ศุภจี โว นิมิตหมายดี เวที“อาเซียน-เอเปค” ดัน ไทยคืนเวทีโลก มุ่งเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร ชี้นานาชาติ สนใจนโยบาย Quik Big Win ต่อคิวเจรจา

เมื่อเวลา 21.05 น. วันที่ 1 พ.ย.2568 ที่ท่าอากาศยานทหารสองกองบิน6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ แถลงผลประชุมแถลงผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี กล่าวแล้วว่าเราได้มีการกลับเข้าไปอยู่ในเวทีการเจรจาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทิศทางในการเปลี่ยนผ่านเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ

ทำให้ทุกประเทศหาพันธมิตรใหม่ คู่ค้าใหม่ และต้องสร้างศักยภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่ สำหรับประเทศไทยเราพยายามจะยกระดับเรื่องการเกษตร แทนที่เราจะขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังแต่เราจะเป็น Food Security Hub หรือ เป็นศูนย์ความมั่นคงทางอาหารให้กับโลก เมื่อเราใช้คำนี้ ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโอกาสพูดคุยทวิภาคี ในระดับรัฐมนตรี กับ 5 ประเทศ ว่าจะทำอย่างไรในเรื่องการค้าขายต่อกันและการสร้างตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น ขณะที่นายกฯร่วมกับผู้นำ 12 ประเทศ และ 3 องค์กรสำคัญ เช่น World Bank ,WTO , IMF พูดคุยไปในลักษณะเดียวกัน

ประเทศไทยเป็นประธาน Digital Economy Framework ข้อมูลด้านการแลกเปลี่ยนผ่านข้อมูลทางดิจิทัล เราจึงพยายามผลักดันในเรื่องนี้ หากทำให้สำเร็จในอาเซียน จะเป็นภูมิภาคแรกในโลกที่มีการวางเฟรมเวิร์กของตัว Digital Economy Framework ในการเปลี่ยนผ่านเชื่อมโยงข้อมูลได้ โดยในเดือนพ.ย.นี้จะมีการพูดคุย ในรายละเอียดเพิ่มเติม และในเดือนเม.ย.จะมีการตกลงกัน ถือเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจ และกลับมาอยู่ในเวทีโลกเรื่องการค้าขาย อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับเวทีอาเซียนซัมมิทได้โฟกัส 2 เรื่อง คือ การส่งเสริมการเข้าถึง และความยั่งยืน ส่วนเวทีเอเปกได้โฟกัส ใน 3 เรื่อง คือเรื่องของความเชื่อมโยง นวัตกรรม และความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง ซึ่งเรื่องเหล่านี้เราได้ตอบด้วยนโยบายเศรษฐกิจของไทย ในเรื่องของ Quik Big Win ที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นระยะสั้น วางรากฐานระยะยาวและกระจายตัว ซึ่งตนได้มีโอกาสขึ้นพูดแทนนายกรัฐมนตรีบนเวที ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้น ได้มีการขอเจรจาแบบทวิภาคี ทั้งแบบเป็นทางการและกึ่งทางการจำนวนมาก จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และเราได้พยายามเจรจาเรื่องการค้าขาย เพื่อช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

 

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ยายดับ 2 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 พากันไปใช้คนละครึ่ง ขากลับกระบะตกถนนชนท่ออย่างแรง
3

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
4

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
5

แพทย์เฉลยแล้ว! "ตะเกียบไม้" หรือ "ตะเกียบสแตนเลส" แบบไหนดีกว่ากัน
6

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
7

จับสาวบัญชีวัย 28 ยักยอกเงินนายจ้าง 79 ล้าน สารภาพปั่นบาคาร่า
8

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
9

ลูกหลานเฮลั่นบ้าน คุณยาย รอลุ้นรางวัลที่1มาทั้งชีวิต งวดนี้รวยใหญ่ 12 ล้าน ไม่ลำบากอีกแล้ว
10

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 2568)เช็กดวงทรัพย์สินเงินทอง การท่องเที่ยวทางไกล การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง