“นราพัฒน์” ทิ้งประชาธิปัตย์ หลังไม่มีชื่อร่วมทีมผู้บริหารพรรค ยุค “มาร์ค” ยันยังรักบ้านเก่า แต่ขอออกไปหางานทำที่อื่น เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้
วันที่ 31 ต.ค.68อนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “31/10/2568 ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ ในเรื่องที่ยากจริงๆ คือยุติการเดินทางเส้นทางสายเก่าที่รักยิ่ง สู่เส้นทางใหม่ซึ่งก็ไม่ต่างจากเส้นทางเดิมมากนัก แต่ก็เป็นเส้นทางที่มีคนเดินร่วมทาง ที่เข้าใจกัน เป็นเพื่อน เป็นมิตร เป็นพี่น้องที่ดีที่ให้เกียรติกัน ยังคงรักบ้านหลังเก่าเสมอไม่ลืมเลือน ขอบคุณครับ #นราพัฒน์แก้วทอง #นราพัฒน์เดินหน้าไม่หยุด”
ทั้งนี้ นายนราพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ถึงโพสต์ดังกล่าวว่า ตนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วในวันนี้ (31 ต.ค.) โดยตนยังมีความรู้สึกที่ดีของพรรคประชาธิปัตย์ และยังเป็นกำลังใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิม สำหรับ นายไพฑูรย์ แก้วทอง บิดาของตน ขณะนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่รู้ว่าจะลาออกในภายหลังหรือไม่
เมื่อถามว่าก่อนยื่นใบลาออก ได้พูดคุยกับ นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ด้วยหรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ตนไม่ได้พูดคุยกับ นายอภิสิทธิ์ ส่วนกรณีของ นายชวน เนื่องจาก ขณะนี้ นายชวน เดินทางไปต่างประเทศ ตนจึงจะรอพบหลังจากนั้นท่านกลับมาจากต่างประเทศแล้ว
ต่อข้อถามว่าได้แจ้งให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรค ทราบถึงการลาออกจากพรรคฯ หรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ได้แจ้งให้ นายเฉลิมชัย ทราบแล้ว ซึ่งท่านบอกว่าขอให้โชคดี
เมื่อถามว่าสาเหตุที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเพราะไม่ได้มีตำแหน่งในคณะผู้บริหารพรรคฯ ชุดใหม่ ใช่หรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะตนเป็นคนทำงานช่วยพรรคประชาธิปัตย์มาหลายสมัย กระทั่งในยุคนี้ นายอภิสิทธิ์ มีทีมงานมาพร้อมแล้ว และไม่ได้พูดคุยชักชวนหรือทาบทามให้ตนไปร่วมงานด้วย จึงทำให้ตอนนี้ตนรู้สึกว่างๆ ในเมื่อไม่มีอะไรให้ทำ ก็ควรต้องออกไปที่ใหม่ที่ให้โอกาสตนได้ทำงาน
เมื่อถามว่า หลังจากนี้ จะไปอยู่กับพรรคการเมืองใดหรือไม่ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า ขอรอเวลาอีก 2-3 วัน จะมีความชัดเจนว่าไปอยู่พรรคไหน ขณะเดียวกัน เป็นพรรคที่มีเส้นทางให้ตนได้ทำงานเพื่อประชาชน เพราะตนยังอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตร โดยตนเคยทำงานเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล และมี นายเฉลิมชัย เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกษตรกรในขณะนั้นไม่ค่อยได้รับความเดือดร้อน
เมื่อถามอีกว่ามีแนวโน้มจะไปพรรคกล้าธรรมใช่หรือไม่ เพราะเป็นพรรคที่มีกำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า เขากำกับดูแลแล้วเป็นอย่างไร ดีขึ้นไหม อย่างไรก็ตามขอเวลาอีก 2-3 วัน จะมีความชัดเจนออกมา โดยจะเป็นพรรคที่มีแนวทางไม่ต่างจากพรรคประชาธิปัตย์