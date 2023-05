“เธียทรัมเคารพในสิทธิของผู้เรียน” ข้อความจาก “THEATRUM เธียทรัมสตูดิโอ” โรงเรียนสอนศิลปะการแสดง

เฟื้อง รักชน พุทธรังษี หนึ่งในผู้ก่อตั้งเธียทรัมสตูดิโอ บอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนการแสดงแห่งนี้ว่า “เธียทรัมสตูดิโอ” เกิดมาจากเราสามคน คือ เฟื้อง รักชน พุทธรังษี, ออม มานิตา ชอบชื่น และ เซบาสเตียน เซบัลลอส ผู้กำกับชาวชิลี ที่รักในการแสดงเหมือนกัน จึงก่อตั้งสตูดิโอสอนการแสดงขึ้นมา โดยมีเฟื้องและออมซึ่งเป็น แอ๊กติ้งโค้ชเป็นผู้สอน และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสอน เปิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับศิลปะการแสดง ต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสายไหนให้เข้ามาในพื้นที่นี้เพื่อเรียนรู้การแสดงโดยปราศจากการตัดสิน ไม่ว่าจะเข้ามาในคลาสเพื่อเรียนการแสดงกับผู้เชี่ยวชาญหรือมาร่วมกิจกรรมอื่นๆ

“เพราะอะไรถึงบอกว่าเธียทรัมเคารพในสิทธิของผู้เรียน ต้องบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราควรเคารพสิทธิของผู้อื่น แต่ในพื้นที่ของการ เรียนรู้มีความละเอียดอ่อนมาก เราทั้งสามคนเคยมีประสบการณ์ร่วมกันในการเรียนการแสดงแล้วถูกคุกคาม ทั้งเชิงอารมณ์ พูดจี้ปม พูดให้เรารู้สึกแย่ ทางร่างกายคือการใช้ความรุนแรง หรือให้ทำกิจกรรมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ บางคนเกิดแผลใจ และถึงแม้จะไม่เกิดแผลใจ ก็ไม่ช่วยให้เรียนรู้อะไร เราจะเรียนรู้ได้อย่างไรถ้าเรายังกลัวผิด กลัวโดนทำโทษในชั้นเรียน” เฟื้อง รักชน กล่าว

เฟื้อง รักชน กล่าวต่อว่าศาสตร์การแสดงคือการกลับมาที่ธรรมชาติการเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่สามารถแสดงออกถึงสิ่งที่เรารู้สึกอย่างแท้จริงออกไปได้เราจะเรียนรู้อะไรบ้าง โลกข้างนอกจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ในโลกของห้องเรียนการแสดง ทุกคนต้องสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ รู้สึกจริงๆ จากข้างในโดยไม่ถูกว่า ไม่ถูกตัดสิน ไม่ถูกชม เราถึงจะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ เรื่องสิทธิของผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่เราสามคนตระหนักเสมอ

“ปัจจุบันนี้คนเริ่มเรียนการแสดงไม่ใช่เพื่อการแสดงเท่านั้น การเรียนการแสดงไม่ใช่การเรียนว่าเราจะเดินท่าไหน ยิ้มอย่างไร ศาสตร์ของการแสดงคือการกลับสู่ความเป็นมนุษย์ กลับสู่ธรรมชาติ เรามาเรียนเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ของนักแสดง คือร่างกาย เสียง จิตใจ สิ่งเหล่านี้คือความเป็นมนุษย์ นักเรียนในสตูดิโอนี้มีอาชีพหลากหลาย ทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย พนักงานไอที คนทำของเล่น คนขายของออนไลน์ ก่อนมาเรียนผู้เรียนหลายคน ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก และไม่รู้ว่าการแสดงจะพัฒนาทักษะการสื่อสารของเขา

หลังเรียนแล้วเรามักได้รับฟีดแบ็กว่าได้อะไรมากกว่าที่หวังไว้ การทำงานในอาชีพดีขึ้น มั่นใจในตัวเองมากขึ้น การสื่อสารดีขึ้น ขายของดีขึ้น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น เพราะเราทำให้เขาเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้น การแสดงคือ กลับสู่ความเป็นมนุษย์นั้นแปลว่าการเรียนการแสดงจะพัฒนาทุกด้านในการเป็นมนุษย์” หนึ่งในผู้ก่อตั้งเธียทรัมสตูดิโอกล่าว

ผู้ที่เริ่มสนใจในศาสตร์การแสดงแต่ไม่รู้จะ เริ่มต้นอย่างไร ชวนมาดูละครเวทีโรงเล็กซึ่ง เธียทรัมสตูดิโอกำลังจะจัดขึ้นในเรื่อง “ซ้อมกี่ปี ก็ไม่ได้เล่น” ละครเวทีเรื่องที่ 2 ในนามเธียทรัม เรื่องราวของกลุ่มนักแสดง 6 คน ซุ่มซ้อมละครเวทีที่เชื่อว่าจะมีความหมายทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ห่างไกล ด้วยความหวังว่าการสร้างละครจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ เป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากบทละครชิลี “Trying to create a play that will change the world” ซึ่งเคยแสดงมาแล้วทั้งในอเมริกาใต้ และยุโรป และเคยแสดงที่ไทยเมื่อปี 2563 ได้รับความสนใจอย่างมาก

จัดแสดงที่เธียทรัมสตูดิโอ เจริญกรุง 26 ในวันที่ 26-28 พ.ค. และวันที่ 2-11 มิ.ย. วันละ 1 รอบ เวลา 19.00 น. ราคาที่นั่งละ 890 บาท สำหรับการจองออนไลน์ และราคา 990 บาท สำหรับการวอล์กอิน สำรองที่นั่งและสอบถามทางไลน์ @theatrum หรือเฟซบุ๊ก THEATRUM.BKK