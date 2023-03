คนดนตรีฝีมือเก๋า ‘นิค’ วิเชียร์ ฤกษ์ไพศาล อดีตผู้บริหารค่ายแกรมมี่และผู้ก่อตั้งค่ายจีนี่ เรคคอร์ดส ที่ตอนนี้รั้งตำแหน่ง Founder & President Way-T Creation Co.,Ltd ผุด โปรเจ็กต์ “The Way Artist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์น” สร้างศิลปินวัยมัธยม สู่เส้นทางนักดนตรีมืออาชีพ

◆ หลังลาออกจากการเป็นผู้บริหารค่ายเพลงที่แกรมมี่ ช่วง 3-4 ปีนั้นทำอะไรอยู่บ้าง?

นิค – “สิ่งที่ทำตอนนั้นมีอยู่ 2-3 อย่าง คือเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทผลิตกางเกงยีนส์แม็ค จังหวะเดียวกัน พี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ชวนไปเรียน แล้วตั้งใจบวชอีกครั้ง จนปลายปี 2562 ได้บวชและไปอยู่ป่า หลังบวชเริ่มมีโควิด เลยเริ่มทำตามสิ่งที่ตั้งใจ คือ WAY-T ย้อนไปก่อนว่าไอเดียตอนแรกที่ทำเราคิดมาตั้งแต่ปี 2558 ว่าน่าจะทำคอนเสิร์ตออนไลน์ได้”

“ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีโควิด ไอเดียนี้ถูกคิดมาก่อนแล้ว ถ้าเราเข้าสู่ออนไลน์ได้มันจะ อินฟินิตี้และคลี่คลายปัญหาอะไรหลายอย่าง แล้ว WAY-T ณ วันนั้นอยู่แค่คอนเสิร์ต อันนั้นคือเป็นการริเริ่ม WAY-T เวอร์ชั่นแรก ประเดิมด้วยคอนเสิร์ตแรก เจ เจตริน และ ติ๊นา คริสติน่า ตามด้วยคอนเสิร์ตที่ 2 บุรินทร์, บี พีระพัฒน์ และ Crescendo แต่เจอโควิดหนักทำให้คอนเสิร์ตที่ 3 ซึ่งวางไว้ว่าเป็นวงนั่งเล่นต้องหยุดไป”

◆ วันนี้ WAY-T กลับมาอีกครั้งกับโปรเจ็กต์ The Way Artist Intern Camp เล่าที่มาที่ไปหน่อย?

นิค – “อยากทำแคมป์ให้กับวงดนตรีมัธยม อยากทำเวทีให้พวกเขาได้โชว์ความสามารถ จุดมุ่งหมายคืออยากให้โอกาส ความรู้ และวิสัยทัศน์ เราถึงเรียกว่า Artist Intern Camp ส่วน The Way มาจาก The Artist’s Way, My Way, Your Own Way หรือจะเป็นหนทางก็ได้ เพราะ เวที ในภาษาไทยแปลว่าแพลตฟอร์ม แปลว่าสเตจ ในภาษาอังกฤษก็คือทาง(Way) มีลูกศรชี้ไปที่ตัว T ซึ่งมาจาก Tee off ที่หมายถึงการเริ่มต้น โดยความหมายของตัวบริษัทนอกจากนัยยะ แปลว่าเวทีแบบสเตจแล้ว ยังเป็นหนทางของการเริ่มต้นด้วย”

“ถามว่าทำไมต้องเอาน้องๆ ที่ผ่านคัดเลือกมาเข้าแคมป์ก่อน เราอยากต่อยอดไปอีกไกล อยากทำอะไรมากกว่าการที่เอาศักยภาพของพวกเขามาโชว์เฉยๆ สมมติคัดคนที่มีหน่วยก้าน ลองเข้าแคมป์ ดูว่าภายใน 6 สัปดาห์พัฒนาขึ้นขนาดไหน ในแคมป์จะมีศิลปินมาให้คำแนะนำ รวมทั้งเราเองด้วยถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปให้ข้อมูลความรู้ แต่ไม่ทำให้เครียด ไม่ทำให้ยากจนเกินไป ดีไซน์เป็นแคมป์ที่สนุกๆ อย่าให้น้องๆ รู้สึกฝ่อ สิ่งที่เราต้องทำคือให้กำลังใจพวกเขา”

◆ เปิดกว้างทุกเพศ ทุกแนวดนตรี อย่าติดภาพร็อก?

นิค – “ความคิดนี้ได้ถูกทำลายตั้งแต่ตอนที่เราบอกให้โอม (วงค็อกเทล) ไปเปิดค่ายเพื่อดูแลทาร์เก็ตที่เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่จำกัดแนวเพลง ห้ามเด็ดขาดที่จะเป็นร็อก แต่มีร็อกได้ไม่มีปัญหา ตอนนั้นปี 2018 บอกโอมว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้ยึดติดอยู่กับแนวเพลงใดเพลงหนึ่ง ตอนนั้นคาดว่าสัก 5 ปีน่าจะได้ผล ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ กับค่ายยีนแลป (Gene Lab) แจ้งเกิดศิลปินอย่าง Three Man Down, Tilly Bird และ Taitosmith แล้วที่บอกว่าโปรเจ็กต์ The Way Artist Intern Camp เปิดกว้างเราเปิดกว้างจริงๆ LGBTQ มาได้หมด”

◆ คาดหวังแค่ไหนกับโปรเจ็กต์นี้?

นิค – “เราทำอย่างอื่นมาเยอะแล้ว โปรเจ็กต์ นี้เป็นความฝันและความตั้งใจ สิ่งที่คาดหวังคือโปรเจ็กต์นี้จะเป็นความหวังของเด็กๆ รุ่นใหม่ที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ เราอยู่วงการมา 40 ปี อยู่ในการประกวดมาตลอด แต่ไม่เคยเป็นผู้จัดเอง แล้วการที่เรามีประสบการณ์ทำให้เห็นข้อดีข้อเสีย ไม่ได้บอกว่าของเก่ามันแย่ แต่เห็นว่ามันยังมีอะไรที่มูฟออนไปในจุดที่ดีๆ ได้”

◆ บริษัท WAY-T CREATION จำกัด มีแพลนที่จะทำอะไรบ้าง?

นิค – “มีเยอะเลย WAY-T มีหลักการสำคัญไม่กี่ข้อ หนึ่งคือ Soft Power เพราะศิลปินและเพลงเป็น Soft Power ที่ทรงพลัง อยู่ที่ว่าจะเอาไปต่อยอดเป็นเรื่องอื่นๆ ได้แค่ไหน สองคือ Artist Management ทุกวันนี้ศิลปินอิสระเยอะ แต่สิ่งที่ควรมีคือการบริหารจัดการ เราเชื่อว่ายังมีงานอีกมากมายที่ศิลปินแบกรับไม่ไหว สามคือเรื่อง EcoSystem ซึ่ง Artist Management มีหน้าที่ Provide Ecosystem เพื่อซัพพอร์ตศิลปิน โดย EcoSystem อยู่ภายใต้หลักการที่สี่คือ Opportunity ซึ่งจะเป็น Core Value ของ WAY-T เพราะการเปิดโอกาสทำให้เราได้รับโอกาสเช่นกัน ห้าคือ Professional เพราะเหนือกว่าศิลปินคือมืออาชีพ เราจึง อยากพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่เส้นทางนี้มีคุณภาพในระดับมืออาชีพ และสุดท้าย Global เนื่องจากโลกวันนี้ไม่มีพรมแดน การนำพาศิลปินก้าวสู่สากลจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้”

◆ การกลับมาครั้งนี้จะเป็นสีสันของวงการเพลงได้อีกครั้ง?

นิค – “อุ้ย! ไม่กล้าประเมินตัวเองขนาดนั้น เราแค่ทำงาน แต่ถ้าสังคมจะชื่นชมยกย่อง เราก็เขินอยู่(ยิ้ม) ขอบคุณที่ให้เกียรติ แต่ไม่อยากให้คาดหวังขนาดนั้น เราจะพยายามทำงานของตัวเองให้ดีมากที่สุด เราก็ตระหนักถึงความสำคัญในประสบการณ์ของเรา ฉะนั้นไม่ควรปล่อยทิ้งมันไป ถ้ามันจะมีคุณูปการหรือสามารถกลับเข้ามาซัพพอร์ตวงการเพลงได้ เราก็อยากทำ แล้วมันก็มาด้วยความคิดแบบนี้ด้วย แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะกลับมากอบโกยอะไรเพราะไม่ใช่เวลาแล้ว มันเอาอะไรไป ไม่ได้แล้ว ฉะนั้นถ้าไม่เอาก็ทิ้งไว้ให้เยอะๆ แล้วกัน”

สำหรับ “The Way Artist Intern Camp แคมป์ศิลปินอินเทิร์น” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พ.ค.นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.TheWayArtistInternCamp.com

จิรณัฏฐ์ จงประสพมงคล