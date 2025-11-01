ศุภจี โว นิมิตหมายดี เวที“อาเซียน-เอเปค” ดัน ไทยคืนเวทีโลก มุ่งเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร ชี้นานาชาติ สนใจนโยบาย Quik Big Win ต่อคิวเจรจา
เมื่อเวลา 21.05 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 ที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ แถลงผลประชุมแถลงผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี กล่าวแล้วว่าเราได้มีการกลับเข้าไปอยู่ในเวทีการเจรจาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทิศทางในการเปลี่ยนผ่านเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ
ทำให้ทุกประเทศหาพันธมิตรใหม่ คู่ค้าใหม่ และต้องสร้างศักยภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่ สำหรับประเทศไทยเราพยายามจะยกระดับเรื่องการเกษตร แทนที่เราจะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังแต่เราจะเป็น Food Security Hub หรือ เป็นศูนย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับโลก เมื่อเราใช้คำนี้ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโอกาสพูดคุยทวิภาคี ในระดับรัฐมนตรี กับ 5 ประเทศ ว่าจะทำอย่างไรในเรื่องการค้าขายต่อกันและการสร้างตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น ขณะที่นายกฯร่วมกับผู้นำ 12 ประเทศ และ 3 องค์กรสำคัญ เช่น World Bank ,WTO , IMF พูดคุยไปในลักษณะเดียวกัน
ประเทศไทยเป็นประธาน Digital Economy Framework ข้อมูลด้านการแลกเปลี่ยนผ่านข้อมูลทางดิจิทัล เราจึงพยายามผลักดันในเรื่องนี้ หากทำให้สำเร็จในอาเซียน จะเป็นภูมิภาคแรกในโลกที่มีการวางเฟรมเวิร์กของตัว Digital Economy Framework ในการเปลี่ยนผ่านเชื่อมโยงข้อมูลได้ โดยในเดือนพ.ย.นี้จะมีการพูดคุย ในรายละเอียดเพิ่มเติม และในเดือนเม.ย.จะมีการตกลงกัน ถือเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจ และกลับมาอยู่ในเวทีโลกเรื่องการค้าขาย อีกครั้งหนึ่ง
สำหรับเวทีอาเซียนซัมมิทได้โฟกัส 2 เรื่อง คือ การส่งเสริมการเข้าถึง และความยั่งยืน ส่วนเวทีเอเปกได้โฟกัส ใน 3 เรื่อง คือเรื่องของความเชื่อมโยง นวัตกรรม และความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราได้ตอบด้วยนโยบายเศรษฐกิจของไทย ในเรื่องของ Quik Big Win ที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นระยะสั้น วางรากฐานระยะยาวและกระจายตัว ซึ่งตนได้มีโอกาสขึ้นพูดแทนนายกรัฐมนตรีบนเวที ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
หลังจากนั้น ได้มีการขอเจรจาแบบทวิภาคี ทั้งแบบเป็นทางการและกึ่งทางการจำนวนมาก จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และเราได้พยายามเจรจาเรื่องการค้าขาย เพื่อช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุด