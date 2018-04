ข่าวข้นคนเข้ม : วิวาทะ “นายกฯตู่” กับ “นายกฯมาร์ค” แต่เรื่องจริงน่าจะเป็นคนละเรื่อง มีเหตุผลมากมายที่ปชป.จะกลับไปหนุนคนนอกเป็นนายกฯ เมื่อหัวหน้าวันนั้นไม่ใช่มาร์ค

พญาไม้

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 …

เริ่มที่รัฐบาลเลือกตั้งของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ วันสงกรานต์จึงไม่ใช่แค่วันประเพณี แต่มีนัยยะเป็นวันของครอบครัว เฉกเช่นวันคริสต์มาสของฝรั่ง…

สงกรานต์ กลายเป็น “วันนับศพ” แต่ละปีทุกรัฐบาลจะโชว์ผลงานห้ามตาย “พญาไม้” ขายตัวเลขมากกว่า 2 หมื่น 2 พันราย คนไทยตายเพราะอุบัติเหตุทุกปี เฉลี่ย 50-60 รายในแต่ละวัน มีรถชน 2 ล้านคน และ 6 หมื่นคน พิการ นี่คืออันตราย อันดับ 1 ของคนไทย และเป็น แชมเปี้ยนของโลก มากกว่าโรคทุกชนิด…

แวบเข้าเรื่องดัง วิวาทะ “นายกฯตู่” กับ “นายกฯมาร์ค” ยิ่งกว่าละคอนไทย แต่เรื่องจริงน่าจะเป็นคนละเรื่อง มีเหตุผลมากมายที่ ประชาธิปัตย์ จะกลับไปหนุน คนนอกเป็นนายกฯ เมื่อหัวหน้าในวันนั้นไม่ใช่ มาร์ค…

มีความเป็นไปได้มากมาย ที่ “นายกฯคนนอก” จะไม่ใช่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับคำว่า “ผมพอแล้ว” และยังไม่มีสักครั้งที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พูดถึงตำแหน่งหลังวันเลือกตั้งข้างหน้า…

เพื่อไทย วันนี้ยังหาหัวหน้าไม่ได้ และ “ตีจาก” จะกลายเป็นปรากฏการณ์ ที่ห้ามไม่ไหว …

งานแข่งมอเตอร์ไซค์ใหญ่ยักษ์ปลายปี “คนใจดี” ดูแลทั้งตรงและอ้อม 300 ล้าน อธิบายพรรคใหญ่ของ “นายกฯคนนอก” อยู่ที่ไหน…

เงินบาท มันมีหลายสกุล โกงวินาศ รถดูดโคลน รถขยะ จะเป็นคดี ตั้งราคาเกินจริง ขณะนี้มากกว่า 33 คดีในหลายจังหวัด…

จะปราบโกง ต้องตอบคำถาม รถเมล์กรุงเทพ ขาวโล่งโปร่งใสหรือยัง แค่บันทึกการประชุมก็สาหัสแล้วกับ กล่องเก็บเงินอัตโนมัติ พันกว่าล้านที่ถอดทิ้งใช้ไม่ได้ “อ้ายอีคนไหน” จะรับผิดชอบ…

เค้กก้อนใหญ่ ที่ดินติดถนนกว่า 4 พันไร่ ใกล้สุวรรณภูมิ วาละ 3 หมื่น จะตีขายไร่ละ ล้านสอง ระวังคนกรุงไทยจะติดคุกอีกระลอก…

ห้องแถวกลางเมืองรถไฟเมืองกาญจน์ ราคาเป็นหมื่นล้าน งุบงิบกันไปมา วันนี้มีปัญหา ชาวตึกทุกราย ขอจ่ายตรงกับรถไฟ ไม่ใช่คนกลาง “พญาไม้” ขอส่งสายตรงลุงตู่ เรื่องกลิ่นคาวฉาวโฉ่ ตามที่ลุงตู่ประสงค์ ใน สายด่วน 1299…

แฮปปี้เบิร์ธเดย์ สู่ปีที่ 28 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ปีนี้ จัดตรงวัน ตั้งแต่เช้าตรู่ จันทร์ที่ 9 เมษายน ร่วมกันทำบุญบริจาคโครงการปลูกป่าเพื่อบูรณะวัดวาอาราม ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วอิ่มอร่อยกับอาหารจากทุกสารทิศ สัมผัสบรรยากาศของสื่อที่ก้าวจากกระดาษไปสู่ออนไลน์จนกลายเป็นผู้นำสื่อดิจิตอล…

ข่าวข้น คนเข้ม วันนี้, 08.30 น. ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจฯ จัดอบรมการพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับเด็ก “นักพูดน้อย สั่งจิตพิชิตฝัน” รุ่น 9 ห้องลีโอ มิราเคิลฯ…

10.00 น. โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดตัว “คลินิกแมว” พบแมวเซเลบริตี้สร้างสีสันในงาน กิจกรรมให้ความรู้การเลี้ยงแมวที่ถูกวิธี ร.พ.สัตว์ทองหล่อ พระราม 9…

13.00 น. นิรุตติ์ ศิริจรรยา สาธิตทำขนมไทย ในงาน “ตามหาออเจ้าที่ดิโอลด์สยาม” งานจัดถึง 12 เม.ย. ที่ดิโอลด์สยามช็อปปิ้งพลาซ่า…

ชำนาญ เมธปรีชากุล รองประธานเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน Crazy Maze By Bangkok Bank ชวนเปิดประสบการณ์พิเศษรับซัมเมอร์ สดชื่นกับขนมหวานสูตรใหม่ร้าน After You จับมือร้าน เซ็ง ซิม อี๊ ให้ลิ้มลองเป็นที่แรก เดอะมอลล์ บางกะปิ, บางแค, และนครราชสีมา วันนี้ถึง 18 เม.ย. …



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่รร.แกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จูน



ยินดี – ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร นายกสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ยินดีกับ สนั่น อังอุบลกุล รับเลือกเป็นนายกสมาคมคนใหม่ มี ชวรัตน์ ชาญวีรกูล, โอฬาร อัศวฤทธิกุล, และ ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ ร่วมด้วย ที่รร.เอมเมอรัลด์



ระดับโลก – ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ และ วัชระ เอมวัฒน์ เปิดตัว SIX Network เครือข่ายบล็อกเชนระดับโลก ประกาศระดมทุนผ่าน ICO ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลครีเอทีฟ โดยมีผู้บริหารเยลโล่ ดิจิตัล มาร์เก็ตติ้ง จากเกาหลี ร่วมยินดีด้วย



คู่ชื่น – โสภณ คุ้มเจริญ และ ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ เป็นเจ้าภาพฉลองสมรสพระราชทาน อาภรณ์ เอกทวีวุฒิ บุตรี วราภรณ์ เอกทวีวุฒิ กับ ธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์ บุตร ธนชัย-บุญศรี บุญประดิษฐ์ มี พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ ร่วมยินดี ที่ รร.พูลแมน ซอยรางน้ำ



โชว์ผลงาน – เบียงก้า เชียร์ ผอ.หลักสูตร สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และ ธนาพัทธ์ ว่องไวธนสกุล ปธ.กก.ดำเนินงาน จัดแสดงแฟชั่นโชว์จากสถาบันฯชนาพัฒน์ ในงาน “บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล แฟชั่น วีค 2018” ที่สยามเซ็นเตอร์



ไร้โครง – วินัย พนาเชวง ผจก.ฝ่ายขาย ซาบีน่า จัดแฟชั่นโชว์ชุดชั้นใน Everywhere Is Wireless Shape ตอกย้ำเคล็ดลับความสบายให้สาวๆ ด้วยนวัตกรรมล่าสุด บราไร้โครง “ไวร์เลส เชพ” โดยมี ชมพู่ อารยา เป็นพรีเซ็นเตอร์ ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ



เทพนิยาย – สิรินฉัตร แสงศรี ผอ.การตลาด เมกาบางนา และ ปรีชา อาชามงคล ผอ.ธุรกิจค้าปลีกและลิขสิทธิ์ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ จัดงาน Dream Big Princess ให้เด็กๆเข้าสู่โลกแห่งเทพนิยาย แฟชั่นโชว์ในธีมเจ้าหญิงดิสนีย์ ที่เมกาบางนา



ยั่งยืน – อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กก.ผจก.ใหญ่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จัดงาน “ท็อปส์ทำ นำชุมชนยั่งยืน” จำหน่ายสินค้าชุมชน โอทอป เอสเอ็มอี จาก 500 ชุมชนทั่วประเทศ มี รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล และ กำพล ศิริสมบูรณ์ลาภ ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลบางนา