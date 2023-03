นับเป็นรางวัลที่สร้างอิมแพ็กต์ให้กับองค์กรยักษ์ใหญ่ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนธุรกิจ จากกลยุทธ์การบริหารจัดการคน สำหรับรางวัล People Management Award 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

รางวัล People Management Award 2022 แบ่งเป็น 8 สาขารางวัล คัดเลือกสุดยอดองค์กรที่โดดเด่น 8 ด้าน โดยประกาศรางวัลไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2566 เรียกว่าเป็นรางวัล การันตีการบริหารจัดการคน พัฒนาคน สู่การพัฒนาองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ยั่งยืน

โดยหนึ่งในรางวัลที่น่าสนใจคือ รางวัล The Best of CEO People Leader เป็นการยกย่องซีอีโอ ที่กำหนดกลยุทธ์ด้าน การบริหารจัดการคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้ที่ได้รับคือ นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มร.พ.สมิติเวช และร.พ.บีเอ็นเอช

หลักการบริหารจัดการคนในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนในแบบฉบับ นพ.ชัยรัตน์ จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์พิเศษถึงกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ เอาไว้อย่างน่าสนใจ

“การบริหารคน หากอ้างอิงตามตำรา เราคงไม่ปวดหัวกับเรื่องของคนอย่างเช่นทุกวันนี้ การบริหารคนจึงเป็นเรื่องราว ของสไตล์นอกตำรา” นพ.ชัยรัตน์ เกริ่นนำ พร้อมชวนให้ติดตามถึงวิชาบริหารคนนอกตำรา

นพ.ชัยรัตน์ เผยว่า ผมสนุกกับวิชานอกตำรา ใช้บริหารมา 8 ปีแล้ว ผมได้มาจากประสบการณ์ เรียนรู้จากผู้คนหลากหลาย หากอ่านคนเป็น ใช้คนเป็น ใช้คนที่ใช่ ในสถานการณ์ที่ใช่ ในเงื่อนไขที่ใช่ จะสามารถทำให้ความหลากหลายของคนสอดรับกับความหลากหลายของสถานการณ์และความหลากหลายของหน้าที่การงาน แล้วเอามาเสียบปลั๊กให้ตรงกัน โดยทุกคนรวมกันต้องบรรลุเป้าหมาย ฉะนั้น เราต้องเข้าไปสัมผัสกับผู้คนทั้งใน โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล คนเหล่านี้คือครูของเรา

“ผมเป็นเรืออยู่ในเจ้าพระยา ถ้าเอาไปวางไว้ที่มหาสมุทรอินเดีย ผมก็จะเสร็จ”

นพ.ชัยรัตน์อธิบายว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ คน GEN ใหม่ กับ GEN เก่า คิดไม่เหมือนกัน ผมจึงใช้สกิลใหม่เข้าไปจับคือ WWW (โวย want ว้าว) โวย คือ จุดอ่อนคืออะไร want คือ ต้องการอะไร และว้าว อะไรที่ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร แต่คุณสามารถให้เขาก่อน เราต้องอ่านพฤติกรรมเขาให้ได้ แล้วต้องมาคิดว่าจะเสียบปลั๊กเขาด้วยวิธีการอะไร ส่วนคนรุ่นเก่าก็บริหารเขาอีกแบบหนึ่ง

คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดต่างก็มีโจทย์ดีๆ ทำให้เกิดแผนดีๆ และผลลัพธ์ดีๆ เปรียบหยินหยาง ในดีมีเสีย ในเสียมีดี ในดำมีขาว ในขาวมีดำ แล้วแต่สถานการณ์ หรืออย่าง AI กับคน แต่คนที่เก่งสามารถเอาสิ่งที่ไม่ดีของ AI มาปรับ และเอาสิ่งที่ดีของคนมารวมกัน คือการรู้จักใช้ AI กับใช้คนมาผสมผสานกันและทำให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนคนรุ่นเก่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่า ต้องเสียสละก่อน ต้องรับฟังคนรุ่นใหม่ก่อน จากนั้นเขาจะเริ่มเชื่อเรา ช่วยปลดล็อกให้เขา 1-2 ข้อ จากนั้นก็เกิดการประสาน ไม่จำเป็นต้องแบ่งพวกถ้าเข้าใจเรื่องนี้ วันนี้เราต้องเอนไปทางคนรุ่นใหม่ ถ้าคนรุ่นเก่าเสียสละก่อน ยอมตัดเชือก จากประสบการณ์เดิมๆ ความคิด เดิมๆ ความต้องการเดิมๆ วัฒนธรรมเดิมๆ นิสัยเดิมๆ แล้ว มารับฟังคนรุ่นใหม่ ซัพพอร์ตเขาบางเรื่อง แล้วคนรุ่นใหม่ จะตัดเชือกตัวเอง แล้วเขาจะมารวมกัน สนุกไหม อันนี้เป็นวิชาตัดเชือก

การบริหารทุกวันนี้ คุณต้องมีวิธี A สำหรับคนรุ่นเก่า วิธี B สำหรับคนรุ่นใหม่ แต่ A กับ B มารวมกันแล้วองค์กรเจริญ เช่น สวัสดิการตรวจเช็กอัพส่วนใหญ่คนรุ่นเก่าต้องการ แต่คนรุ่นใหม่ต้องการเรื่องเสริมสวยอย่างเดียว อันนี้คือของจริง เป็นตัวเลขที่ผมศึกษาในส่วนของสมิติเวช

การบริหารคนเป็นเรื่องราวของการบริหารกิเลสคนด้วย วิชาคน (กิเลสคน) อีก 1 พันปีข้างหน้าก็ยังใช้ได้ ตราบใดที่ทุกคนยังไม่สำเร็จอรหันต์ เราจึงบริหารกิเลส ถ้าเราจะให้เขาทำอะไร ไม่ว่าคน รุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่า เราต้องบอกเขาว่าทำแล้วคุณจะได้อะไร เดี๋ยวได้โปรโมต เป็นผู้จัดการ นี่คือกิเลส แท้จริงคือ ความอยาก ทำให้เกิดความมุ่งมั่น แพสชั่นเยอะ แต่ถ้าคุณไม่ทำจะเสียหายยังไง อันนี้คือความกลัว เพราะทุกคนต้องรักตัวเองก่อน แล้วค่อยรักองค์กร ความกลัวกับความอยากคือกิเลสที่สามารถทำให้คนขับเคลื่อนได้ เป็นวิธี ขั้นอนุบาลเลย เรียกว่าวิชาได้เสีย คือ ทำแล้วได้อะไร ถ้าไม่ทำจะเสียอะไร โดยกิเลสของคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่ไม่ต่างกัน คือ โลภ โกรธ หลง เกลียด รัก ริษยา เชื่อ อยาก กลัว

เราจะทำ Teleconsultant, Telemedicine เราเป็นโรงพยาบาลแรกที่ทำโซเชี่ยลมีเดียออกไป มีคนดูเป็นแสนเป็นล้าน มีวอลุ่มมาก ตัวแพทย์ก็เจริญ คนไข้ก็เจริญ ถ้าคุณไม่ทำ เดี๋ยวคนอื่นทำจะเป็นยังไง เขาก็กลัวสูญเสีย กระทบทั้งคนและองค์กร อย่างช่วงโควิดถ้าเราไม่มี Virtual Hospital มาก่อน เราแย่เลย อย่างน้อยช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกชีวิตรู้สึกดีกว่าเก่า ถ้าเราทำรายได้ ชีวิตของผู้คนที่อยู่ตรงนี้จะไม่แย่กว่าเก่า คอนเซ็ปต์ของเราคือ ต้องดีกว่าเก่า ต้องมีความสุข

เป้าหมายของคนกับเป้าหมายขององค์กรต้องไปด้วยกัน เราเรียกว่ากระจก 1 กับกระจก 2 หมายถึงตัวเองต้องรู้ว่า เป้าหมายของชีวิตเป็นยังไง ต้องการส่งลูกเรียนต่างประเทศ มาทำงานที่สมิติเวชได้เพราะให้โบนัสเยอะ แล้วเป้าหมายขององค์กรเป็นยังไง เอามาเสียบปลั๊กกัน ฉะนั้น ถ้าคุณอยากให้ลูกเรียนต่างประเทศต้องขยัน ต้องทำให้บรรลุเป้าองค์กร ตรงนี้เป้าองค์กรก็เจริญ แจกโบนัส ส่งลูกเรียนต่างประเทศได้ แต่ต้องมีกระจก 3 ที่อยู่ ตรงกลางคอยเช็กเรตติ้งตลอดเวลา คือ ดูว่าเฮลตี้ เวลตี้ แฮปปี้ และเรื่อง โวย want ว้าว ต้องทำทุก 6 เดือน เพื่อเป็นตัวผลักดันให้คนมีพลัง

นิยามความสุข ในส่วนของพนักงาน คือตรงกับเป้าหมายชีวิต ฟิวเจอร์ดรีม ถ้าคนระดับสูงสามารถสกัดต่อมกังวลได้ ดูแลกล่องดวงใจเขา ทำยังไงให้ชีวิตเขา ดีกว่าเก่า ไม่เคยบอกว่าให้องค์กรดีกว่าเก่า คุยว่าเขาจะได้อะไร คอยระวังอย่าให้เสียอะไร ชีวิตเขาดีกว่าเก่า Only the happy person will serve others happy ถ้าเขามีความสุข เขาจะปล่อยพลังให้กับผู้รับบริการ

สมิติเวชเรามีชื่อเสียงเรื่องการดูแล เจ้าหน้าที่ ดูแลลูกค้า ลูกค้าบอกว่าอบอุ่นดูแลดี เพราะเจ้าหน้าที่มีความสุข เขายิ้ม จึงทำให้ลูกค้ายิ้ม แล้วพอลูกค้ามาเยอะๆ โรงพยาบาลก็ยิ้ม มีความเจริญ กระจก 2 จึงวิ่งมาให้กระจก 1 อยากส่งลูกเรียน ต่างประเทศก็ได้ เป็นวงจรเพิ่มพลังด้วย ตัวมันเอง

ด้านการประเมินคน นพ.ชัยรัตน์ บอกว่า คนแต่ละระดับประเมิน ไม่เหมือนกัน ผู้บริหารระดับสูงประเมินเยอะ เราประเมินตัวเอง ประเมินเขา เขาประเมินเราด้วย ทุกอย่างต้องเป็นไดนามิกทั้งหมด ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรตายตัว เราแบ่งคน เป็นบวก ลบ คูณ หาร โดยตัวคูณคือคนที่ทำแล้วสามารถต่อยอดอะไรได้เยอะๆ ส่วนตัวบวกขึ้นทีละ 10% ตัวศูนย์คือไปเรื่อยๆ ตัวลบคือแย่ ไม่ค่อยยอมทำงาน และตัวหารคือ อยู่ไปก็ทำลายองค์กร

เราไม่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรมารักผู้บริหาร คุณต้องทำให้คนเก่งคนดีรักเรา แต่คนไม่เก่งไม่ดีเกลียดเรา ถ้าบริหารแบบทำให้ทุกคนรักจะเป็นผู้บริหารที่แย่มากเพราะไม่มีจุดยืนของตัวเอง กลัวเขาจะไม่รัก ไม่ตักเตือน เท่ากับทำร้ายองค์กร ฉะนั้น ต้องกล้าที่จะฟัน กล้าที่จะรัก คูณกับบวก คือ เงินเดือนขึ้นเต็มที่ ให้โบนัสเต็มที่ ดูแลอย่างสาสม แต่ลบกับหารไม่เพิ่มเงินเดือน ไม่มีโบนัส เรียกว่าดูแลอย่างสาหัส แต่ถ้าคุณบริหารเก่งขึ้น คุณเข้าใจลบกับหาร แล้วสามารถใช้ลบได้ ใช้ตัวหารได้เยอะ ตัวหารบางทีต้องให้โบนัส 10 เท่าของตัวคูณอีก

บางคนฉลาด เก่ง แต่ไม่ชอบทำตาม กรอบ ไม่ชอบทำตามตำรา เป็นสีเทาหน่อยๆ ต้องปล่อยบ้าง โดยคนที่ทำตามตำราหรือระบบเรียกว่า จอมยุทธ์มีกระบี่ อันนี้ขั้นอนุบาล ถ้าคนที่เก่งคือจอมยุทธ์ ไร้กระบี่ คือ สามารถพลิกแพลงได้ทั้งหมด เข้าในระบบ แต่อย่าติดกรอบระบบ แต่ถ้าขั้นมัธยมต้องเป็นกระบี่อยู่ที่ใจ คือทำให้เขามีความมุ่งมั่น มีแพสชั่น สำคัญที่สุด เขาเรียกว่า “ร้อยปัญญาไม่เท่าหนึ่งความอยาก หนึ่งความอยากสามารถสร้างวิธีการได้มากกว่าร้อยปัญญา”

สมิติเวชเป็นองค์กรแห่งเดียวในโลก ที่ NO VISION เพราะถ้าคุณมี Agile คือแนวคิดการทำงานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน เท่าทันปัจจุบันและอนาคต กับ value คือมีคุณค่า ไม่ต้องมีวิชั่น โลกเปลี่ยนยังไงฉันปรับตัวทัน เพราะฉันอยากสร้างคุณค่าให้ตัวเอง เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย มันจะอยู่ได้ตลอด

ธูป 3 ดอก เวลาเราไปไหว้เจ้า คือ E (environment) S (social) G (government) เป็นเดอะมัสต์ แต่แท้จริงจะยั่งยืนต้อง Agile คือเท่าทันปัจจุบันและอนาคต กับ value มีคุณค่า ถ้าอยากอยู่สมิติเวชต้องมีตรงนี้

คน 10% ที่ป่วย เราไม่ทิ้ง ขณะเดียวกันเราหันมาดูแลคน 90% ที่ยังไม่ป่วยด้วยการใช้ Self Care ไม่ป่วย ด้วยการส่งเสริม สุขภาพด้วยการกินดี ออกกำลังกายตามวัย Early Care ไม่ป่วย ป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพ ตามด้วย Risk Care ไม่ป่วย ลดความเสี่ยงด้วยระบบประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ฯลฯ เราสกัดกั้นทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คนเข้าโรงพยาบาล วิชาเรา คือวิชาไล่คนออกจากโรงพยาบาล รวมทั้งหมดเป็น Well BY SAMITIVEJ เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย

ถ้าเรารอให้ป่วยจนเข้าโรงพยาบาล เราอาจจะได้เคสละ 500,000 บาท ส่วน เคสที่ไม่อยากให้ป่วยเคสละ 10,000 บาท แต่มีเคสทั้งหมด 90% เราก็อยู่ได้ เราทำตรงข้ามคนอื่น ทำให้ค่ารักษาพยาบาล ของประเทศลดลง ไม่ต้องใช้หมอเยอะ เพราะคนไม่ป่วย คนแข็งแรงขึ้น เขาเรียกว่า เฮลท์บริงก์เวลท์ พอเฮลตี้แข็งแรง ก็สร้างจีดีพีให้ประเทศ

นพ.ชัยรัตน์กล่าวว่า ความสุขของผมคือทำให้ชีวิตของทุกส่วนดีกว่าเก่า เราไม่ใช่เจ้าของ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แต่ทีมงานของเราจะทำยังไงให้ชีวิตเขาดีกว่าเก่า ทำยังไงให้ลูกค้าเราดีกว่าเก่า ชีวิตชุมชน ดีกว่าเก่า ผู้ถือหุ้นดีกว่าเก่า เฮลตี้ เวลตี้ แฮปปี้ ถ้าลูกค้ายิ้ม ผู้ถือหุ้นยิ้ม หน้าที่ ที่สามารถทำอย่างนี้ได้ คือ ผู้บริหาร ฉะนั้น ผู้บริหารทุกคนต้องภูมิใจในตัวเอง ว่าเราอยู่ในจุดที่สามารถทำให้ทุกชีวิตดีกว่าเก่า

รางวัล The Best of CEO People Leader ถือว่าสำคัญมาก ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจเรา ขอบคุณ PMAT แสดงให้เห็นว่าทำไมคนถึงบอกว่าสมิติเวชดูแลคนไข้ดี เพราะบริหารคนดี จนคนมีรอยยิ้ม มีความสุข เก่งเรื่อง people management ทำให้คนอยากมาโรงพยาบาล

“คนเราความสำเร็จกับความสุขต้อง ไปด้วยกัน ความสำเร็จที่ไม่มีความสุข ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง” นพ.ชัยรัตน์กล่าวทิ้งท้าย