ข่าวข้นคนเข้ม : ปักหลักพักผ่อนสิงคโปร์ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ มีอดีต ส.ส.-รมต.เพื่อไทย บินไปพบ ทำเอา คสช. ขู่ยุบพรรคที่สมาชิกแห่บินไปพบ 2 อดีตนายกฯ

“สันตะวา”

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด สื่อกระดาษ ข่าวเที่ยงตรง ฉบับนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา….

คำรามใส่นักวิชาการ อย่าสอนลูกศิษย์ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.เปิดศึกอีกด้าน เจอ อนุสรณ์ อุณโณ แห่งเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง สวนกลับ ย้ำชัดมหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร ประเทศไทยไม่ใช่ค่ายกักกัน สอดรับกับ กาณฑ์ พงษ์ประภาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มธ.ที่ออกมาติติง ยื่นกระจกถึง ผู้นำ ลองไปหาอ่านดู….

เรื่องนี้ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ณัฏฐา มหัทธนา หนึ่งในกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ยื่นร้องให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด คำสั่ง คสช.ที่ 3/2558 ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่ เพราะที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ใช่เพื่อส่วนตน แต่เป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จนถูกดำเนินคดีหลายกรรมหลายวาระ ล่าสุด กลุ่มคนเชียงใหม่อยากเลือกตั้ง ก็ถูก มทบ.33 แจ้งจับอีก 6 คน บานปลายใหญ่แล้ว….

แล้วคดีก็เป็นอันถึงที่สุด ศาลฎีกา พิพากษาลงโทษจำคุกคนละ 3-9 เดือนโดย ไม่รอลงอาญาแก่ กลุ่มนักรบศรีวิชัย-แนวร่วม พันธมิตรฯ จำนวน 85 คนที่บุกเข้าไปปิดล้อม สถานีโทรทัศน์เอ็นบีที ในจำนวนนี้มี นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ อดีตแกนนำนักศึกษา เพื่อนซี้ สุริยะใส กตะศิลา เข้าเรือนจำไปด้วย….

มหากาพย์ลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 สามสิบล้านบาท ก็มาถึงจุดจบเช่นกัน พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบช.ก.สั่ง กองปราบปรามสอบสวนสืบสวน มีหลักฐานและพยานด้านเทคโนโลยียืนยันชัด ข่าวล่าสุดคนเฮคือ ร.ต.ท.จรูญ วิมูล นายตำรวจเกษียณ ส่วน ครูปรีชา ใคร่ครวญ กับ รัตนาพร สุธาทิพย์ หรือ เจ๊บ้าบิ่น แม่ค้าหวย คงต้องเตรียมรับกับศึกใหญ่จากฝ่ายผู้ถือกฎหมาย พร้อมกับ นายพลตำรวจ บางรายอยู่ในข่ายละเว้นด้วย….

ยังปักหลักพักผ่อนอยู่สิงคโปร์ ทักษิณ ชินวัตร และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ มีอดีต ส.ส.-รมต.พรรคเพื่อไทย บินไปพบถี่ยิบ ทำเอา คสช. หงุดหงิด ควันออกหู ลงเอยมีคำขู่จะ ยุบพรรคการเมือง ที่สมาชิก แห่บินไปพบ 2 อดีตนายกฯ….

ส่วน ผบ.ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา บินไปโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีเมื่อวันก่อน ด้วยฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และได้ดูงานการรักษาความปลอดภัยระดับโลก ไป ด้วยมีหน้าที่โดยตรง โปรดอย่าโจมตีกันมั่วๆ….

นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชัยธวัช ไทยง นิสิตเก่า ชาวเพลิงชมพู ทุกรุ่น ทุกแผนก ร่วมงาน คืนสู่เหย้า 100 ปี จุฬาฯ 60 ปี คณะครุศาสตร์ วันเสาร์นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. พบกันที่คณะ….

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 10.30 น. ฉลองสมรส กาญจนา พรเลิศนำชัย- ชาญสุธนา ถิรทันธศาล ห้องแมจิก 2 มิราเคิลฯ….

12.30 น. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) จัดสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs” ห้องอัญชัน-สุพรรณิการ์ เอ็กซิมแบงก์ สำนักงานใหญ่….

17.00 น. บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ บอสใหญ่ เจนเนอราลี่ จัดงาน The Greatest Star of Generali ฉลองตัวแทนและนักขายที่มียอดขายดีเด่นประจำปี 2560 ห้องบอลรูม สวิสโฮเท็ล เลอ คองคอร์ด….

แจ้งข่าวล่วงหน้า ผุสดี สุจิตจร ผจก.ทั่วไป แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการกุศล Blackmores Run & Move 2018 รวมงานวิ่ง โยคะ และดนตรี ในสวน สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ วันที่ 25 ก.พ. เวลา 05.00 น. ….



ปั้นคน – พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เยี่ยมชมบูธโครงการนักศึกษาฝึกงานของ บ.ฟู้ดแพชชั่น จก. ในงาน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” โดยมี นาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ต้อนรับ ที่กรมการจัดหางาน

เจ๋งจริง – บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ และ วิชัย กุลสมภพ ผู้บริหารสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง รับรางวัล Finance Asia’s Achievement Awards 2017 ประเภท Best Thailand Deal ที่รร.แกรนด์ ไฮแอท ฮ่องกง



เกินเป้า – ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานมิราเคิล กรุ๊ป ฉลองความสำเร็จ All For Love 42 ยอดผู้ใช้บริการทะลุเป้าเกิน 100 คู่ในวันเดียว มี อนัคพล อิงคะกุล, ลักษมีกานต์ อิงคะกุล และนาถวีณา ล้อมทรัพย์ ผอ.สื่อสารการตลาด ร่วมงาน



วันชื่นคืนสุข – รัฐากร บุตร ดร.ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กับ อาจารย์วชิราภรณ์ หลายวัชระกุล จูงมือ ปิยะธิดา บุตรี ร.ต.ท.จุลพล-ประยูร กุตัน ฉลองมงคลสมรสอย่างอบอุ่นชื่นมื่น ที่จ.หนองคาย



เปี่ยมเสน่ห์ – สโรชา ซบินเด้นท์ ผอ.ฝ่ายพาณิชย์ ไทรอัมพ์ เปิดตัวบูทีคใหม่ ชั้น 3 เซ็นทรัลพระราม 9 แนะนำแบรนด์ “เอสเซนส์ บาย ไทรอัมพ์” ชุดชั้นในพรีเมียมในเครือไทรอัมพ์ งานผ้าหรูหรา ออกแบบทันสมัย สวยงามชวนหลงใหล



ชวนอร่อย – ประชุม มาลีนนท์ ปธ.จนท.บห.บีอีซี เวิลด์ เปิดงาน “Pepsi presents ครัวคุณต๋อย EXPO ซีซั่น 3” มหกรรมความอร่อยการันตีคุณภาพและรสชาติจากรายการครัวคุณต๋อย มี ไตรภพ ลิมปพัทธ์ และ สมชัย เกตุชัยโกศล ร่วมงาน



อลังการ – ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และ ปกรณ์ พรรธณะแพทย์ ผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา เปิดงาน The Great Chinese New Year 2018 เนรมิตเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นสวนสวรรค์ที่มั่งคั่งความมงคล โดยมี พิชญ์นาฎ สาขากร สร้างสีสัน



ขอบคุณ – นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ขอบคุณเจ้าหน้าที่เมืองแทกู เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่มาแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ที่เมืองพยองชัง จ.คังวอน เกาหลีใต้