ศรีสะเกษ – ดร.ธร สินัน ประธาน The Cambodia Tourism Marketing Research and Promotion PATA Cambodia Chapter ประธานการจัดงาน ‘Temple Walk NO. 1/2022 ขานรับแนวคิดฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าชายแดน’ ในวันที่ 3-4 ธ.ค.นี้ ที่ปราสาทพระวิหาร จ.พระวิหาร ประเทศกัมพูชา เผยว่า เดิมจะจัดก่อนหน้านี้ แต่มีความไม่พร้อมบางอย่างจึงเลื่อนมาจัดในวันที่ 3-4 ธ.ค. ซึ่งวางเป้าหมายไว้ว่าจะมีนักวิ่งมาร่วมงานประมาณ 1,500 คน ทั้งของฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทย ตนจึงอยากเชิญชวนให้นักวิ่งมาร่วมงานกันเยอะๆ รวมถึงคนในประเทศอาเซียนอื่นๆ ด้วย และไม่อยากให้คนไทยและคนกัมพูชาคิดถึงปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ขอให้คิดเฉพาะเรื่องสันติภาพและความสงบสุข

“ขณะนี้นักวิ่งและผู้ร่วมงานฝั่งกัมพูชามีความพร้อมที่จะร่วมเดินวิ่งนับพันคน ในส่วนนักท่องเที่ยวก็มีห้องพักทั้งจากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ รองรับได้ถึง 400 ห้อง และยังมีโรงแรม รีสอร์ต ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง” ดร.ธรกล่าวและว่า อยากให้ประเทศในอาเซียนเหมือนกับประเทศในสหภาพยุโรป ที่มีความสมัครสมานสามัคคี ทำให้มีอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าผู้คนในอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันจะมีพลังมหาศาล

นายเฮ็ง สำเร็จ ประธานประจำปราสาทพระวิหาร กล่าวว่า นักท่องเที่ยวไทยที่จะมาเที่ยวปราสาทพระวิหาร เดินทางมาได้ไม่ยาก ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวเยอะขึ้น สำหรับผู้จะมาร่วมงาน Temple Walk สามารถเดินทางข้ามด่านจากทางช่องจอม จ.สุรินทร์ และช่องสะงำ จ.ศรีสะเกษ ได้ทั้งสองด่าน

ด้านน.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการ ท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง Food For Fighters กล่าวว่า ทางสมาคมมองถึงความเชื่อมโยงของการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากลาว เวียดนาม กัมพูชา และเนื่องจากไทย-กัมพูชามีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน และมีความสัมพันธ์ที่ดีในภาคประชาชนมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ เรื่องการแบ่งกั้นแนวเขตแดนพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสองประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนต่างเดินทางไปมาหาสู่ทำมาค้าขาย และท่องเที่ยวกันมานาน

ขอเชิญชวนไปร่วมงาน Temple Walk ซึ่งเป็นการ จัดงานเดินขึ้นครั้งแรก เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกัน สนใจโทร09-3326-5828 หรือโทร.09-4993-9156