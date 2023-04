เข้าคูหาคว้าหนังสือ‘บูธM49’

มาแล้ว งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-9 เมษายน 2566 ณ ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปีนี้สำนักพิมพ์มติชนประจำการอยู่ที่บูธ M 49 พร้อมยกขบวนหนังสือใหม่หลากหลายแนวมากว่า 26 ปก ให้นักอ่านได้เลือกอ่านไปด้วยกัน

นอกจากที่งานแล้ว ยังการเปิดขายในช่องทางออนไลน์ด้วย จะมีเล่มไหนบ้างที่อยากเข้าคูหาไปคว้ากลับบ้าน กาไว้ได้เลย!

(01) ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 14 ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้เขียน : คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร

(02) Capitalism Magic Thailand : Modernity with Enchantment : เทวา มนตรา คาถา เกจิ : เทวา มนตรา คาถา เกจิ : ไสยศาสตร์สมัยใหม่กับทุน(ไทย)นิยม

ผู้เขียน : Peter A. Jackson / แปลโดย : วิราวรรณ นฤปิติ

(03) แด่ทุกต้นกล้าความฝัน : ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา และเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการ

ผู้เขียน : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

(04) ทาสไท(ย) : อำนาจ ความกรุณา และปิยมหาราชในภาพจำ

ผู้เขียน : ญาณินี ไพทยวัฒน์

(05) Last Mogul : The Fall of a Dynasty : Delhi เมื่อบัลลังก์ล่ม เดลีร้าง

ผู้เขียน : William Dalrymple / แปลโดย : สุภัตรา ภูมิประภาส

(06) โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า (ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจลำดับที่ 35)

ผู้เขียน : หนุ่มเมืองจันท์

(07) Transform or Die : ปฏิรูปกองทัพไทย

ผู้เขียน : สุรชาติ บำรุงสุข

(08) นเรศวรนิพนธ์ : การเมือง อนุสาวรีย์ และประวัติศาสตร์เรื่องแต่ง

ผู้เขียน : ปิยวัฒน์ สีแตงสุก

(09) ขวาสุดขั้ว : ระบอบคนดีกับการเมืองยุคประชาธิปไตยกลับหลังหัน

ผู้เขียน : วสุชน รักษ์ประชาไท

(10) The Ruling Game ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้

ผู้เขียน : ดุลยภาค ปรีชารัชช

(11) เป็นจีนเพราะรู้สึก : ประวัติศาสตร์เสื่อผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้าง

ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

(12) ในกำแพงแก้ว

ผู้เขียน : ธงทอง จันทรางศุ

(13) ลูกท่านหลานเธอ

ผู้เขียน : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

(14) ลูกแก้วเมียขวัญ

ผู้เขียน : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

(15) เจ้าฟ้า เจ้าชาย ในพระพุทธเจ้าหลวง

ผู้เขียน : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย

(16) สายธารวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย

ผู้เขียน : เสถียร จันทิมาธร

(17) The Blues Cheaters เจ้าชายผู้โกงทุกข์

ผู้เขียน : รัศม์ ชาญสงคราม

(18) โนอาห์แห่งความทรงจำ

ผู้เขียน : อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์

(19) วิ่งดีกับครูดิน

ผู้เขียน : ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี

(20) ทำไมฉันจึงเป็นทุกข์ ขณะที่ทุกคนก็มีความสุขกันดี (สนพ.broccoli)

ผู้เขียน : ซังจุนคิม / แปลโดย : สิรีภรณ์ สงวนสิน

(21) What Dogs Want คู่มืออ่านใจโฮ่ง (สนพ.broccoli)

ผู้เขียน : Mat Ward / แปลโดย : สุธีมา เทียนเจริญ

(22) Lovable Japan เมืองนี้ที่(คน)รัก (สนพ.broccoli)

ปริพนธ์ นำพบสันติ

(23) เขตคลองมองเมือง

ผู้เขียน : บัณฑิต จุลาสัย, รัชดา โชติพานิช

(24) Downtown Ayutthaya ต่างชาติต่างภาษา

ผู้เขียน : กำพล จำปาพันธ์ และ โมโมทาโร่

(25) Need to Know รู้แล้วรู้รอด (สนพ.sundogs)

ผู้เขียน : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

(26) Chasing New Horizons : ภารกิจพิชิตดาวพลูโต (สนพ.sundogs)

ผู้เขียน : Alan Stern และ David Grinspoon/แปลโดย : ชยภัทร อาชีวระงับโรค

