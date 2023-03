ทรู คลิกไลฟ์ จัดแคมป์ติวออนไลน์พิชิตข้อสอบ ผ่าน True VROOM ในกิจกรรม “True Click Life Genius Camp” ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบเลื่อนระดับชั้น จากติวเตอร์ชื่อดัง สถาบัน We By The Brain อาทิ ครูพี่เอ๋ วิเศษ กี่สุขพันธ์ ครูพี่กอล์ฟ ชวลิต กุลกีรติการ วิชาคณิตศาสตร์ ครูพี่บิ๊ก ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครูพี่ยู สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า วิชาภาษาไทย ร่วมด้วยติวเตอร์ขวัญใจเด็กๆ ครูพี่เลดี้เก๋เก๋ สุวคนธ์ อินป้อง วิชาภาษาอังกฤษ ที่มาแชร์เทคนิคอัดแน่นความรู้การทำข้อสอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานตลอดการเรียน โดยมีน้องๆ กว่า 4,500 คนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม หลังจบติวเข้มแล้วยังทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้พร้อมชิงทุนการศึกษาอีกด้วย