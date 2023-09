การกลับมากำกับภาพยนตร์จอใหญ่ อีกครั้ง ในรอบ 7 ปี ของผู้กำกับฯ คิม ซอง-ฮุน ในผลงานล่าสุด RANSOMED (คู่ระห่ำไถ่ข้ามโลก) ซึ่งเขาเคยฝาก ผลงานการกำกับฯ เอาไว้ในเรื่อง Tunnel อุโมงค์มรณะ (ปี 2016) และซีรีส์สุดฮิต KINGDOM

ซึ่งล่าสุด เนรมิตรหนัง ฟิล์ม และ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ พร้อมเผยตัว อย่างแรกของภาพยนตร์แอ๊กชั่นสุดมันส์ เรื่องนี้

คิม ซอง-ฮุน ผู้กำกับฯ เผยว่า “เป็นประสบการณ์หายาก ที่ทำให้ผมมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวอย่างรวดเร็วขนาดนี้ ประเด็นหลักและเนื้อหาที่นำเสนอตั้งแต่เริ่มต้นก็จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น และผมก็รู้สึกว่าการเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดต้องมีกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็น แล้วผมก็เริ่มลองอะไรที่แปลกใหม่ด้วย”

“สำหรับ RANSOMED เล่าถึงผู้ชายสองคนซึ่งมีสถานะและปูมหลังที่แตกต่างกัน นักการทูต มินจุน แสดงโดย ฮา จอง-อู (Ashfall, Along with the Gods) เป็นนักการทูต ที่สูงส่งและประสบความสำเร็จ ขณะ พันซู แสดงโดย จู จี-ฮุน (Along with the Gods) เป็นคนท่าทางลึกลับ ดูไม่น่าไว้วางใจ การพบกันของ นักการทูตชั้นสูงและโชเฟอร์ที่แฝงลับลมคมใน มีสัญชาตญาณเอาตัวรอดแบบฉับไว ผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลย ที่ตัวละครสองคนนี้จะสร้างเรื่องราวในหนังสุดระทึก”

“ขณะเดียวกัน ผู้ชมก็จะรู้สึกตลกขบขันไปด้วยกับกระบวนการดำเนินเรื่องในหนัง เพราะหนังเล่าแนวคิดภารกิจคนหนึ่งคนช่วยเหลืออีกคนที่หายสาบสูญ ผมจึงอยากจะทำหนังที่มอบความรู้สึกบันเทิงครั้งใหญ่แบบ สุดขั้ว ระทึกถึงใจในเรื่องราวของหนังแนวผจญภัยช่วยชีวิตผู้คน”

หนัง RANSOMED (คู่ระห่ำไถ่ข้ามโลก) เข้าฉายที่ไทย 14 กันยายน ในโรงภาพยนตร์