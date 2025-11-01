“จ๋า ธนนนท์” ภริยา “อนุทิน” โพสต์ขอโทษ หลังพูดหยอกสื่อ ”ใจร้ายกับนายกฯ“ แจง แค่พูดเล่น ไม่มีเจตนาคุกคาม – ลดคุณค่าสื่อ น้อมรับคำวิจารณ์ ขอรับฟังด้วยความจริงใจ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตราแกรมส่วนตัว กรณีพูดหยอกกับสื่อว่า ”ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ“ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์

โดย น.ส.ธนนนท์ ระบุว่า ”จ๋าต้องขออภัยพี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ สำหรับสิ่งที่จ๋าพูดเมื่อวันก่อน เป็นเพียงการพูดเล่น ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสม หรือทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ จ๋าไม่มีเจตนาที่จะคุกคาม หรือลดคุณค่าการทำงานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกคำวิจารณ์ และคำแนะนำจากทุกๆท่าน จ๋าขอรับฟังด้วยความจริงใจ และยังคงให้ความเคารพต่อพี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่านเสมอค่ะ“

