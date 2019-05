การเมืองแบบนี้ ‘ยุบสภา’มาเร็วแน่ : ข่าวข้นคนเข้ม

การเมืองแบบนี้ ‘ยุบสภา’มาเร็วแน่

คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม

ยุบสภา – หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กี่ขดไส้ สาวสนอง เสนอนอ ฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน…●

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ปวงพสกนิกรชาวไทย ทั้งแผ่นดิน ต่างปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น พร้อมใจเปล่งเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ ทรงพระเจริญ ดังกึกก้องกังวานทั่วประเทศ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…●

น่ายินดีที่ คณะกรรมการอำนวยการร่วมฯ เตรียมการไว้เป็นอย่างดี จัดแผนอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน ที่จะเข้าเฝ้าฯ และร่วมพระราชพิธีไว้เป็นอย่างดี สำหรับชาวต่างจังหวัดที่ต้องการมาร่วมแสดงความจงรักภักดี รฟท. เปิดโบกี้ชั้น 3 ให้นั่ง รถไฟ ไป–กลับฟรีทุกสาย ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. ขณะเดียวกันก็จัด รถบัส อีก 800 คัน เตรียมรับส่งจนถึงจุดหมายใน วันที่ 5 พ.ค. สำหรับน้ำท่าอาหารการกินนั้นไม่ต้องห่วง มีทั้งโรงครัวพระราชทาน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมตั้งโรงทานจัดแจกให้บริการฟรี…●

อุณหภูมิการเมืองไทยจะเริ่มร้อนฉ่าและรุนแรงในสัปดาห์หน้า เมื่อถึงเวลา วันที่ 9 พ.ค. เส้นตาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องประกาศรับรองผล ส.ส. อย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำไปสู่การเลือก ประธานรัฐสภา ตามด้วยกระบวนการตั้ง รัฐบาลใหม่ ทั้งเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอน ส่วนจะราบรื่นหรือไม่ ต้องจับตาแบบกะพริบไม่ได้…●

การเมืองแบบนี้ ขั้วไหนใครก็ตามได้เป็นรัฐบาล ก็คงเหนื่อย เสียงปริ่มน้ำทั้งสองฝ่าย บรรดานักวิเคราะห์และเกจิการเมืองฟันธงตรงกันว่า ยุบสภา ต้องมีและมาแน่ๆ ส่วนจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องแล้วแต่ สถานการณ์ แต่สิ่งจะต้องทำร่วมกันและทำให้สำเร็จก็คือแก้ รัฐธรรมนูญ อันเป็นต้นตอของปัญหายุ่งเหยิง ทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปลำบาก…●

ช่วงนี้เป้าเล่นงานกลายเป็น พรรคอนาคตใหม่ เป็นหลัก ทั้งหัวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และเลขาธิการ ปิยบุตร แสงกนกกุล มีกระบวนการขัดขวาง เตะตัดขาไม่ให้เข้าสภา กกต. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ต้องมีความเที่ยงธรรม ยึดกุมความถูกต้องและหลักกฎหมายให้คงมั่น ถ้าไม่เช่นนั้น ความเสื่อม ก็จะยิ่งตามมาตามลำดับ และ ความน่าเชื่อถือ ก็ยิ่งจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ด้วย…●

ปรับทัพใหม่พร้อมเข้าหาชาวบ้าน รับฟังเสียงสะท้อน แล้วนำไปพูดคุยกันในพรรคให้ตกผลึก ประชาธิปัตย์ ที่มี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้า อาจจะฟื้นฟูศรัทธาความเชื่อมั่นกลับมาได้ เพราะวัฒนธรรมเดิมๆ ที่เคยถูกต่อว่ากระแหนะกระแหน ทั้งเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนอื่น เชื่อมั่นในตัวเองจนดูเหมือนจองหองต้องเลิกลด ดีแต่พูด เอาแต่กรีด น่าจะนำเป็นบทเรียน เข้มงวดตนแล้วผ่อนปรนผู้อื่นดีกว่าหรือไม่…●

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 10.00 น. กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป้าหมายส่งมอบโลหิต 10 ล้านซีซี ให้สภากาชาดไทย ลาน กรู๊ฟ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม และชั้น 7 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 10.00-13.00 น. …●

13.00 น. คู่แม่ลูกคนดัง หนิง–ปณิตา และ น้อง ณิริน–ปณิริน ธรรมวัฒนะ ร่วมพิธีเปิดงาน “The Mall Kodomo No Hi 2019 เทศกาลวันเด็กญี่ปุ่น” อีเวนท์ ฮอลล์ ชั้นบี เดอะมอลล์ ท่าพระ…●

เวลาเดียวกัน บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนา Tect talk #2:Green for the better living แนะนำมาตรฐานกรีนแนวใหม่ WELL Building โดยวิทยากรนำโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ กับ วสุธา เชน และ ธิติ ศรีรัตนา ในงานสถาปนิก’62 ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี…●

โดย สันตะวา