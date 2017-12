คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม : “บิ๊กป้อม” ยังไม่ส่งหนังสือแจง แหวนเพชร-นาฬิกา ถึงป.ป.ช.

“สันตะวา”

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ครบ ทุกรส สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560 แรม 12 ค่ำ เดือนอ้าย…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง นางหนูเกตุ โพธิ์ศรี มารดา พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตผบ.ตร. ที่เมรุวัดจันทร์ประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เวลา 16.00 น. …

ปิดปากเงียบมา 3 ปี แทบจะไม่เคยแตะต้องวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาล คสช. โนราห์ใหญ่เริ่มเคลื่อนไหว ชวน หลีกภัย ออกโรงเอง แบบใช้ช่องทางราชการยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประมวลปัญหาที่ทำให้ ชาวภาคใต้ จนลง งัดตัวเลขเหตุผลว่า ตรัง-ระนอง-ยะลา รายได้ลดวูบ แต่ต้องเจอสวนกลับแก้ปัญหาได้ทุกจุด รัฐบาลเลือกตั้ง ทำแบบที่รัฐบาลนี้ ทำได้หรือไม่…

จนถึงขณะนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ยังไม่ได้ส่งหนังสือชี้แจงกรณี แหวนเพชรและนาฬิกาแบรนด์เนมถึงป.ป.ช. แต่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตพ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข ซึ่งกำหนดให้ชี้แจง ภายใน 30 วัน นั้น ครบกำหนดการชี้แจงใน วันที่ 8 ม.ค.2561 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีทหาร-ตำรวจรอต้อนรับคับคั่ง…

ส่อเค้าจะเป็นจริง การแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมือง โดยเฉพาะการ รีเซ็ต สมาชิกพรรคการเมืองใหม่ทั้งหมด อ้างไม่ให้ พรรคใหม่-พรรคเก่า เกิดการเสียเปรียบได้เปรียบ เพราะตัวชง ตัวเสิร์ฟ คนรับลูก และคนตบ โผล่มากันครบถ้วนและพร้อมหน้า ที่สำคัญจะส่งผลให้ การ เลือกตั้งใหญ่ เนิ่นช้าออกไปหรือไม่ หลายฝ่ายและสังคมโลกเฝ้าจับตามองอยู่…

จากเดิมที่โดน 6 กระทงความผิดคดี นายพลแจ้งจับหมวด ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. ปรากฏว่า โดนเพิ่มอีก 3 กระทง จากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. เบ็ดเสร็จ 9 กระทง จาก มาตรา 116 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เจ้าตัวกำลังใจดี มีผู้ใหญ่ในพรรคเคียงข้าง พร้อมตัวแทนจากสถานทูตประเทศยุโรป สหราชอาณาจักร อเมริกา และ ออสเตรเลีย ร่วมสังเกตการณ์…

กรณี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจำคลองเปรมเบิกตัว สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ต้องขังคนดังมาศาล เมื่อวันที่ 22 พ.ย. กล้องวงจรปิดศาลอาญา พบว่ามีการพามาที่ศาลจริง โดยอยู่ในห้องควบคุมตัวประมาณ 1 ชั่วโมง และมีการติดต่อให้ ทนายความ และ ญาติ มาที่ศาลด้วย ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ศาลอาญา ไม่เกี่ยวข้อง และ รู้เห็นด้วย แต่ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ไม่รอด…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 10.30 น. งาน “เดอะมอลล์ คาวหวาน ถูกปาก ของฝากถูกใจ” รวมสุดยอดเมนูฮิตจากร้านดังทั่วไทย อีเวนต์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน…

11.00 น. โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดนิทรรศการ The Art of Life Retrieval ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารบี ร.พ.พญาไท 2 (สนามเป้า) จัดถึง 18 ธ.ค. …

แจ้งข่าวล่วงหน้า งานประชุมประจำปีแพทย์ด้านเวชศาสตร์ความงาม สถาบัน Renovia-ABLS Training Center for the American Board of Laser Surgery in AEC จัดพรุ่งนี้ 08.30-17.00 น. ห้องบอลรูม แกรนด์เมอร์เคียว…

วิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม “ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ” เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลส่งท้ายปี “CPF Bangna Charity Run 2017” ศูนย์กีฬา ทางน้ำบึงหนองบอน วันที่ 17 ธ.ค. ออกสตาร์ต 05.00 น. …

พระราชทานเพลิง ส้มเสี้ยว สาริยันต์ มารดา พล.อ.ท.สมพงษ์ สาริยันต์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ เมรุ 1 วัดพระศรีมหาธาตุ พรุ่งนี้ 17.00 น. …



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานวโรกาสให้ผู้บริหารแบรนด์ ซันโทรี่ฯ เข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศล สมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ โอกาสเสด็จเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการแบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2017 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย



น้ำใหม่ – สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ และ ซันนี่ เชาว์ ผอ.องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เปิดตัวโครงการ Thai AIM 2017 มอบรางวัลให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่รร.เดอะ เซนต์ รีจิส



ปันไออุ่น – พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. รับมอบเครื่องห่มกันหนาวจาก พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผจก.ใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ



ยินดี – สัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานกลุ่มถิรไทย รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี สุนันท์ สันติโชตินันท์ นำคณะผู้บริหารร่วมยินดี



แวะชิม – พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ พล.อ.สิโรจน์ ชูศักดิ์ ตุลาการศาลทหารสุงสุด ร่วมเปิด “ริเวอร์ พอท” ร้านอาหารฟิวชั่นหรูริมเจ้าพระยา ในห้างริเวอร์ ซิตี้ สี่พระยา มี สมศักดิ์-ลภนาวดี ศิริลาภอนันต์ ต้อนรับ



จัดหนัก – อนวัช สังขะทรัพย์ ผู้บริหารห้างโรบินสัน ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “โรบินส์ ออน กิฟต์” และ “โรบินสันไลฟ์สไตล์ นิวเยียร์ ว้าว 2018” มอบความสุขให้นักช็อปต้อนรับปี 2561 ที่โรบินสัน พระราม 9



ปิดหลังคา – แยป ดูร์นบวส รองผอ.อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ โทมัส ไฟรเบิร์ก ผจก.สโตร์อิเกีย บางใหญ่ จัดพิธีปิดหลังคา “อิเกีย บางใหญ่” ชูความสำเร็จการก่อสร้างสโตร์อิเกียใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อิเกีย บางใหญ่



น่าไป – วิสุตา โลหิตนาวี ผู้บริหารไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ จัดงาน “วินเทอร์ อิน เดอะ วินยาร์ด 2017” ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวจนถึง 14 ม.ค.61 โดยมี วิสุทธิ์-สกุณา-สุวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ต้อนรับ ที่ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ โคราช