พระเทพฯทรงเปิดงานหนังสือ ทอดพระเนตรบูธ‘สนพ.มติชน’

เมื่อเวลา 14.54 น. วันที่ 30 มี.ค. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 ณ ฮอลส์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

คุณหญิงกัลยากราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 21 ราย ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 135 ราย โดยมีหนังสือ “ปราสาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เขียนโดย ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของปราสาทในศิลปะต่างๆ ทั้งเขมร จาม ทวารวดี ชวา พม่า และหนังสือ “คนจรดาบ” เขียนโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง วรรณกรรม นวนิยายที่ผสมผสานการเล่าเรื่องแบบพงศาวดาร จากสำนักพิมพ์มติชน รับรางวัลหนังสือชมเชย สพฐ. 2566

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน แล้วเสด็จฯ ไปทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ทอดพระเนตรนิทรรศการ กิจกรรม และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ทอดพระเนตรบูธสำนักพิมพ์มติชน โดยมี น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รวมถึงกฎหมาย และคณะผู้บริหารเครือมติชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงสนพระทัยหนังสือภายในบูธสำนักพิมพ์มติชน และมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชนถึงการจัดทำหนังสือที่มีรูปเล่มและตัวหนังสืออ่านง่ายสำหรับผู้ใหญ่

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสำนักพิมพ์มติชนทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือเขตคลองมองเมือง, ดาวน์ทาวน์อยุธยา, What dog want, โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า, โบราณคดีกรุงธนบุรี, ในกำแพงแก้ว, นเรศวรนิพนธ์, The ruling game, สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย, วิ่งดีกับครูดิน, ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย, Capitalism Magic Thailand (เทวา มนตรา คาถา เกจิ), the Last Mughal, Lovable japan, วานนี้ที่สุขุมวิท, ความสุขความทรงจำในรัชกาลที่ ๙, บุญเหลือฯ, ดวงใจในทรงจำ, การเดินทางผ่านกาลเวลา, วิ่งได้ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง และชุดของพรีเมียมลายจากศิลปิน พิชัย แก้ววิชิต จากนั้นเสด็จฯ ประทับ ณ ห้องรับรองที่ชั้น 1 และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 21 จัดระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 9 เม.ย. ที่ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บรรยากาศในวันแรกประชาชนสนใจเข้าเลือกซื้อหนังสือคับคั่ง ขณะที่ภายในบูธสำนักพิมพ์มติชนมี ผู้สนใจเลือกซื้อหนังสือจำนวนมาก