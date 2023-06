ปรากฏการณ์รักแห่งยุค จากมังงะและไลท์โนเวลสุดฮิตสู่ภาพยนตร์ไลฟ์ แอ๊กชั่น MY HAPPY MARRIAGE (ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข) ทำรายได้ เปิดตัวอันดับ 1 BOX OFFICE ญี่ปุ่น กวาดรายได้ไปแล้วกว่า 2.4 พันล้านเยน

บอกเล่าเรื่องราวความรักที่จะมาเขย่าหัวใจทุกคน ด้วยความดราม่าและเอฟเฟ็กต์สุดตระการตา

ณ ประเทศญี่ปุ่นในยุคที่มีการตื่นตัวเปิดรับอารยธรรมตะวันตกก่อนจะเข้าสู่ญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน เหล่าผู้สืบเชื้อสายตระกูลผู้มี ‘พลังพิเศษ’ จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้การปกครองประเทศ ขององค์จักรพรรดิ ร่วมกันปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภัยคุกคามอัน หลากหลายเรื่อยมา

มิโยะ ไซโมริ (อิมาดะ มิโอะ) เธอเกิดในตระกูลผู้ดี ผู้ครอบครองพลังวิเศษแต่เธอกลับเกิดมาไร้พลังจนทำให้ตัวเองถูกปฏิบัติราวกับเป็นคนใช้ แต่มิโยะเป็นคนที่มีความอดทนมากกว่าที่ใครคิด แม้ว่าเธอจะต้องมาแต่งงานกับนายทหารผู้ได้รับสมญาว่าเหี้ยมโหดอย่าง คิโยกะ (เมกุโระ เร็น) แต่เธอก็ไม่ท้อถอย และพิสูจน์ตัวเอง จนละลายหัวใจของชายผู้แข็งกระด้าง และมิโยะก็ได้ทวงคืนศักดิ์ศรี และความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมา

สำหรับ อิมาดะ มิโอะ สาวน้อยผู้เข้าวงการด้วยการเป็นนางแบบจากฟุกุโอกะ เคยได้รับสมญานามว่า ‘สาวน้อยที่น่ารักที่สุดในฟุกุโอกะ’ เริ่มต้นการแสดงในปี 2018 กับบทสมทบในซีรีส์ Boys Over Flowers Season 2 และได้รับรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จาก 45th Japan Academy Film Prize

ส่วน เมกุโระ เร็น เป็นหนุ่มฮอตสมาชิกวง Snow Man และ นักแสดงมาแรง ผ่านงานมาแล้วหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ My Love Mix-Up! ได้คำชมล้นหลามจากซีรีส์ Silent และภาพยนตร์ Phases of the Moon ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เขาได้รับรางวัล นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม จาก 46th Japan Academy Film Prize มาครอง

ภาพยนตร์ MY HAPPY MARRIAGE (ขอให้รักเรานี้ได้มีความสุข) เข้าฉายให้ชม 22 มิถุนายน ในโรงภาพยนตร์