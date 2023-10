เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ทำให้กระแสตลาดบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่เริ่มกลับมาได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ประกอบกับ มีปัจจัยหนุนจากความสะดวกสบายในการ เดินทาง หลังโครงการคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา เปิดให้บริการ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในปี 2570

ทำให้เขาใหญ่กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่มีกำลังซื้อที่ต้องการหาบ้านพักตากอากาศ สำหรับพักอาศัยระยะยาว อีกทั้งพฤติกรรมการทำงานของคนยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) และมีความต้องการพักอาศัยในสถานที่บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ

จากแนวโน้มดังกล่าว ล่าสุด บริษัท เคพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศระดับลักชัวรี่ สไตล์รีสอร์ต เปิดตัวโครงการคาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่ (CASA VACANZA Khao Yai) จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ดินที่ซื้อสะสมไว้มากกว่า 40 ปี มาพัฒนาภายใต้แนวคิด “Nature is the Art of Life : ให้ธรรมชาติเป็นผู้เติมเต็มศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ”

โดยออกแบบและดีไซน์บ้านในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ที่มีเอกลักษณ์ พร้อมด้วยการออกแบบให้บ้านแต่ละหลังอยู่บนพื้นที่เนินเขาเล่นระดับ เพื่อเปิดให้ชมวิวเขาได้แบบพาโนรามา 360 องศา ไม่บังทิวทัศน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังคำนึงถึงทิศทางลมและแสงแดดเป็นสำคัญ ทำให้สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศเขาใหญ่และสัมผัสอากาศที่เย็นสบายได้ตลอดทั้งปี

และยังพัฒนา พื้นที่ส่วนกลางตามแนวคิด Italy Tuscany Garden โดยออกแบบสวนสวยท่ามกลางทิวป่าเขา ริมธารน้ำ และโดม กลางสวน สร้างบรรยากาศการพักผ่อนแบบเมืองท่องเที่ยวแถบยุโรป

ในโครงการมีจำนวนยูนิตที่น้อยเพียง 43 หลัง เพื่อให้มีความ เป็นส่วนตัวมากที่สุด ได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบได้อย่างเต็มที่ มีแบบบ้านให้เลือก 3 แบบ ได้แก่

แบบบ้าน Gladiolo (กลาดิโอโล) มาจากชื่อดอกไม้ประจำเดือนส.ค. มีขนาดแปลงที่ดินเริ่มที่ 350-474 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านรวม 575 ตร.ม. ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ และยังดีไซน์ให้มี Grand Terrace ขนาดใหญ่ และ Private Pool

แบบบ้าน Mughetto (มูเก็ตโต) มาจากชื่อดอกไม้ประจำเดือนพ.ค. มีขนาดแปลงที่ดินเริ่มที่ 157-240 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยรวม 313 ตร.ม. ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ โดยออกแบบให้มี Grand Terrace ขนาดใหญ่ และ Private Pool ด้วยเช่นกัน

และแบบบ้าน Delfinio (เดลฟินิโอ) มาจากชื่อดอกไม้ประจำเดือนก.ค. มีขนาดแปลงที่ดินเริ่มที่ 115-126 ตร.ว. พื้นที่ใช้สอยรวม 201 ตร.ม. มี 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ เพิ่มความพิเศษด้วยการดีไซน์ให้มี Grand Terrace และ Outdoor Jacuzzi ให้ความเป็นบ้านพักตากอากาศโดยแท้จริง

ขณะเดียวกันออกแบบบ้านให้ดูแล รักษาได้ง่ายในระยะยาว ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ระดับพรีเมียม เทียบเท่ากับบ้านระดับอัลติเมต ลักชัวรี่ ด้วยการเพิ่มในส่วนของกระจก แกรนิต ไม้ โลหะ ที่มาประกอบตัวบ้าน เพื่อเพิ่มกิมมิกและสร้างความหรูหราอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังมีความแข็งแรง คงทน

และเพื่อเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเปิดให้ชมบ้านตัวอย่างเป็นครั้งแรก ทางบริษัท จัดโปรโมชั่นแรง สำหรับผู้ที่สนใจและจองซื้อ ในราคาเริ่มต้นพิเศษ 13.9 ล้านบาท พร้อมตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน แบบ Fully furnished และรับส่วนลดพิเศษมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท เฉพาะสำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการและเลือกจองซื้อบ้านได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.

ผู้ที่สนใจสอบถามโทร. 09-9593-9998 หรือคลิก https://casa-vacanza.casa/ และ Facebook: CasaVacanzaKHAOYAl

วิภา สุนันท์สถาพร