มติชนจัดเสวนาใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 46

5 กูรูชี้สูตรเปลี่ยน-เดินหน้าประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสน.ส.พ.มติชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 46 มติชนร่วมกับข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ จัดเสวนาหัวข้อ “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023” ในวันที่ 25 ม.ค. เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) เพื่อระดมมุมมองจากทุกฝ่ายร่วมกันฉายภาพทุกมิติของสถานการณ์ของประเทศในปี 2566 รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เพื่อประมวลข้อมูลและแนวคิดให้ประชาชนรับทราบแนวโน้มของสังคมและประเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมในทิศทางของประเทศ รวมทั้งให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเข้าใจร่วมกันในสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่หลายฝ่ายคาดการณ์และมุ่งหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับในปี 2566 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไป น่าสนใจว่าจะมีผลอย่างไรต่อทิศทางของประเทศ

การจัดเสวนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมติชน ประชาชาติธุรกิจ และข่าวสด เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาให้กว้างขึ้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยระดมมุมมองและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รู้ในสายงานต่างๆ เพื่อคาดการณ์และผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดำเนินไป โดยเวทีเสวนาเริ่มด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และกก.รองผจก.ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเสวนาหัวข้อ “Thailand opportunity” นำเสนอให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในตลาดโลก ที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจประเทศ

จากนั้น นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาหัวข้อ “New Episode เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทย” ฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมทั้งการรับมือปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ต่อมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “Speed up การบินไทย-ท่องเที่ยวไทย” ถึงการปรับโครงสร้างของการบินไทย ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศ

ขณะที่ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมเสวนาหัวข้อ “เดินหน้า New S-curve” โดยจะนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมและทิศทางของการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด ผ่านนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อมุ่งสู่ New S-Curve ปิดท้ายการเสวนา กับ นาย ภูวนาท คุนผลิน พิธีกร-นักจัดรายการวิทยุ ร่วมพูดคุยหัวข้อ “พลัง New Gen ขับเคลื่อนประเทศ” โดยจะฉายภาพให้เห็นถึงพลังของกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก Matichon Online, Prachachat, Khaosod ,Khaosod English และช่องทางยูทูบ Matichon tv, Matichon Online, Prachachat, Khaosod Tv