ผ่านไปยังกระทรวงแรงงาน ถึง กฎหมายแรงงานต่างด้าว อันคลุมเครืออึมครึม โดยเฉพาะ “การห้ามแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน” อยากให้แจกแจงรายละเอียดชัดๆ อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ทำได้แค่ไหน เพราะทุกวันนี้การตีความ ผิด-ไม่ผิด ขึ้นกับ “ดุลพินิจเจ้าพนักงาน” เกรงจะเป็นช่องทางเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่บางคนใช้ทำมาหากิน…..

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 08.30 น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดสัมมนาหลักสูตร “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ปลอดภัยจาก ยาปฏิชีวนะ” ห้องจูปิเตอร์ มิราเคิลฯ…..

09.00 น. มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต การประกวดพรรณไม้ และชม ชิม ช็อป ผลิตผลจากเกษตรกรทั่วประเทศ ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ วันนี้ถึง 14 ส.ค. เวลา 09.00-20.00 น. …..

แจ้งข่าวล่วงหน้า รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.ร.พ.ศิริราช ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับปฏิบัติการร่วมรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญู ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ชั้น 1 (SiMR) พรุ่งนี้ 14.00 น. …..



ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ที่รร.มิราเคิลฯ



เบิร์ธเดย์ – ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เลี้ยงฉลองวันเกิดลูกชาย ดร.สันติธาร เสถียรไทย มี ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย, ชนาทิพ เสถียรไทย และหลาน สิฑา-สิฬา ร่วมด้วย ที่รร.ดิ แอทธินี โฮเทล



ทัวร์ไทย – วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บ้านแพ จ.ราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และ ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯราชบุรี ร่วมด้วย



เฟอร์เฟ็กต์ – วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกก.ผจก.ใหญ่ โตโยต้า มอเตอร์ เปิดตัว THE L GALLERIA by LEXUS พื้นที่ลักซ์ชัวรี่ไลฟ์สไตล์ สะท้อนปรัชญาและแนวคิดการสร้างสรรค์ยนตรกรรมแห่งความสมบูรณ์แบบ ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี



คู่กัน – สรรศิริ ยอดเมืองเจริญ ผู้บริหารไทยเบฟ นำทีมบาร์เทนเดอร์และร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ของไทย เปิดตัวแคมเปญ Mekhong Elite Table 2018 จัดต่อเนื่องปีที่ 4 นำเสนอค็อกเทลที่รังสรรค์จากสุราไทย เติมเต็มอรรถรสอาหารไทย



ยาวิเศษ – นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงผลงานโครงการชุมชนสุขภาพดี Health For All 2018 มอบโล่และใบประกาศนียบัตรแก่เครือข่ายแกนนำ บวร ร.4 จังหวัดที่เข้าร่วม ที่รร.มิราเคิลฯ



สานมิตรภาพ – อาภาพิชา สุววรรณปาน กก.ผจก.เวิร์ค วิธ มี เชิญนักธุรกิจที่ได้รางวัล ME Awards 2017 ร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อมิตรภาพทางธุรกิจ มี สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา และ พรพิมล ปักเข็ม ร่วมด้วย ที่รร.เดอะ เซนต์ รีจิส



คืนกำไร – ผุสดี สุจิตจร และ พรภัทร จิรเรืองปัญญา ผู้บริหารแบลคมอร์ส จัดกิจกรรม Blackmores Well Beings Keep Running 2018 บริจาครองเท้าคู่ใหม่ 7,543 คู่ ตามระยะทางออสเตรเลีย-ไทย ให้นักเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร