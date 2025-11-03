การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพรรคเพื่อไทย ภายหลังการเลือกนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรค และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์พรรคที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2541 ในชื่อไทยรักไทย ก่อนเปลี่ยนผ่านมาเป็นพลังประชาชน และเพื่อไทยในปัจจุบัน
ครั้งนี้ เพื่อไทยก้าวสู่ยุคที่ไม่มีชื่อครอบครัว “ชินวัตร” อยู่ในโครงสร้างบริหารพรรค ไม่ว่าโดยตรงหรือในนาม “นอมินี”
นับเป็นครั้งแรกที่พรรคซึ่งถือเป็นมรดกทางการเมืองของตระกูลชินวัตร พยายามแยกตัวออกจากเงาของอดีต เพื่อประกาศความเป็นอิสระทางการเมืองอย่างแท้จริง
แม้ยังมี แพทองธาร ชินวัตร ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในเชิงสัญลักษณ์ แต่ก็เป็นเพียงตัวแทนความผูกพันทางใจ มากกว่าจะเป็นผู้ชี้นำทางการเมือง
การเปลี่ยนครั้งนี้ สะท้อนความพยายาม “รีแบรนด์” พรรคให้ดูทันสมัยขึ้นเป็นสัญญาณการยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อฟื้นฟูศรัทธาและแรงสนับสนุนจากประชาชน
จุดแข็งเพื่อไทยยังอยู่ที่ฐานเสียงเหนียวแน่นในภาคเหนือและอีสาน ซึ่งผูกพันกับนโยบายจับต้องได้ เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ กองทุนหมู่บ้าน ที่เคยเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมาก คือทุนทางการเมืองที่ยังมีพลังหากนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย
การปรับภาพลักษณ์หลุดจากเงา “ตระกูลการเมือง” เปิดโอกาสให้พรรคขยายฐานไปยังคนรุ่นใหม่และคนเมือง ที่ต้องการเห็นพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
แต่เส้นทางข้างหน้าก็ไม่ง่าย เพื่อไทยยังต้องเผชิญหลายข้อจำกัด ทั้งเวลา 4-5 เดือนก่อนเลือกตั้ง เป้าหมาย 200 สส. และความท้าทายจากพรรคคู่แข่ง อีกทั้งภาพจำของการเป็น “พรรคชินวัตร” ยังไม่อาจลบทิ้งได้ในทันที รวมทั้งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะยังอยู่เบื้องหลังต่อไป
เพื่อไทยต้องจริงจังทั้งนโยบาย การสื่อสาร และการทำงานในพื้นที่ ให้ประชาชนเห็นว่าไม่ได้แค่เปลี่ยนหัวหน้า แต่เปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางทำงาน เพื่อให้ตอบโจทย์ปากท้องคนทุกกลุ่มในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง
นโยบายที่จับต้องได้และสื่อสารชัดคือหัวใจ ต้องสื่อสารให้ตรงและฉับไว ไม่เพียงทางออนไลน์ แต่ต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหา แสดงให้เห็นว่าพรรคมีแผนแก้ไขจริง ไม่ใช่แค่คำสัญญาแบบเดิม
การสร้างทีมคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับคนรุ่นอาวุโส จะเป็นการผสมผสานประสบการณ์กับพลังความคิดใหม่ ใช้เป็นจุดแข็งในสนามเลือกตั้งได้
สุดท้ายแล้วไม่ว่าพรรคจะฟื้นศรัทธากลับมายิ่งใหญ่ได้หรือไม่ ประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบในอีก 4-5 เดือนข้างหน้า บัตรเลือกตั้งจะพิสูจน์ว่าเพื่อไทยวันที่ไร้ “ชินวัตร” ออกมานำหน้า ยังครองใจคนได้เหมือนเดิมหรือไม่