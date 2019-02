โหมทำลาย ‘ธนาธร’ สะท้อนหวั่นกลัว : ข่าวข้นคนเข้ม

โหมทำลาย ‘ธนาธร’ สะท้อนหวั่นกลัว

คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม

วันนี้ วันเพ็ญเดือน 3 “วันมาฆบูชา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ พระพุทธเจ้า แสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรก แก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมด มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้นำไปประพฤติปฏิบัติ เผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไป…●

วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวขบวนอำนาจ มีคิวไปปลูกหน่อต้นศรีมหาโพธิศรีลังกา ที่วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในกิจกรรมมาฆบูชา ไม่ใช่หาเสียง สาธุ…●

เช้าวันเสาร์ “3 ป.-ประยุทธ์-ป้อม-ป๊อก” สร้างเซอร์ไพรส์ ควงกันเดินตลาดนัดจตุจักร ท่ามกลางป้ายเชียร์ “รักลุงตู่ รักพี่ป้อม รักพี่ป๊อก” พึ่บพั่บ จากนั้นผู้สมัครพรรค พลังประชารัฐ (พปชร.) เดินหาเสียงตามรอยเท้าแบบไร้รอยต่อ…●

ชัดเจน ไม่ต้องสืบ ศึกเลือกตั้งครั้งนี้สงครามหลักสู้กันระหว่าง “ฝ่ายหนุน คสช.” กับ “ฝ่ายหยุด คสช.” โดยมี “บิ๊กเซอร์ไพรส์ 8 ก.พ.” เป็นปรากฏการณ์ “ฟ้าแลบ-ฟ้าผ่า” เหนือสมรภูมิ…●

ชะตากรรมพรรค ไทยรักษาชาติ (ทษช.) ภายใต้ตาชั่ง ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ต้องมองไกลถึง “ยุบ” หรือ “ไม่ยุบ” เอาแค่ลุ้น “ตัดสินวันไหน” ดีกว่า ? ไม่ว่าจะตัดสินก่อนวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ตัดสินหลังวันเลือกตั้ง แต่ กกต.ยังไม่รับรองส.ส. หรือตัดสินหลัง กกต.รับรองส.ส.แล้ว ล้วนกระทบยิ่งกว่ารัวระนาด !…●

ชะตากรรมอันยากแท้หยั่งถึงนี้ “ทษช.” กับพรรคร่วมอุดมการณ์ “หยุด คสช.สืบทอดอำนาจ” ต้องมองผลเผื่อไว้เป็นลบที่สุด นั่นคือ “ถูกยุบพรรค” และถูกยุบในช่วงจังหวะเวลา “พรรคหนุน คสช.” ได้เปรียบที่สุดในสนามเลือกตั้ง…●

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คะแนนนิยมกำลังพุ่งทะยาน พอๆ กับปฏิบัติการ “ทำลายล้าง” กำลังโหมไฟ ถึงขนาดขุดเพลงสมัย “ขวาล้อมฆ่าซ้าย” ออกมาเปิด ปัดฝุ่นภาพ “อัปยศปี 53” ออกมาใส่ร้าย ระดมนักร้อง นักแสดง นักวิชาการนกหวีด ออกมาดิสเครดิต สะท้อนว่า “พรรคอนาคตใหม่” น่าเกรงหวั่นกลัวสำหรับ “ฝ่ายสืบทอดอำนาจ” หลังจากเก็บ “พรรคตัวเต็ง” ไว้รอเด็ดได้แล้ว 1…●

วาทกรรม “ทุนสามานย์” ถูกสร้างขึ้นเพื่อปฏิวัติ 2549 ผลิตซ้ำอีกเพื่อปฏิวัติ 2557 วันนี้ทุนสามานย์คืออะไร ? อยู่ที่ไหน ? “ฝ่ายผู้ชนะ” ไม่ได้สนใจไยดีแล้ว…●

ตลอด 5 ปีของอำนาจ คสช. “ทุนใหญ่ 2-3 กลุ่ม” แผ่อาณาจักรผูกขาด มือยาวสาวได้สาวเอา คว้า “โครงการรถไฟเร็วสูง” ได้อานิสงส์ “พ.ร.บ.ข้าว” หรือ “ไม่แบนสารเคมีอันตราย” คือตัวอย่างสิบร้อยพันผลประโยชน์ล่าสุด ที่ได้มาหลังจากกล่าวหาแล้วขับไล่ทุนสามานย์ไปอยู่แดนไกล ?!…●

