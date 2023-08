เมื่อต้องไปเรียนต่างแดนทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ จากการทับซ้อนทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอ กลายเป็นที่มาของนิทรรศการ “The Duality of Home” งานแสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนความหมายของการเดินทางข้ามผ่านวัฒนธรรมตามแบบฉบับนักเรียนศิลปะและการออกแบบในสหรัฐอเมริกา จัดโดย Thai Creative Student Collective (TCSC) และเครือข่ายนักเรียนไทยด้านศิลปะและการออกแบบในสหรัฐอเมริกา วันนี้-20 ส.ค. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี ท่านทูตธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานเปิดงาน ณัฐณิชา กิติยากร ณ อยุธยา, ณัชชา ภักดีกิจเจริญ เเละ ปพนวิทย์ วณิชประภา ผู้ร่วมก่อตั้ง TCSC ต้อนรับ ณ Slowcombo ชั้น 3 ซอยจุฬา 50

ในนิทรรศการมีไฮไลต์ผลงานศิลปะหลากหลายแขนงและการออกแบบรูปแบบต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวคำว่าบ้านในมุมมองใหม่จากความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจของนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาทั้ง 20 คน ตัวอย่างผลงาน อาทิ ผลงานชื่อ “กระทง” ของณัฐณิชา กิติยากร ณ อยุธยา จาก Rhode Island School of Design ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในแนว Industrial นำความต่างของ 2 วัฒนธรรมมาผสมผสานกัน โดยนำเหล็กแผ่นมาพับตามวิธีการพับใบเตยของไทย ประกอบเป็นรูปทรงกระทง นำมาใส่กล่องที่มีแสงไฟ เมื่อดูผ่านเลนส์จากกล้องหรือมือถือจะได้เงาสะท้อนของกระทงในมุมที่หลากหลายและต่างไปจากเดิม

ขณะที่ 4 ผลงานภาพวาดสีน้ำมัน และสีอะครีลิกบน แคนวาส ชื่อ Escape Landscaping, Room # 104, Night Vision และ Between a portrait and a flower ของ ดมิสา วนาสวัสดิ์ จาก Rhode Island School of Design ได้แรงบันดาลใจมาจากการเดินทางไปมาระหว่าง 2 ประเทศที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ทำให้รู้สึกว่าตนเองต้องยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับที่นั้นๆ จึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดแนวแอ๊บสแตร็กที่ให้ความรู้สึกลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันบางภาพสื่อถึงภายในจิตใจของตัวเองที่เหมือนห้องลับที่สงบนิ่งและเรียบง่าย

ภายในงานจัดกิจกรรม Creative’s Panel Talk การเสวนาแชร์ประสบการณ์จากผู้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จด้านแฟชั่น ศิลปะ ดีไซน์และภาพยนตร์ อาทิ จงกล พลาฤทธิ์ แฟชั่นไดเร็กเตอร์จาก Vogue Thailand, วสุ วิรัชศิลป์ สถาปนิก ผู้ก่อตั้ง Vaslab ห้องทดลองทางสถาปัตยกรรม, พรทิพย์ อรรถการวงศ์ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ชื่อดังจาก ATT19, วิณ โชคคติวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์ Vinn Patararin, กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง FabCafe Bangkok, จันทรา จันทร์พิทักษ์ชัย จิวเวลรี่ดีไซเนอร์แบรนด์ Leila Amulet และค็อด สตรูแสยง ผู้กำกับภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค.นี้ เวลา 16.00-18.30 น. จำหน่ายบัตรราคา 650 บาท สำหรับประชาชน และราคา 450 บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา บัตรมีจำนวนจำกัด ซื้อบัตรเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ อินสตาแกรม @tcscollective หรือซื้อบัตรหน้างาน