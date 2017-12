3 บิ๊ก ตู่-ป้อม-เจี๊ยบ ประสานเสียง “ยังไม่ปลดล็อกการเมือง” ด้วยข้ออ้าง “สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบ” ยึดอาวุธสงครามได้ที่บางน้ำเปรี้ยว

“สันตะวา”

หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวสดออนไลน์ เว็บไซต์อันดับหนึ่งของประเทศ ฉบับนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา…..

3 บิ๊ก เบอร์ 1 รัฐบาล เบอร์ 1 ความมั่นคง เบอร์ 1 กองทัพ ตู่-ป้อม-เจี๊ยบ ประสานเสียง “ยังไม่ปลดล็อกการเมือง” แม้กฎหมายพรรคการเมืองจะประกาศใช้ตั้งแต่ 7 ต.ค. ด้วยเหตุผล-ข้ออ้าง “สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบ” โดยการยึดอาวุธสงครามได้ที่บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา คือหลักฐานประกอบ…..

ตามกฎหมายพรรคการเมือง มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมากมาย กำหนดให้พรรคการเมือง “ต้องทำ” “ต้องมี” ภายในเวลา 90 วัน และ 180 วัน ถ้า “ไม่ทำ” “ไม่มี” พรรคการเมืองจะมีความผิด ?! แต่เมื่อ อำนาจพิเศษ ยังไม่ปลดล็อก พรรคการเมืองขยับอะไรไม่ได้ อย่างนี้คำประกาศของผู้มีอำนาจ ที่ว่า “มีเลือกตั้งปี 2561” ก็ไม่ต่าง นายสนามกำหนดวันชก แต่ไม่อนุญาตให้นักมวยซ้อม ไม่ให้เข้าเวที ถึงวันชก ถ้าแพ้ก็เรื่องของคุณ หรือ ชกไม่ดี กรรมการมีสิทธิไล่ลง แฟร์เกมดีแท้…..

แบกรับภารกิจ “สร้างคะแนนนิยมรัฐบาล” ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯเศรษฐกิจ เร่งสปีดปั๊ม ผลงาน 8 ธ.ค.พรุ่งนี้มีคิวไปเยือนกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงที่ก่อนหน้านี้ไม่มีสิทธิแม้แต่จะเฉียด ทำหน้าที่พี่เลี้ยง กฤษฎา บุญราช เจ้ากระทรวง แก้ปัญหาราคายางพารา…..

พูดถึงเจ้ากระทรวงเกษตรฯคนใหม่ กฤษฎา บุญราช แล้วอยากฮาเฮย้อนหลัง ช่วงฝุ่นตลบก่อนปรับครม. เจ้ากรมข่าวลือ ปล่อยโผ รมต.ปิ๋ว กันสนุก ชื่อ บิ๊กป๊อก ติดแทบ ทุกโผ พอครม. ประยุทธ์ 5 คลอดออกมา ไม่เพียง บิ๊กป๊อก ยังอยู่ ลูกน้องเก่าอย่างอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังสร้างเซอร์ไพรส์ผงาดนั่งเก้าอี้รมต.เกรดเอ บารมี มท.1 แผ่ไพศาลข้ามคลองหลอดมาถึงกระทรวงถนนราชดำเนิน…..

อีกรมต.ป้ายแดง หมออุดม คชินทร อดีตอธิการบดีม.มหิดล เปิดใจหนึ่งในเหตุผลสำคัญตอบรับเป็นรมช.ศึกษาฯ นั่นคือ ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ยืนยันประเทศไทยจำเป็นต้องมีกระทรวงใหม่กระทรวงนี้…..

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ อาละวาดล่าเหยื่อ เกิดคดี มีข่าวทุกวัน ทั้งๆ ที่รูปแบบวิธีการหากินมุขเดิมๆ ทว่ายังมีคนตกเป็นเหยื่อ เหมือนขบวนการ ตกทอง ร้อยปีที่แล้วอย่างไร ปัจจุบันก็ยังอย่างนั้น นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปราบปรามกวาดล้างมิจฉาชีพเหล่านี้ให้สิ้น ชาวบ้านประชาชนควรเพิ่มพูน ภูมิต้านทาน ให้ตัวเองและสังคม เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ…..

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 08.30 น. อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ห้องจูปิเตอร์ มิราเคิลฯ…..

16.30 น. สวัสดิ์ โพธิ์สินสมวงศ์ ผอ.ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแอร์โรว์ และเอ็กเซลเลนซี่ ในเครือไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จัดแฟชั่นโชว์คอลเล็กชั่นล่าสุด ชั้นจี โรม เทอร์มินอล 21…..

เวลาเดียวกัน หิรัญ ตันมิตร ปธ.จนท.บห.อีฟแอนด์บอย เปิดตัวโครงการ EVEANDBOY PINK POWER จำหน่ายเครื่องสำอางคอลเล็กชั่น พิเศษ 20 แบรนด์ชั้นนำ หารายได้เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง ร้านอีฟแอนด์บอย ชั้นแอลจี สยามสแควร์วัน…..

18.00 น. สุนงค์ สาลีรัฐวิภาค และ ชลิตา สาลีรัฐวิภาค จัดงาน The Peninsula Plaza Christmas Party เปิดไฟต้นคริสต์มาส เดอะเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ…..



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน เปิดงาน “ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว



ประเดิม – จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ประธานพราว เรียล เอสเตท พร้อมด้วย สุวัจน์ และ พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ร่วมงานซอฟต์โอเพนนิ่ง รร.ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน ประเดิมลูกค้ารายแรกเข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว



เต้าเทียม – พิชชา ธนาลงกรณ์ รองประธานการตลาด กลุ่มซาบีน่า ร่วมกับ คนึงหา แซ่ตั่น ผู้บริหารห้างโรบินสัน และ เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผจก.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 11 ที่ร.พ.จุฬาภรณ์



เก๋ไก๋ – มาลี ล้ำเลิศ และ พงษ์ลัดดา พิมลวัฒนโชค ผู้บริหารเครื่องสำอาง “จิล สจ๊วร์ต” เผยโฉมคอลเล็กชั่นใหม่ JILL STUART x MORGAN LANE นำดีไซน์น่ารักเซ็กซี่ชุดชั้นใน MORGAN LANE เป็นแพ็กเกจจิ้งรุ่นลิมิเต็ดของเครื่องสำอาง



การันตี – พรพินิจ พรประภา ประธานสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ยินดีกับ ดีมิทรี เชอนิเชฟ ผจก.ทั่วไป สยาม แอ๊ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล พัทยา รับรางวัล The Winner of 2017-2018 Now Travel Asia Awards



มีสไตล์ – ชาญ ศรีวิกรม์ ประธานเกษร พร็อพเพอร์ตี้ และ วีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ กก.ผจก.นอร์ส รีพับบลิค จัดงาน Canvas of Pure Elegance เนรมิตห้องชุดหรูสไตล์สแกนดิเนเวียน เฟอร์นิเจอร์จากรีพับบลิค ออฟ ฟริตซ์ ฮานเซน ที่เทลล่า ทองหล่อ



แนวใหม่ – วริษา ภาสกรนที กก.ผจก.ตัน อิง แอสเซ็ท เปิดตัว T-ONE อาคารสำนักงาน และสถานที่ทำงานแนวใหม่หรือ Co-Working Space ระดับพรีเมี่ยมในทำเลทองหล่อ-สุขุมวิท มี ตัน ภาสกรนที ร่วมงาน ที่ศูนย์เอไอเอส เอ็มโพเรี่ยม



ขอบคุณ – จรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู รองกก.ผจก.ใหญ่ ซีพีแลนด์ มอบรางวัลในงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าประจำปี 2560 ของ รร.แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ยินดีกับ ดร.มนวิภา ประชัญคดี ผู้ทำประโยชน์ให้สังคม โอกาสครบรอบ 50 ปีแอคคอร์