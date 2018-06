ข่าวทะลุคน : ชาตรี โสภณพนิช เจ้าสัวสิ้นด้วยโรคชรา

มีพิธีสวดภาวนา ในวันที่ 25 มิ.ย. -1 ก.ค. เวลา 19.00 น. ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

วันที่ 2 ก.ค. มีพิธีบรรจุศพที่พัทยา จ.ชลบุรี

สิริอายุ 85 ปี

เกิดเมื่อ 28 ก.พ. 2476 บุตรชายคนที่สองของ ชิน โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

เป็นบิดาของ ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีชั้นสูงจาก Kwang Tai High Accountancy College ที่ฮ่องกง

ด้านการธนาคารจากอังกฤษที่ The Regent Street Polytechnic of London และ The Institute of Bankers

ฝึกงานที่ The Royal Bank of Scotland กรุงลอนดอน

เริ่มทำงานที่บริษัท เอเชียทรัสต์ จำกัด เมื่อปี 2501

ปีถัดมา มาร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ

เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2523

เป็นประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2542

ดำรงตำแหน่งสำคัญทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ประธานสมาคมธนาคารไทย 3 สมัย ประธานสภาธนาคารอาเซียน สภาอุตสาหกรรมฯ

เป็นมหาเศรษฐี อันดับที่ 26 ของไทย จากการจัดอันดับของนิตยสาร ฟอร์บส์ ในปี 2561 มีสินทรัพย์ 45,570 ล้านบาท