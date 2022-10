สุรินทร์ – ดร.ธร สินัน ประธาน The Cambodia Tourism Marketing Research and Promotion PATA Cambodia Chapter ประธานการจัดงาน “Temple Walk NO. 1/2022 ขานรับแนวคิดฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าชายแดน” กล่าวว่า การจัดงานนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจใน จ.พระวิหาร หลังจากที่ผ่านช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเดินทางมาปราสาทพระวิหาร จ.พระวิหาร อันเป็นมรดกโลกที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมการปลูกป่า ขานรับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักวิ่งมาร่วมงานประมาณ 1,500 คน

กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั่วอาเซียนได้รู้ว่าเขาพระวิหารพร้อมเปิดหลังโควิด คาดจะมีเงินสะพัดมากกว่า 50 ล้านบาท บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเดือนก.พ.ปี 2566

“ขณะนี้มีห้องพักทั้งจากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 400 ห้อง และยังมีโรงแรม รีสอร์ต บริเวณที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง คาดหวังว่างาน Temple Walk No.1/2022 ในปีแรกนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี จึงขอถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะในปัจจุบันการคมนาคมสะดวกมีบริษัททัวร์จากทั้ง จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา ซึ่งจัดโปรแกรมการเดินทางให้บริการ นักท่องเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้ว” ดร.ธรกล่าวและว่า นอกจากนักท่องเที่ยวจะมาปราสาทเขาพระวิหารแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น พิพิธภัณฑ์ Eco global, ปราสาทเกาะแกร์ หรือพีระมิดเกาะแกระ ปราสาทที่เป็นอันซีนของประเทศกัมพูชา

สำหรับบัตรราคา 1,800 บาท มีเสื้อที่ระลึกและเหรียญ สามารถซื้อได้เพจ templewalk หรือสมัครได้ทางลิงก์ กูเกิ้ลฟอร์ม ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสรณีย์ 09-3326-5828

ก่อนหน้านี้ได้มีการสำรวจเส้นทาง ประกอบด้วย หน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมทั้งน.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้ง Food For Fighters พร้อมตัวแทนจากบริษัททัวร์ในหลายจังหวัด