“สุชาติ ชมกลิ่น” รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “Aikchol Health Fair 2025” ผนึกพลังรัฐ–เอกชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชลบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “Aikchol Health Fair 2025 ก้าวใหม่ ที่คุณวางใจ” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี

โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, พล.ต.ท.อิทธิพร โพธิ์ทอง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายสุรพงศ์ นำชัยรุจิพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ผบก.อก.ภ.2, นพ.จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกชล, นพ.นพรุจ พชรชนันท์ ผอ.รพ.เอกชล, นพ.เกศดา จันสว่าง ผอ.รพ.เอกชล อ่างศิลา คณะแพทย์ และนายกเทศมนตรี เข้าร่วมในพิธีเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับงาน “Aikchol Health Fair 2025 ก้าวใหม่ ที่คุณวางใจ” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน โดยโรงพยาบาลเอกชลซึ่งอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ และนิทรรศการด้านนวัตกรรมสุขภาพ

นายสุชาติ กล่าวว่า การผนึกกำลังของภาครัฐและภาคเอกชนครั้งนี้ เป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขของประชาชนในจังหวัดชลบุรีและของคนไทยโดยรวม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน “สังคมสุขภาพดี” อย่างยั่งยืน

 

