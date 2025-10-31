รมช.กลาโหม ยันยุทธภัณฑ์ไม่ขาดแคลน แต่งบไม่พอ ลั่นมีประชาชนมาช่วยบริจาคไม่ดีเหรอ ฉะกมธ.ทหาร อย่าดึงเสาหลักชาติมาเล่น ถ้า ‘กัน จอมพลัง’ ทำไม่ดีก็ไปตรวจสอบกันเอง
วันที่ 31 ต.ค. 2568 ที่สํานักงานปลัดกลาโหม (ศรีสมาน) พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ทหารเมื่อจัดกำลังป้องกันชายแดนในแต่ละปีมีงบประมาณให้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันประเทศภาวะปกติ แต่ปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ 2 พบมีการรุกล้ำชายแดนที่ทหารต้องตอบโต้ จนเกิดการปะทะกันเป็นระยะ นั่นหมายความว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติ จึงชี้ให้เห็นว่างบประมาณที่อนุมัติในสถานการณ์ปกติไม่เพียงพอ
พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ซึ่งในแต่ละจุดปะทะ ทหารต้องเข้าไปในพื้นที่โดยเร็วที่สุด จึงขอตั้งคำถามว่าหากต้องเข้าพื้นที่โดยเร็วที่สุด งบประมาณที่จะจัดสรรให้ตามปกติจะเพียงพอหรือไม่ และจะทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ มันไม่ทันหรอก
“ในเมื่อมีประชาชนร่วมมือกันที่จะให้สิ่งของ และมีงบประมาณที่จะทำทางให้ มีงบประมาณเติมน้ำมันให้ทหารเข้าไปถึงพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว ท่านว่าไม่ดีเหรอครับ มันเป็นเรื่องดีที่ทำให้ทหารเข้าไปในพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ยิ่งถ้ามีเกราะอยู่ด้วย ท่านว่าไม่ดีเหรอครับ”
พล.ท.อดุลย์ กล่าวย้ำว่า ทหารไม่ใช่นักธุรกิจ ที่เมื่อธุรกิจขาดทุนก็เริ่มใหม่ได้ แต่ทหารสูญเสียอวัยวะ เรียกกลับคืนมาไม่ได้ ดังนั้น เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย มีบังเกอร์ที่แข็งแรง ไม่ดีหรืออันนี้ ขอถามคนไทยทั้งประเทศ
พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่ากองทัพบกให้เงินได้ แต่งบประมาณของทางราชการหากขอตามแผนประจำปี 2 ปี กว่าจะได้ แต่หากเป็นงบกลางอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาถึง 5 เดือน ส่วนตัวพูดด้วยความรู้สึก ไม่ได้ปกป้องกองทัพบก แต่ที่ต้องออกมาพูดเพราะเห็นใจทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน รับของแล้วเจอเรื่องดราม่าว่ารับของมา ทั้งๆ ที่เป็นความรักชาติของคนไทย ที่ร่วมมือกันบริจาค
พล.ท.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่ฝ่ายการเมืองทะเลาะกัน ขออย่าดึงทหารเข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมขอให้ทหารมีสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ เพราะขวัญกำลังใจของกำลังพลถือว่ามีส่วนสำคัญ
พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ทำถนนเข้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อำนวยความสะดวกให้ทหารเข้าไปถึงพื้นที่ชายแดนได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ขณะเดียวกันตอนนี้กำลังพลมีเสื้อเกราะ มีบังเกอร์ที่แข็งแรง ไม่ได้ปกป้อง “กัน จอมพลัง” แต่เป็นการยืนยันว่าทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนต้องการสิ่งเหล่านี้ เพื่อรักษาชีวิต
เมื่อถามว่า ทำไมก่อนหน้านี้ผู้บังคับบัญชาไม่จัดหายุทธภัณฑ์เหล่านี้ให้กับกำลังพล แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงมารับบริจาค พล.ท.อดุลย์ ระบุว่า ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ยืนยันทุกปีกองทัพบกมีงบประมาณในการพัฒนาเส้นทางต่างๆ ที่จะเข้าไปตามแนวชายแดน แต่อาจไม่ตรงกับจุดที่เกิดภัยคุกคาม เช่น ปราสาทคันนา ไม่มีใครรู้ว่าภัยคุกคามจะเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว รวมถึงอีกหลายพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์
พล.ท.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้ง ไฟฟ้า น้ำประปา สัญญาณโทรศัพท์ รวมถึงการติดตั้งรั้ว cctv ที่ไม่ต้องทำเป็นกำแพง แต่ใช้ระบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลจากระบบนี้ได้ เช่น การหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น
เมื่อถามว่าการรับบริจาคสิ่งของจำเป็นต้องกำชับให้หน่วยงานในสังกัดต้องโปร่งใสในการรับบริจาคสิ่งของหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับเป็นเงิน แต่รับเป็นสิ่งของ “ถ้าคนเราคิดดีทำดี ผมเชื่อว่า ไม่มีวาระแอบแฝงอะไร สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ทหารทุกคน ที่ดูแลประเทศชาติของเรา” ยืนยันว่าทุกอย่างต้องช่วยกันตรวจสอบ “ใครโกงก็ต้องว่าเป็นคนๆ ไป”
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า นี่เป็นการดิสเครดิตกองทัพโดยใช้ “กัน จอมพลัง” หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ไม่ แต่มองว่า เป็นการทะเลาะกันเอง ขออย่าดึงทหารเข้าไปเกี่ยวข้อง กองทัพดูแลด้านความมั่นคง
“อย่าเอาความมั่นคงที่เป็นเสาหลักของชาติมาเล่นกันแบบนี้ ผมว่ามันต้องเห็นใจกัน กรรมาธิการก็ทำหน้าที่ของกรรมาธิการไป คุณกันก็ทำหน้าที่ของคนที่รักชาติ ส่วนคุณกันจะทำไม่ดีก็ไปตรวจสอบกันเอง” พล.ท.อดุลย์ กล่าว
พล.ท.อดุลย์ ยืนยันว่าในสภาวะปกติกองทัพไม่ได้ขาดแคลนยุทธภัณฑ์ แต่ขาดในภาวะวิกฤต เมื่อปะทะกัน ต้องการถนน บังเกอร์ เสื้อเกราะ ถ้าตั้งคำถามว่า หากมีคนเอามาให้จะผิดระเบียบหรือไม่ ตนก็ยอมผิดระเบียบ